प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (22 नवंबर) को दिवाली स्नेह मिलन समारोह के मौके पर गुजरात के BJP कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने गुजरात के पार्टी कार्यकर्ताओं को दीवाली और गुजराती नववर्ष की बधाई दी. उन्होंने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा, ‘1,000 साल की गुलामी के बाद पहली बार 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल रहे हैं.’

उन्होंने कहा कि पिछले 12-13 सालों में भारत में करीब 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं. उन्होंने इसका श्रेय सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने में भाजपा कार्यकर्ताओं की कोशिशों को भी दिया.

कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए बोले पीएम मोदी

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ताओं के समर्पण और सेवा भाव की सराहना की. उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए पार्टी से पहले देश है. भाजपा पदों की तुलना में कड़ी मेहनत को ज्यादा महत्व देती है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने और विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात के निर्माण की दिशा में काम करने का आह्वान किया.

News Alert ! For first time after 1,000 years of slavery, 50 crore people coming out of poverty: PM Modi during virtual address to Gujarat BJP workers — Press Trust of India (@PTI_News) November 22, 2026

उन्होंने कहा, ‘अगर हमें इन कार्यकर्ताओं का इतना सहयोग न मिला होता, तो हम गुजरात की इतनी सेवा नहीं कर पाते. उनकी कड़ी मेहनत की वजह से ही आज हम गुजरात, देश और कई राज्यों की सेवा कर पाए हैं.’

गुजरात में हुए बदलावों पर बोले प्रधानमंत्री

गुजरात में हुए बदलावों पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘एक वक्त ऐसा भी था जब गुजरात की पहचान सिर्फ कॉमर्स थी, एक जगह से खरीदना, दूसरी जगह बेचना और जो थोड़ा बहुत कमाया उससे गुजारा करना. हमारे पास खदानें या मिनरल्स भी नहीं थे, नमक के अलावा हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन अब राज्य व्यापार और उद्योग के अपने पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़ चुका है. आज गुजरात खेती, डेयरी, सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल, ग्रीन एनर्जी और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी अग्रणी बनकर उभरा है.’

यह भी पढ़ेंः ‘चीन से सटे 40 गांवों में रुका पलायन’, डैम विरोध के बीच अरूणाचल प्रदेश में बोले अमित शाह

