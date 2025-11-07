हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'भैया की सरकार आएगी तो कट्टा, दुनाली, फिरौती, रंगदारी...', औरंगाबाद से PM मोदी की तेजस्वी को ललकार!

'भैया की सरकार आएगी तो कट्टा, दुनाली, फिरौती, रंगदारी...', औरंगाबाद से PM मोदी की तेजस्वी को ललकार!

Bihar Election 2025: महागठबंधन पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के लोग अभी से बच्चों को रंगदार बनाने की बातें कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने एनडीए की ओर से किए गए कामों को भी गिनाया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 07 Nov 2025 04:22 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार (7 नवंबर 2025) को विपक्षी महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा. पीएम मोदी न दावा किया कि कांग्रेस और आरजेडी वाले सत्ता के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं. उन्होंने कहा कि जंगलराज वालों के पास वो सब कुछ है, जो नौकरी और निवेश दोनों के लिए खतरा है.

बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए: पीएम मोदी

औरंगाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "ये लोग अभी से बच्चों को रंगदार बनाने की बातें कर रहे हैं. ये खुली घोषणा कर रहे हैं कि भैया की सरकार आएगी तो कट्टा, दोनाली, फिरौती यही सब चलेगा इसलिए इन लोगों से सतर्क रहना है, बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए. आपको उनसे सचेत रहना होगा. बिहार को कट्टा और कुशासन की जरूरत नहीं...एनडीए विकसित बिहार बनायेगा. बिहार को एनडीए के ईमानदार घोषणापत्र पर भरोसा है."

'आरजेडी ने बंदूक की नोक पर चुरा लिया सीएम पद'

प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को वो सीटें दी गई है जहां आरजेडी पिछले 35-40 सालों में कभी नहीं जीती. उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि इंडिया गठबंधन के सीएम पद का चेहरा आरजेडी ने बंदूक की नोक पर चुरा लिया. पीएम मोदी ने कहा, पहले चरण के मतदान से ये स्पष्ट है कि बिहार के लोग अब किसी भी कीमत पर जंगलराज को लौटने नहीं देना चाहते हैं. बिहार का नौजवान आरजेडी के झूठे वादों पर नहीं, बल्कि एनडीए के ईमानदार इरादों पर वोट दे रहा है." 

पीएम मोदी ने एनडीए के काम गिनाए

इस दौरान पीएम मोदी ने एनडीए सरकार की ओर से किए गए कामों को गिनाया. पीएम मोदी ने कहा, एनडीए के पास हर क्षेत्र के लिए आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग योजनाएं हैं. कहीं फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों पर बल दिया जा रहा है तो कहीं टूरिज्म का विकास हो रहा है. कहीं टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों का विस्तार किया जा रहा है तो कहीं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है. यानी जहां जैसा सामर्थ्य है वहां वैसी ही इंडस्ट्री लगाई जा रही है."

पीएम मोदी ने अपने भाषण में राम मंदिर और ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, "मोदी ने कहा था कि राम मंदिर बनेगा और डंके की चोट पर राम मंदिर बन गया. मोदी ने वादा किया था कि अनुच्छेद 370 की दीवार गिरेगी और अनुच्छेद 370 हट गया. मोदी ने बिहार की इसी धरती से कहा था कि पहलगाम हमले का बदला लिया जाएगा और फिर देश ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को तबाह होते हुए देखा."

Published at : 07 Nov 2025 04:08 PM (IST)
Tags :
PM Modi RJD CONGRESS Bihar Election 2025
और पढ़ें
टॉप हेडलाइंस

इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
बिहार
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
इंडिया
'नेहरू ने 1937 में वंदे मातरम से मां दुर्गा के श्लोक हटाए', BJP ने 'नेताजी' की चिट्ठी का दिया हवाला; कांग्रेस का पलटवार
'नेहरू ने 1937 में वंदे मातरम से मां दुर्गा के श्लोक हटाए', BJP ने 'नेताजी' की चिट्ठी का दिया हवाला; कांग्रेस का पलटवार
टेलीविजन
माही विज ने वीडियो शेयर कर दिया हेल्थ अपडेट, बताया किस बात का है दुख, दोस्तों से लगाई ये गुहार
वीडियो शेयर कर माही विज ने दिया हेल्थ अपडेट, जाहिर किया अपना दुख
