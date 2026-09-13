प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ‘भारत के इनोवेशन, दुनिया के लिए समाधान’ संदेश के साथ भारत की तकनीकी और युवा प्रतिभा की तारीफ की. उन्होंने BRICS देशों के अन्य नेताओं के साथ नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ‘भारत इनोवेट्स’ प्रदर्शनी का दौरा किया. पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें देश के युवाओं की ऊर्जा और समर्पण पर गर्व है.

Innovation from India. Solutions for the world!



Visited Bharat Innovates with fellow BRICS leaders. Proud of the energy and dedication of our youth.@BharatInnovMoE pic.twitter.com/XSmyOVmgWI September 12, 2026

भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स एक्सपोजिशन का आयोजन

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने साथ मिलकर नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 और 12 सितंबर 2026 को ‘भारत इनोवेट्स एक्सपोजिशन’ का आयोजन किया था.

इसका उद्देश्य भारत की BRICS अध्यक्षता में 12 और 13 सितंबर 2026 को होने वाले 18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले और उसके दौरान देश के डीप-टेक नवाचारों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करना था.

उच्च शिक्षा से निकलने वाले इनोवेशन को वैश्विक मंच

‘भारत इनोवेट्स’ केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का राष्ट्रीय कार्यक्रम है. इसे भारत के उच्च शिक्षा तंत्र से निकलने वाले नवाचारों के लिए एक वैश्विक गतिवर्धक के रूप में तैयार किया गया है.

इस कार्यक्रम का मकसद भारत के नवाचार तंत्र और दुनिया के प्रमुख हितधारकों के बीच लंबे समय का सहयोग कायम करना है. भारत के नवाचार तंत्र में स्टार्टअप, उच्च शिक्षा संस्थान, प्रयोगशालाएं और रिसर्च पार्क शामिल हैं.

वहीं, वैश्विक हितधारकों में कॉरपोरेट कंपनियां, निवेशक, इनक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर, विश्वविद्यालय, शोध संस्थान, सरकारें और विदेशों में रहने वाले भारतीय पूर्व छात्र शामिल हैं.

भारत मंडपम में 37 डीप-टेक स्टार्टअप और वेंचर

भारत मंडपम में आयोजित BRICS भारत इनोवेट्स (BBI) प्रदर्शनी 2026 भारत में डीप-टेक स्टार्टअप्स की दूसरी बड़ी प्रदर्शनी थी. इससे पहले भारत इनोवेट्स का पहला संस्करण 14 से 16 जून 2026 तक फ्रांस के नीस में आयोजित किया गया था.

BBI में भारत की BRICS अध्यक्षता की थीम “मजबूती, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी के लिए निर्माण” के तहत भारत के 37 डीप-टेक स्टार्टअप और वेंचर प्रदर्शित किए गए. ये 120 स्टार्टअप और वेंचर के उस समूह का हिस्सा थे, जिन्होंने नीस में आयोजित BI2026 में भाग लिया था.

BRICS बिजनेस फोरम में नेटवर्किंग का मौका

यह प्रदर्शनी 11 सितंबर 2026 को BRICS बिजनेस फोरम के साथ आयोजित की गई. इससे इसमें हिस्सा लेने वाले अन्वेषकों को BRICS सदस्य देशों के सीईओ, निवेशकों, बिजनेस लीडर्स और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ सीधे नेटवर्क बनाने का मौका मिला.

इसके जरिए B2B बातचीत, तकनीकी साझेदारी, निवेश पर चर्चा, बिजनेस लिंकेज और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने के अवसर उपलब्ध होंगे.

BRICS शिक्षा ट्रैक की प्राथमिकता को भी बढ़ावा

भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी BRICS शिक्षा ट्रैक की प्राथमिकता “शोध, नवाचार और स्टार्टअप व्यवस्था को बेहतर बनाना” को भी आगे बढ़ाती है. यह भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के तहत पहचाने गए पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है. प्रदर्शनी के जरिए भारत के डीप-टेक नवाचारों, स्टार्टअप और युवा प्रतिभाओं को वैश्विक मंच देने के साथ-साथ निवेश और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नए अवसर बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है.

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