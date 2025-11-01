पीएम मोदी आज से बिहार में संभालेंगे चुनावी कमान, आरा-नवादा में करेंगे जनसभाएं, पटना में होगा भव्य रोड शो
PM Modi in Bihar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली जनसभा रविवार (2 नवंबर, 2025) को दोपहर 1.30 बजे भोजपुर के आरा में होगी और दूसरी जनसभा दोपहर 3.30 बजे नवादा में आयोजित होगी.
बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, प्रदेश की सियासत पूरी तरह गरमा गई है. सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से तमाम नेताओं के दौरे, जनसभाओं और प्रचार अभियानों का सिलसिला तेज हो गया है. इस कड़ी में रविवार (2 नवंबर, 2025) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी मैदान संभालने जा रहे हैं.
प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा रविवार (2 नवंबर, 2025) को निर्धारित है. अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी आरा, नवादा और पटना में अलग-अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी की पहली जनसभा भोजपुर जिले के आरा में होगी. दोपहर 1.30 बजे पीएम मोदी पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से मतदान की अपील करेंगे.
इसके बाद पीएम मोदी नवादा में आयोजित दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे. दोपहर 3.30 बजे आयोजित इस जनसभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता के जुटने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि इस दौरान मंच से पीएम मोदी जनता को संबोधित करेंगे और NDA सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे.
आरा-नवादा की जनसभाओं के बाद पीएम मोदी पटना में भव्य रोड शो
जनसभाओं के बाद प्रधानमंत्री मोदी राजधानी पटना पहुंचेंगे, जहां वे शाम 5.25 बजे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे. पुष्पांजलि के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी शाम 5.30 बजे पटना में एक भव्य रोड शो करेंगे. कार्यक्रम के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी शाम 6:45 बजे पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे और राज्यवासियों की शांति, समृद्धि व एकता की कामना करेंगे.
पटना ट्रैफिक कई रास्तों पर वाहनों संचालन पर लगाएगी प्रतिबंध
पटना ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, दिनकर गोलंबर से नाला रोड, नाला रोड से बारी पथ, मछुआ टोली से बारी पथ, खेतान मार्केट, हथुआ मार्केट से बकरगंज, वैशाली गोलंबर से दिनकर गोलंबर और अप्सरा गोलंबर से नाला रोड गोलंबर सहित कई कनेक्टिंग रास्तों पर दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक ट्रैफिक प्रतिबंध लागू रहेंगे. इन रास्तों पर सिर्फ फायर टेंडर, एंबुलेंस, मरीजों की गाड़ियां, न्यायिक गाड़ियां, चुनाव ड्यूटी वाली गाड़ियां और सही पास वाली गाड़ियों को ही जाने की इजाजत होगी.
पटना में कहां-कहां की गई पार्किंग की व्यवस्था
रोड शो में हिस्सा लेने वाले आम लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए गांधी मैदान, पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, डबल-डेकर पुल के नीचे, मोइन-उल-हक स्टेडियम और शाखा मैदान में पार्किंग की व्यवस्था की गई है.
