शोले फिल्म में अंग्रेजों के जमाने के जेलर का रोल निभाने वाले गोवर्धन असरानी का सोमवार (20 अक्टूबर, 2025) को निधन हो गया. 84 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. असरानी को 4 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था. फेफड़ों में पानी भर जाने के कारण उनकी मौत हो गई. मशहूर अभिनेता के निधन पर पीएम मोदी और अमित शाह समेत कई नेताओं ने दुख जाहिर किया है.

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि श्री गोवर्धन असरानी जी के निधन से अत्यंत दुःखी हूं. एक प्रतिभाशाली मनोरंजन करने वाले और वास्तव में बहुमुखी कलाकार, जिन्होंने कई पीढ़ियों के दर्शकों का मनोरंजन किया. उन्होंने अपने अविस्मरणीय अभिनय से अनगिनत लोगों के जीवन में विशेष रूप से आनंद और हंसी का संचार किया. भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा. उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं. ॐ शांति.

Deeply saddened by the passing of Shri Govardhan Asrani Ji. A gifted entertainer and a truly versatile artist, he entertained audiences across generations. He particularly added joy and laughter to countless lives through his unforgettable performances. His contribution to Indian… — Narendra Modi (@narendramodi) October 21, 2025

'लोगों को हंसाकर लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार (21 अक्टूबर, 2205) को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रख्यात अभिनेता असरानी जी का निधन अत्यंत दुःखद है. असरानी जी ने जीवन भर भारतीय सिनेमा में योगदान दिया और लोगों को हंसाकर लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई. ईश्वर उनके परिवार और प्रशंसकों को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांति.

The demise of renowned actor Asrani Ji is deeply saddening. Asrani Ji contributed to Indian cinema throughout his life and carved a place in the hearts of millions by making people laugh. May God give strength to his family and admirers to bear this profound loss. Om Shanti — Amit Shah (@AmitShah) October 21, 2025

मूल रूप से जयपुर के रहने वाले थे असरानी

गोवर्धन असरानी की मौत की जानकारी उनके भतीजे अशोक असरानी ने दी थी. एक वक्त था जब असरानी कॉमेडी रोल के लिए ही जाने जाते थे. असरानी का कॉमेडी में अमूल्य योगदान रहा है. बता दें कि असरानी मूल रूप से जयपुर के रहने वाले थे और उन्होंने सेंट जेवियर्स स्कूल जयपुर से पढ़ाई की थी.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक असरानी को 4 दिन पहले जुहू स्थित भारतीय आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों ने बताया कि उनके फेफड़ों में पानी जमा हो गया था. सोमवार को दिवाली के दिन दोपहर लगभग 3.30 बजे उनका निधन हो गया.

