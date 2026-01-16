हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअसम-बंगाल का दौरा करेंगे PM मोदी, पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी, 11 हजार से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात

असम-बंगाल का दौरा करेंगे PM मोदी, पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी, 11 हजार से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात

Vande Bharat Sleeper Train: प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हावड़ा से चलने वाली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. यह ट्रेन हावड़ा से असम के गुवाहाटी (कामाख्या) के बीच चलेगी.

By : अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 16 Jan 2026 08:59 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव से पहले शनिवार-रविवार (17-18 जनवरी, 2026) को दो दिवसीय पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान पीएम मोदी रेल, सड़क, बंदरगाह और अंतर्देशीय जल परिवहन से जुड़े 11 हजार करोड़ की ज्यादा की लागत वाले कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे.

पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को PM दिखाएंगे हरी झंडी

PM मोदी शनिवार (17 जनवरी, 2026) को पश्चिम बंगाल के मालदा में 3,250 करोड़ रुपये से ज्यादा के लागत वाले कई रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे. इसके अलावा, वह देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जो हावड़ा से गुवाहाटी (कामाख्या) के बीच चलेगी.

पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा के लिए आधुनिक, आरामदायक और किफायती अनुभव प्रदान करेगी. इसके साथ, प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल की देश के बाकी राज्यों से रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 7 अमृत भारत ट्रेनों और पूर्वोत्तर को उत्तर भारत से जोड़ने वाली असम से दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी रवाना करेंगे.

पूर्वोत्तर-उत्तर भारत को जोड़ने वाली अमृत भारत एक्स. ट्रेनों को करेंगे रवाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयरामबाटी–बरोगोपीनाथपुर–मयनापुर की नई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे, जो तारकेश्वर–बिष्णुपुर रेल परियोजना का अहम हिस्सा है. इसके साथ मयनापुर से जयरामबाटी के बीच नई ट्रेन सेवा भी शुरू होगी, जिससे बांकुरा जिले के लोगों को सीधी रेल सुविधा मिलेगी. इसके साथ, प्रधानमंत्री मोदी तीन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे जो, हावड़ा-आनंद विहार टर्मिनल, सियालदह-वाराणसी और संतरागाछी-तांबरम को जोड़ेगी.

इसके अलावा, पीएम मोदी पूर्वोत्तर को उत्तर भारत से जोड़ेने वाली दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी रवाना करेंगे, जो गुवाहाटी (कामाख्या)–रोहतक और डिब्रूगढ़–लखनऊ (गोमती नगर) को जोड़ेगी. ये ट्रेनें पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के बीच रेल संपर्क को और मजबूत बनाते हुए यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प करेंगी.

हुगली में 830 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास

प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली के सिंगुर में 830 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इनमें बालागढ़ में एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम की आधारशिला भी शामिल है, जिसमें एक अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) टर्मिनल और रोड ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा. लगभग 900 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहे बालागढ़ कार्गो टर्मिनल की अनुमानित क्षमता 2.7 मिलियन टन प्रति वर्ष होगी. इस परियोजना में कंटेनर और ड्राई बल्क कार्गो के लिए दो समर्पित जेटी भी बनाई जाएंगी.

यह परियोजना कोलकाता शहर में ट्रैफिक का दबाव और प्रदूषण को कम करने, सड़क सुरक्षा बढ़ाने और लॉजिस्टिक्स क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगी. इसके साथ, इससे क्षेत्रीय उद्योगों, MSMEs और कृषि उत्पादकों को लागत प्रभावी बाजार पहुंच मिलेगी और बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होंगे.

अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कैटामारन को करेंगे लॉन्च

प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कैटामारन को भी लॉन्च करेंगे. यह कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की ओर से निर्मित 6 स्वदेशी इलेक्ट्रिक कैटामारनों में से एक है. 50 यात्रियों की क्षमता वाली यह हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एल्यूमिनियम कैटामारन पूरी तरह से जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक मोड और हाइब्रिड मोड दोनों में चलने में सक्षम है. यह हुगली नदी पर शहरी नदी परिवहन, इको-टूरिज्म और अंतिम मील यात्री कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देगी.

Published at : 16 Jan 2026 08:59 PM (IST)
Assam Kolkata PM Modi Vande Bharat Sleeper Train WEST BENGAL
