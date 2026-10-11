तमिलनाडु दौरे पर PM मोदी, CM विजय ने किया स्वागत, मेट्रो से किया सफर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के लिए रविवार (11 अक्टूबर) को चेन्नई पहुंचे. प्रधानमंत्री सुबह करीब 11 बजे हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

पीएम मोदी ने चेन्नई एयरपोर्ट के पास कुछ देर तक रोड शो किया, जहां उन्हें देखने लोगों की भीड़ उमड़ी. पीएम मोदी का काफिला जैसे ही हवाई अड्डे से बाहर निकला. सड़कों के किनारे बड़ी संख्या में खड़े भाजपा कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने उनका स्वागत किया और भारत माता की जय के नारे लगाए.

#WATCH | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के फेज-2 के तहत पूनामल्ली-वडापलानी सेक्शन का उद्घाटन किया. साथ ही PM नरेंद्र मोदी ने चेन्नई मेट्रो में सफर किया. उन्होंने पोरूर बाइपास स्टेशन से पूनामल्ली बाइपास स्टेशन तक यात्रा की और फिर वापस लौटे. #NarendraModi #PMModi #Tamilnadu #ABPNews — ABP News (@ABPNews) October 11, 2026

तमिलनाडु बीजेपी ने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए हवाई अड्डे के पास सड़क किनारे कई जगहों पर पारंपरिक नृत्य समेत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया. चेन्नई में पीएम मोदी ने पोरूर बाईपास स्टेशन से पूनामल्ली बाईपास स्टेशन तक और फिर वापस चेन्नई मेट्रो तक की सवारी की.