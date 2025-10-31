छत्तीसगढ़ की रजत जयंती के मौके पर PM मोदी देंगे 14,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (1 नवंबर, 2025) को छत्तीसगढ़ के गठन की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए छत्तीसगढ़ जाएंगे. इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी राज्य में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा से जुड़ी 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे.

प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा की शुरुआत नवा रायपुर अटल नगर स्थित श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में 'दिल की बात' कार्यक्रम के तहत जन्मजात हृदय रोगों का सफलतापूर्वक इलाज करा चुके 2,500 बच्चों के साथ बातचीत से करेंगे.

इसके बाद प्रधानमंत्री ब्रह्माकुमारी के आध्यात्मिक शिक्षा, शांति और ध्यान के आधुनिक केंद्र शांति शिखर का उद्घाटन करेंगे. वह छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे. नए भवन को ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर बनाया गया है.

इसके अलावा, प्रधानमंत्री शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे. यह संग्रहालय राज्य के जनजातीय समुदायों के साहस, बलिदान और देशभक्ति की विरासत को संरक्षित करेगा और उसे प्रदर्शित करेगा.

पीएम मोदी 14,260 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला

प्रधानमंत्री स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में संग्रहालय पोर्टल और ई-बुक 'आदि शौर्य' जारी करेंगे और स्मारक स्थल पर शहीद वीर नारायण सिंह की घुड़सवार प्रतिमा का अनावरण करेंगे. बाद में, पीएम मोदी छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में भी भाग लेंगे, जो राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है और सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में 14,260 करोड़ रुपये से अधिक की विकासात्मक और परिवर्तनकारी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे.

इसके अलावा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए छत्तीसगढ़ के नौ जिलों में 12 नए स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) ब्लॉकों का उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री 3.51 लाख घरों के गृह प्रवेश में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत तीन लाख लाभार्थियों को 1200 करोड़ रुपये की किश्तें जारी करेंगे, जिससे राज्य भर के ग्रामीण परिवारों के लिए सम्मानजनक आवास और सुरक्षा सुनिश्चित होगी.

छत्तीसगढ़-झारखंड 4-लेन ग्रीनफील्ड हाईवे की रखेंगे आधारशिला

प्रधानमंत्री कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पत्थलगांव-कुनकुरी से छत्तीसगढ़-झारखंड सीमा तक चार लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईवे की आधारशिला रखेंगे. इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की ओर से भारतमाला परियोजना के तहत लगभग 3,150 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है. यह रणनीतिक गलियारा कोरबा, रायगढ़, जशपुर, रांची और जमशेदपुर में प्रमुख कोयला खदानों, औद्योगिक क्षेत्रों और इस्पात संयंत्रों को जोड़ेगा. यह एक प्रमुख आर्थिक मार्ग के रूप में कार्य करेगा और क्षेत्रीय व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करेगा और मध्य भारत को पूर्वी क्षेत्र के साथ समेकित करेगा.

इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री बस्तर और नारायणपुर जिलों में कई खंडों में फैले राष्ट्रीय राजमार्ग-130डी (नारायणपुर-कस्तूरमेटा-कुतुल-नीलांगुर-महाराष्ट्र सीमा) के निर्माण और उन्नयन की आधारशिला रखेंगे. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग-130सी (मदंगमुडा-देवभोग-ओडिशा सीमा) को पक्के शोल्डर वाले उन्नत दो-लेन राजमार्ग का भी उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री विद्युत क्षेत्र में अंतर-क्षेत्रीय ER-WR इंटरकनेक्शन परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिससे पूर्वी और पश्चिमी ग्रिडों के बीच अंतर-क्षेत्रीय विद्युत अंतरण क्षमता में 1,600 मेगावाट की वृद्धि होगी, ग्रिड विश्वसनीयता में सुधार होगा और पूरे क्षेत्र में स्थिर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी.

छत्तीसगढ़ की बिजली अवसंरचना को सुदृढ़ करना है उद्देश्य

प्रधानमंत्री इसके साथ ही 3,750 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई ऊर्जा परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ की बिजली अवसंरचना को सुदृढ़ करना, आपूर्ति विश्वसनीयता में सुधार करना और ट्रांसमिशन क्षमता को बढ़ाना है.

प्रधानमंत्री पुनरोद्धार वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के तहत लगभग 1,860 करोड़ रुपये के कार्यों को समर्पित करेंगे. इनमें नई बिजली लाइनों का निर्माण, फीडर का विभाजन, ट्रांसफार्मरों की स्थापना, कंडक्टरों का रूपांतरण और ग्रामीण एवं कृषि बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए निम्न-दाब नेटवर्क को सुदृढ़ करना शामिल है.

प्रधानमंत्री रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बेमताड़ा, गरियाबंद और बस्तर जैसे जिलों में लगभग 480 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नौ नए बिजली सबस्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे. इसके अतिरिक्त, राज्य में बिजली की पहुंच और गुणवत्ता को और बढ़ाने के लिए कई जिलों में नए RDSS कार्यों के साथ-साथ कांकेर और बलौदाबाजार-भाटापारा में प्रमुख सुविधाओं सहित 1,415 करोड़ रुपये से अधिक के नए सबस्टेशनों और ट्रांसमिशन परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी.

460 करोड़ रुपये के पेट्रोलियम तेल डिपो का पीएम करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में रायपुर में HPCL के अत्याधुनिक पेट्रोलियम तेल डिपो का उद्घाटन करेंगे. यह डिपो 460 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित है और इसकी भंडारण क्षमता 54,000 किलोलीटर पेट्रोल, डीजल और इथेनॉल की है. प्रधानमंत्री लगभग 1,950 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 489 किलोमीटर लंबी नागपुर-झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का भी लोकार्पण करेंगे.

प्रधानमंत्री औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए दो स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्रों-एक जांजगीर-चांपा जिले के सिलादेही-गतवा-बिर्रा में और दूसरा राजनांदगांव जिले के बिजलेटला में - की आधारशिला रखेंगे.

पांच नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की रखेंगे आधारशिला

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पांच नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों -मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और गीदम (दंतेवाड़ा) में और बिलासपुर में सरकारी आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला रखेंगे.

यह भी पढे़ंः ट्रंप के बेतुके बयान दरकिनार... भारत-US ने किया 10 साल का रक्षा समझौता