दिवाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम लेटर लिखा. उन्होंने लिखा कि ऊर्जा और उमंग से भरे दीपावली के इस पावन पर्व पर आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं. अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद से ये दूसरी दीपावली है. प्रभु श्रीराम हमें मर्यादा का पालन करना सिखाते हैं और साथ ही हमें अन्याय से लड़ने की भी सीख देते हैं. इसका जीवंत उदाहरण हमने कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा.

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मर्यादा का पालन भी किया और अन्याय की बदला भी लिया. इस बार की दीपावली इसलिए भी विशेष हैं क्योंकि देश के अनेक जिलों में दूर दराज के क्षेत्रों में पहली बार दीपावली के दीप जलेंगे. ये वो जिले हैं, जहां नक्सलवाद और माओवादी आतंक को जड़ से मिटा दिया गया है. बीते दिनों में हमने देखा है कि कैसे अनेक व्यक्ति हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्यधारा में शामिल हुए और उन्होंने देश के संविधान के प्रति आस्था जताई. देश की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है.

GST बचत उत्सव से बच रहे हजारों करोड़ रुपये

पीएम मोदी ने आगे लिखा कि इन ऐतिहासिक उपलब्धियों के बीते कुछ दिनों पहले देश में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की भी शुरुआत हुई है. नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी की कम दरें लागू हुई हैं. जीएसटी बचत उत्सव में देशवासियों के हजारों करोड़ रुपये बच रहे हैं.

पीएम मोदी ने बताया, कैसे विकसित होगा भारत

पीएम मोदी ने कहा कि अनेक संकटों से गुजर रहे विश्व में हमारा भारत स्थिरता और संवेदनशीलता दोनों का प्रतीक बनकर उभरा है. आने वाले कुछ समय में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने वाले हैं. इसलिए जरूरी है कि हम स्वदेशी अपनाएं और गर्व से कहें- ये स्वदेशी है.

प्रधानमंत्री ने लोगों से आह्रान किया कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ाएं और हर भाषा का सम्मान करें. हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और भोजन में तेल की मात्रा 10 प्रतिशत कम करें और योग को अपनाएं. ये सारे प्रयास हमें विकसित भारत की ओर ले जाएंगे.

