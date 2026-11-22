भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने रविवार को दिल्ली में प्रदूषण और बिगड़ती वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) पर बहस के बीच बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश उन्हें अपना घर लगता है और यहां के लोगों के साथ उनका भावनात्मक जुड़ाव है. दिल्ली के प्रदूषित माहौल के बीच धर्मशाला पहुंचकर उन्हें शुद्ध ऑक्सीजन में सांस लेने का अवसर मिला है.

उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2018 में वह हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनकर आए थे. यहां उनका कार्यकाल भले ही करीब 7 महीने का रहा, लेकिन हिमाचल के साथ उनका रिश्ता लगातार बना हुआ है. पिछले 7 सालों से प्रदेश के साथ उनका जुड़ाव कायम है.

बेटियों ने हासिल किए 27 में से 21 स्वर्ण पदक

CJI सूर्यकांत ने रविवार (22 नवंबर, 2026) को हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया. उन्होंने प्रदेश सरकार और केंद्रीय विश्वविद्यालय का आभार जताते हुए कहा कि यहां आने से उन्हें एक दिन के लिए ही सही, स्वच्छ हवा में सांस लेने का अवसर मिला.

दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि बेटियां देश की शक्ति और गौरव हैं. उन्होंने छात्राओं के प्रदर्शन को बदलते भारत की तस्वीर बताया. समारोह में 708 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं और 27 स्वर्ण पदक वितरित किए गए. इनमें 21 स्वर्ण पदक छात्राओं और 6 छात्रों ने हासिल किए. उन्होंने इस उपलब्धि के लिए कुलपति प्रोफेसर बंसल और विश्वविद्यालय की पूरी टीम को बधाई दी.

छात्रों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए क्या बोले CJI?

विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि धौलाधार की पहाड़ियां हमें सिखाती हैं कि सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता. जिस तरह पहाड़ों पर चढ़ने के लिए घुमावदार रास्तों और मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, उसी तरह जीवन और करियर में भी चुनौतियां आती हैं.

उन्होंने अपने जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने अपने गृह क्षेत्र की जिला अदालत में चल रही सुविधाजनक प्रैक्टिस छोड़कर अनिश्चित भविष्य के बीच कुछ जोड़ी कपड़ों के साथ चंडीगढ़ हाई कोर्ट का रुख किया था. यह फैसला उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ.

हिमाचल प्रदेश को लेकर क्या बोले CJI सूर्यकांत?

CJI ने हिमाचल की ग्रामीण संस्कृति, आपसी सद्भाव और सामुदायिक सहयोग की परंपरा की सराहना की. उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अकेले बहुत ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता. जीवन में आगे बढ़ने के लिए दूसरों को सुनना, उनके अनुभवों का सम्मान करना और मिलकर काम करना जरूरी है. कानून, न्यायपालिका, प्रशासन, राजनीति और व्यापार सहित हर क्षेत्र में टीमवर्क सफलता की महत्वपूर्ण कुंजी है.

उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि जब वे जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचें, तो उन लोगों को कभी न भूलें, जिनके त्याग और सहयोग से वे इस मुकाम तक पहुंचे हैं. माता-पिता का मौन त्याग और शिक्षकों का समर्पण सफलता की असली नींव है. उन्होंने विद्यार्थियों से समाज के दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ने में मदद करने की अपील की.

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