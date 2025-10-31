हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाछत्तीसगढ़ की रजत जयंती के मौके पर PM मोदी देंगे 14,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात

छत्तीसगढ़ की रजत जयंती के मौके पर PM मोदी देंगे 14,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए छत्तीसगढ़ के नौ जिलों में 12 नए स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) ब्लॉकों का भी उद्घाटन करेंगे.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 31 Oct 2025 05:46 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (1 नवंबर, 2025) को छत्तीसगढ़ के गठन की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए छत्तीसगढ़ जाएंगे. इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी राज्य में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा से जुड़ी 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे.

प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा की शुरुआत नवा रायपुर अटल नगर स्थित श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में 'दिल की बात' कार्यक्रम के तहत जन्मजात हृदय रोगों का सफलतापूर्वक इलाज करा चुके 2,500 बच्चों के साथ बातचीत से करेंगे.

इसके बाद प्रधानमंत्री ब्रह्माकुमारी के आध्यात्मिक शिक्षा, शांति और ध्यान के आधुनिक केंद्र शांति शिखर का उद्घाटन करेंगे. वह छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे. नए भवन को ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर बनाया गया है.

इसके अलावा, प्रधानमंत्री शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे. यह संग्रहालय राज्य के जनजातीय समुदायों के साहस, बलिदान और देशभक्ति की विरासत को संरक्षित करेगा और उसे प्रदर्शित करेगा.

पीएम मोदी 14,260 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला

प्रधानमंत्री स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में संग्रहालय पोर्टल और ई-बुक 'आदि शौर्य' जारी करेंगे और स्मारक स्थल पर शहीद वीर नारायण सिंह की घुड़सवार प्रतिमा का अनावरण करेंगे. बाद में, पीएम मोदी छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में भी भाग लेंगे, जो राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है और सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में 14,260 करोड़ रुपये से अधिक की विकासात्मक और परिवर्तनकारी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे.

इसके अलावा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए छत्तीसगढ़ के नौ जिलों में 12 नए स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) ब्लॉकों का उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री 3.51 लाख घरों के गृह प्रवेश में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत तीन लाख लाभार्थियों को 1200 करोड़ रुपये की किश्तें जारी करेंगे, जिससे राज्य भर के ग्रामीण परिवारों के लिए सम्मानजनक आवास और सुरक्षा सुनिश्चित होगी.

छत्तीसगढ़-झारखंड 4-लेन ग्रीनफील्ड हाईवे की रखेंगे आधारशिला

प्रधानमंत्री कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पत्थलगांव-कुनकुरी से छत्तीसगढ़-झारखंड सीमा तक चार लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईवे की आधारशिला रखेंगे. इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की ओर से भारतमाला परियोजना के तहत लगभग 3,150 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है. यह रणनीतिक गलियारा कोरबा, रायगढ़, जशपुर, रांची और जमशेदपुर में प्रमुख कोयला खदानों, औद्योगिक क्षेत्रों और इस्पात संयंत्रों को जोड़ेगा. यह एक प्रमुख आर्थिक मार्ग के रूप में कार्य करेगा और क्षेत्रीय व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करेगा और मध्य भारत को पूर्वी क्षेत्र के साथ समेकित करेगा.

इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री बस्तर और नारायणपुर जिलों में कई खंडों में फैले राष्ट्रीय राजमार्ग-130डी (नारायणपुर-कस्तूरमेटा-कुतुल-नीलांगुर-महाराष्ट्र सीमा) के निर्माण और उन्नयन की आधारशिला रखेंगे. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग-130सी (मदंगमुडा-देवभोग-ओडिशा सीमा) को पक्के शोल्डर वाले उन्नत दो-लेन राजमार्ग का भी उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री विद्युत क्षेत्र में अंतर-क्षेत्रीय ER-WR इंटरकनेक्शन परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिससे पूर्वी और पश्चिमी ग्रिडों के बीच अंतर-क्षेत्रीय विद्युत अंतरण क्षमता में 1,600 मेगावाट की वृद्धि होगी, ग्रिड विश्वसनीयता में सुधार होगा और पूरे क्षेत्र में स्थिर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी.

छत्तीसगढ़ की बिजली अवसंरचना को सुदृढ़ करना है उद्देश्य

प्रधानमंत्री इसके साथ ही 3,750 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई ऊर्जा परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ की बिजली अवसंरचना को सुदृढ़ करना, आपूर्ति विश्वसनीयता में सुधार करना और ट्रांसमिशन क्षमता को बढ़ाना है.

प्रधानमंत्री पुनरोद्धार वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के तहत लगभग 1,860 करोड़ रुपये के कार्यों को समर्पित करेंगे. इनमें नई बिजली लाइनों का निर्माण, फीडर का विभाजन, ट्रांसफार्मरों की स्थापना, कंडक्टरों का रूपांतरण और ग्रामीण एवं कृषि बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए निम्न-दाब नेटवर्क को सुदृढ़ करना शामिल है.

प्रधानमंत्री रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बेमताड़ा, गरियाबंद और बस्तर जैसे जिलों में लगभग 480 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नौ नए बिजली सबस्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे. इसके अतिरिक्त, राज्य में बिजली की पहुंच और गुणवत्ता को और बढ़ाने के लिए कई जिलों में नए RDSS कार्यों के साथ-साथ कांकेर और बलौदाबाजार-भाटापारा में प्रमुख सुविधाओं सहित 1,415 करोड़ रुपये से अधिक के नए सबस्टेशनों और ट्रांसमिशन परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी.

460 करोड़ रुपये के पेट्रोलियम तेल डिपो का पीएम करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में रायपुर में HPCL के अत्याधुनिक पेट्रोलियम तेल डिपो का उद्घाटन करेंगे. यह डिपो 460 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित है और इसकी भंडारण क्षमता 54,000 किलोलीटर पेट्रोल, डीजल और इथेनॉल की है. प्रधानमंत्री लगभग 1,950 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 489 किलोमीटर लंबी नागपुर-झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का भी लोकार्पण करेंगे.

प्रधानमंत्री औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए दो स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्रों-एक जांजगीर-चांपा जिले के सिलादेही-गतवा-बिर्रा में और दूसरा राजनांदगांव जिले के बिजलेटला में - की आधारशिला रखेंगे.

पांच नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की रखेंगे आधारशिला

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पांच नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों -मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और गीदम (दंतेवाड़ा) में और बिलासपुर में सरकारी आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला रखेंगे.

यह भी पढे़ंः ट्रंप के बेतुके बयान दरकिनार... भारत-US ने किया 10 साल का रक्षा समझौता

Published at : 31 Oct 2025 05:46 PM (IST)
Tags :
Chhattisgarh PM Modi NARENDRA MODI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, फातिमा और शरजील ने सुप्रीम कोर्ट में दीं ये दलीलें
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, फातिमा और शरजील ने सुप्रीम कोर्ट में दीं ये दलीलें
राजस्थान
राजस्थान में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, बुलडोजर की कार्रवाई समेत कई प्रावधान
राजस्थान में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, बुलडोजर की कार्रवाई समेत कई प्रावधान
क्रिकेट
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
विश्व
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
Advertisement

वीडियोज

Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने अपनी एक्टिंग और प्रोडक्शन से बिखेरी चमक, एक औसत कहानी को बना दिया खास.
Shehnaaz Gill Exclusive Interview | इक्क कुड़ी जर्नी, पंजाबी बैन स्ट्रगल सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Interview | इक्क कुड़ी | वास्तविक जीवन का व्यक्तित्व चरित्र से कैसे अलग है?
Dularchand Case: बीच चुनाव Mokama में हत्याकांड, दुलारचंद के postmortem से सुलझेगी गुत्थी?
Idli Kadhai Review:: धनुष ने साबित किया कि वो अगले लेवल पर हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, फातिमा और शरजील ने सुप्रीम कोर्ट में दीं ये दलीलें
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, फातिमा और शरजील ने सुप्रीम कोर्ट में दीं ये दलीलें
राजस्थान
राजस्थान में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, बुलडोजर की कार्रवाई समेत कई प्रावधान
राजस्थान में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, बुलडोजर की कार्रवाई समेत कई प्रावधान
क्रिकेट
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
विश्व
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
बॉलीवुड
किडनैपिंग पर बनी ये 7 धांसू फिल्में, एक की कहानी तो रोहित आर्या मामले से मिलती-जुलती
किडनैपिंग पर बनी ये 7 धांसू फिल्में, एक की कहानी तो रोहित आर्या मामले से मिलती-जुलती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक
जनरल नॉलेज
बचपन से आखिरी सफर तक कैसी दिखती थीं इंदिरा गांधी? तस्वीरों में देखें पूरा सफरनामा
बचपन से आखिरी सफर तक कैसी दिखती थीं इंदिरा गांधी? तस्वीरों में देखें पूरा सफरनामा
हेल्थ
ऑफिस के बाहर काले प्लास्टिक के डब्बे में खाना तो नहीं पैक करवाते हैं आप, हो सकता है कैंसर
ऑफिस के बाहर काले प्लास्टिक के डब्बे में खाना तो नहीं पैक करवाते हैं आप, हो सकता है कैंसर
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget