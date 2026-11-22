भारत और चीन ने अरुणाचल प्रदेश में विवादित सीमा पर सैन्य स्तर पर एक और उच्च स्तरीय बातचीत की है. इस बातचीत के पीछे का उद्देश्य सीमा पर तैनात सैनिकों के बीच टकराव को रोकना और कड़ाके की ठंड के शुरू होने से पहले तनाव कम करना है.

नागालैंड के दीमापुर में तैनात भारतीय सेना के III कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कालिया ने अपने चीनी समकक्ष और अन्य सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया. वहीं, इस अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में विदेश मंत्रालय (MEA) के एक अधिकारी भी मौजूद थे.

क्या रहा दोनों देशों के अधिकारियों की बातचीत का उद्देश्य?

दोनों देश के बीच सैन्य स्तर पर हुई इस उच्च स्तरीय बातचीत का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच स्पष्ट संपर्क और संवाद के नियम तय करना, गश्ती दलों के बीच तनाव और टकराव से बचना, बातचीत के माध्यमों को खुला रखना और स्थानीय स्तर पर होने वाले विवादों को बड़े सैन्य गतिरोध में बदलने से रोकना था.

यह बैठक अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) से लगने वाले कुछ हिस्सों में जारी तनाव के बीच हुई है, जहां कई जगहों पर भारत की सेना और चीनी सैनिक आमने-सामने हैं. दोनों देशों ने इस इलाके में बड़ी संख्या में सैनिक तैनात किए हैं और आने वाले सर्दियों में पहाड़ी सीमा पर सैन्य संचालन से जुड़ी चुनौतियां और बढ़ने का शक है.

6-7 सितंबर को हुई थी पहली दौर की बातचीत

बातचीत का यह दूसरा दौर पूर्वी सेक्टर में 6 और 7 सितंबर को हुई पहली कॉर्प्स कमांडर स्तर की बैठक के बाद हुई है और वो बातचीत वाचा-दमाई बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट्स पर आयोजित की गई थी. अरूणाचल प्रदेश के किबिथू सेक्टर में स्थित वाचा भारत का सबसे पूर्वी निर्धारित बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट है. सितंबर में हुई पहली बैठक अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के तक्सिंग इलाके में तनाव बढ़ने की खबरों के बीच आयोजित की गई थी.

दोनों देश स्थानीय स्तर पर होने वाले टकराव को बड़े विवाद में बदलने से रोकने के लिए मिलिट्री और डिप्लोमैटिक वार्ता के जरिए लगातार ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. खासकर उन इलाकों में, जहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) को लेकर दोनों देशों की धारणा अलग-अलग है.

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