पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने काफिले पर हमले का आरोप लगाया है. उनका दावा है कि नदिया जिले के कालियागंज स्थित गोबरा ग्राम पंचायत इलाके में भाजपा समर्थकों ने उनकी गाड़ी और काफिले पर पत्थर और अंडे फेंके.

महुआ ने इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के सुरक्षा देने के आदेश के बावजूद पुलिस ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की और भाजपा समर्थकों के साथ मिलीभगत कर उन्हें हमले का मौका दिया.

80 से 90 भाजपा समर्थकों ने बनाया निशाना

कृष्णानगर से सांसद महुआ मोइत्रा ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगातार कई पोस्ट कर घटना की जानकारी दी. उन्होंने दावा किया कि इलाके में 80 से 90 भाजपा समर्थक पहले से इकट्ठा थे और उन्हें निशाना बनाने की तैयारी कर रहे थे. महुआ के मुताबिक, पुलिस को इस जमावड़े की पहले से जानकारी थी.

CJI Supreme Court Suryakant, CJI Kolkata HC -BJP goons physically pushing my car attacking with sticks, eggs while police are doing NOTHING to clear them. Police is instead telling me to leave . We had information this would happen and police were informed. In spite of this no steps were taken. — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) November 19, 2026

हाई कोर्ट के आदेश का दिया हवाला

महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल पुलिस, राज्य के पुलिस महानिदेशक और कृष्णानगर पुलिस जिला प्रशासन को टैग करते हुए लिखा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के तहत उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है. उन्होंने आरोप लगाया कि गोबरा ग्राम पंचायत इलाके में 80 से 90 भाजपा समर्थक उन पर हमला करने के लिए मौजूद थे और पुलिस को इसकी पूरी जानकारी थी.

पुलिस पर भाजपा के साथ मिलीभगत का आरोप

एक अन्य पोस्ट में TMC सांसद ने पुलिस पर अदालत के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपांकर दत्ता, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख करते हुए कहा कि यह अदालत की अवमानना का मामला है.

महुआ ने आरोप लगाया कि उनकी सुरक्षा के लिए तैनात पश्चिम बंगाल पुलिस ने भाजपा के साथ मिलकर उन पर दोबारा शारीरिक हमला होने दिया. उन्होंने अदालत में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था का बचाव करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भी निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि इस मामले में अब बहुत हो चुका है और वह इसका जवाब देंगी.

कार्यक्रम में बाधा डालने का भी आरोप

महुआ ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि उन्होंने पुलिस को पहले ही पूरी जानकारी दे दी थी, इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों को उनके कार्यक्रम में बाधा डालने और काफिले पर हमला करने दिया गया. उन्होंने सवाल उठाया कि पुलिस सुरक्षा मौजूद होने के बाद भी भाजपा समर्थक वहां कैसे पहुंच गए और उन्हें रोकने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की गई.

घटनास्थल से सामने आए वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी काले झंडे लहराते और महुआ मोइत्रा के काफिले को देखकर 'वापस जाओ' के नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस और भाजपा की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी. फिलहाल महुआ मोइत्रा की ओर से लगाए गए आरोपों पर दोनों पक्षों का जवाब आना बाकी है.

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