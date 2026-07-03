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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाJaipur Metro Phase 2: जयपुर की तेज होगी रफ्तार! PM मोदी करेंगे 13 हजार करोड़ की मेगा मेट्रो परियोजना का शिलान्यास

Jaipur Metro Phase 2: जयपुर की तेज होगी रफ्तार! PM मोदी करेंगे 13 हजार करोड़ की मेगा मेट्रो परियोजना का शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो फेज-2 का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे. 13,037 करोड़ रुपये की इस परियोजना से 36 स्टेशन बनेंगे और शहर को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन मिलेगा.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 03 Jul 2026 08:00 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को वर्चुअल माध्यम से जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना का शिलान्यास करेंगे. मुख्य कार्यक्रम बालोतरा जिले के पचपदरा से आयोजित होगा, जबकि जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम के इंडोर हॉल में इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा. जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आम नागरिक मौजूद रहेंगे. कार्यक्रम में राज्य की कई विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत होगी. अधिकारियों के अनुसार, यह परियोजना जयपुर के सार्वजनिक परिवहन को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण योजना मानी जा रही है.

करीब 13,037.66 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला जयपुर मेट्रो फेज-2 कॉरिडोर लगभग 41 किलोमीटर लंबा होगा. यह प्रह्लादपुरा से टोडी मोड़ तक विकसित किया जाएगा. इस कॉरिडोर में 36 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें अधिकांश एलिवेटेड और कुछ भूमिगत स्टेशन होंगे. यह परियोजना जयपुर एयरपोर्ट, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, एसएमएस अस्पताल और शहर के कई प्रमुख आवासीय व व्यावसायिक इलाकों को बेहतर मेट्रो सुविधा से जोड़ेगी. परियोजना का निर्माण केंद्र और राजस्थान सरकार की संयुक्त भागीदारी में किया जाएगा.

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कम होगा ट्रैफिक का दबाव

जयपुर मेट्रो फेज-2 के शुरू होने से शहर में सड़क यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है. इससे लोगों का सफर पहले की तुलना में अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक होगा. ट्रैफिक जाम में कमी आएगी और प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी. बढ़ती आबादी और शहर के तेजी से हो रहे विस्तार को देखते हुए इस परियोजना को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है. सरकार का मानना है कि इससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी और लोग सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करेंगे.

रोजगार और हरियाली

शिलान्यास कार्यक्रम के साथ जिला स्तरीय रोजगार उत्सव का भी आयोजन किया जाएगा. इस दौरान करीब 4,000 नव नियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे. इसके अलावा राज्य सरकार के 'हरियालो राजस्थान' अभियान के तहत जिले में 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है. कार्यक्रम के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण जैसे तीन प्रमुख क्षेत्रों पर एक साथ जोर दिया जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि यह आयोजन विकास और जनकल्याण से जुड़ी कई योजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 03 Jul 2026 08:00 PM (IST)
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