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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापीएम मोदी ने स्मित माछर से फोन पर की बात, की बहादुरी की तारीफ

पीएम मोदी ने स्मित माछर से फोन पर की बात, की बहादुरी की तारीफ

फ्लाई दुबई फ्लाइट के पायलट कैप्टन स्मित माछर का यूएई के अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस बीच पीएम मोदी ने उनसे फोन पर बातचीत की और उनका हाल जाना.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 02 Oct 2026 11:45 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई फ्लाइट के पायलट कैप्टन स्मित माछर से फोन पर बात की. कैप्टन स्मित ने अपने अनुभव और उस घटना के दौरान उन्हें हिम्मत कैसे मिली, इसके बारे में जानकारी दी. प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की तारीफ की और उनके जल्द ठीक होने की कामना की. स्मित माछर का इस समय अबू धाबी के अस्पताल में इलाज चल रहा है. 

पीएम मोदी ने गुरुवार को स्मित के परिवारवालों से भी बात की थी. इसके बाद पीएम ने यूपीएससी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देशवासियों से स्मित के लिए कामना करने की अपील की थी. 

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पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा?

पीएम मोदी ने कहा था, ''बुधवार को घटना घटी, जिसमें भारत के कैप्टन स्मित ने धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय दिया है. कल इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत ने 9/11 होने से बचा लिया है. उनका यह पराक्रम हमें गौरव से भर देता है. आज पूरी दुनिया पर गर्व कर रही है. हम सभी स्मित की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें और उनका अभिनंदन करें.''

पीएम मोदी ने इसके साथ ही एक्स पोस्ट में कहा कि कैप्टन स्मित माछर एक हीरो हैं. बेहद खतरनाक हालात और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, उन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए जबरदस्त हिम्मत और अटूट संकल्प दिखाया. उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टल गई. भारत को कैप्टन माछर पर गर्व है.

विमान में क्या हुआ था?

बुधवार (30 सितंबर) को को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई एयरलाइन की उड़ान एफजेड1073 के कॉकपिट में माछर को उनके को-पायलट ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. विमान में 174 लोग सवार थे. घटना के बाद विमान को सऊदी अरब के तबुक में आपात स्थिति में उतारना पड़ा था. माछर की दुनियाभर में तारीफ हो रही है. 

विमान के भीतर हुई घटना को लेकर आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया गया है. यूएई इसकी जांच में जुटा है. फ्लाइट के एक यात्री जो कि डेंटिस्ट हैं उन्होंने बताया है कि हमलावर पकड़े जाने के बाद चिल्ला चिल्लाकर अपनी जान लेने की गुहार लगा रहा था.

डेंटिस्ट शोता मुसाएव के मुताबिक वो पायलट माछर की मदद के लिए दौड़े - जबकि हमलावर उनसे अपनी जान लेने की गुहार लगा रहा था. यात्रियों के चार लोगों के ग्रुप ने 'हमलावर को गर्दन से पकड़ा' और उसे कॉकपिट से बाहर खींचा. इसके बाद हमलावर के हाथ और पैर बांधे जिसके बाद उसने कहा मुझे मार डालो.

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About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 02 Oct 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
PM Modi Breaking News Abp News Smit Machchaar
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