हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'जिन्होंने करप्शन किया है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा', जल जीवन मिशन में अनियमितताओं को लेकर PM मोदी सख्त

'जिन्होंने करप्शन किया है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा', जल जीवन मिशन में अनियमितताओं को लेकर PM मोदी सख्त

PM Modi: जल जीवन मिशन योजना के तहत राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर 3.6 लाख करोड़ खर्च करना था, लेकिन अब तक 4.33 लाख करोड़ खर्च हो चुका है, फिर भी अभी तक 81 प्रतिशत घरों तक ही कनेक्शन पहुंच पाया है.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 25 Nov 2025 05:16 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

जल जीवन मिशन में राज्यों में चल रही अनियमितताओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सख्त हो गए हैं. प्रधानमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों ने भी जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा. इसको लेकर जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से राज्यों से रिपोर्ट भी मांगी गई है. देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 32 प्रदेश सरकारों ने अनियमितताओं पर किए गए एक्शन की रिपोर्ट भेज दी है, वहीं कुछ सरकारों की रिपोर्ट का इंतजार है. सूत्रों के मुताबिक, जब तक सभी राज्य अपनी तरफ से रिपोर्ट नहीं भेज देते, तब तक योजना के लिए आगे पैसा रिलीज नहीं किया जाएगा.

2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने हर घर नल और नल से जल योजना की घोषणा की. इसके तहत देश के हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना थी. इसी के तहत ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई. योजना के तहत 3.6 लाख करोड़ खर्च करना था, जो राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर करना था. अब तक इस योजना में 4.33 लाख करोड़ खर्च हो चुका है, लेकिन अभी तक 81 प्रतिशत घरों तक ही पानी का कनेक्शन पहुंच पाया है.

अनियमितता को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने कराई जांच

कई राज्यों से इस योजना को लेकर शिकायत मिलने लगी तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से इसको लेकर जांच कराई गई. जांच में पाया गया कि 81 प्रतिशत घरों तक कनेक्शन पहुंच गए हैं, लेकिन इतने घरों तक भी अभी पानी नहीं पहुंच रहा है. इसमें अभी 14-16 प्रतिशत तक गैप मिला है. उसके बाद सभी राज्यों से इसको लेकर रिपोर्ट मांगी गई, उसके बाद जिन भी लोगों और कंपनियों ने इसमें भ्रष्टाचार किया था या अनियमितता बरती थी उनके ऊपर कार्रवाई की गई है.

अब तक 32 राज्यों ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है, जिनमें से गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु , मध्य प्रदेश समेत 20 राज्यों में कामों में अनियमितता पाई गई और उनमें 607 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 621 डिपार्टमेंटल ऑफिशियल, 969 कांट्रेक्टर और 153 थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसियों पर कार्रवाई की गई है.

देश के 6 राज्यों में उम्मीद से भी कम हुआ काम

जल जीवन मिशन की अगर बात करें, तो योजना के इंप्लीमेंटेशन में 6 राज्यों का काम उम्मीद से कम हुआ है. जिन राज्यों में दिए हुए टारगेट से 75 प्रतिशत से भी कम काम हुआ है, ऐसे राज्य पश्चिम बंगाल, केरल, राज्यस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और आंध्र प्रदेश हैं. पश्चिम बंगाल में सिर्फ 54 प्रतिशत ही काम पूरा हो पाया है. अनियमितताओं के इतने सारे मामले सामने आने के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि राज्यों को पैसा अब स्कीम के हिसाब से दिया जाएगा. अब लमसम पैसा नहीं भेजा जाएगा.

जल जीवन मिशन की लगातार समीक्षा कर रहे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री की ओर से लगातार जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा की जा रही है. अनियमितताओं की खबर आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ निर्देश दिए कि जो भी इस योजना में भ्रष्टाचार कर रहा है उसे छोड़ा नहीं जाएगा. उसके बाद राज्यों से इसको लेकर रिपोर्ट भी मांगी गई. सभी राज्यों से रिपोर्ट मिलने का इंतजार किया जा रहा है. जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी तो फिर से प्रधानमंत्री के सामने वो रिपोर्ट रखी जाएगी, उसके बाद प्रधानमंत्री जो भी दिशा निर्देश देंगे उन पर अमल किया जाएगा.

यह भी पढ़ेंः '...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.  
Read
Published at : 25 Nov 2025 05:16 PM (IST)
Tags :
Jal Shakti Ministry Jal Jeevan Mission PM Modi NARENDRA MODI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी?
बिहार
1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव
1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव
इंडिया
Ram Mandir Timeline: राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज! जानें कब शुरू हुआ निर्माण, कैसे पूरी हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा? जानें पूरी टाइमलाइन
राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज! जानें कब शुरू हुआ निर्माण, कैसे पूरी हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा? पूरी टाइमलाइन
बॉलीवुड
Dharmendra Death News Live: सनी देओल के घर पहुंचे रणबीर और आलिया, दादा की अस्थियां देख इमोशनल हुए करण देओल
Live: सनी देओल के घर पहुंचे रणबीर और आलिया, दादा की अस्थियां देख इमोशनल हुए करण देओल
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh को कई JF-17 देने जा रहा पाकिस्तान! भारत के लिए है ये खतरा? |ABPLIVE
Pak पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की 'ड्रोन फोर्स' करेगी बारुदी बारिश |ABPLIVE
Ram Mandir Dhwajarohan: ध्वजारोहण उत्सव में रामलला को पहनाई जाएगी इतने करोड़ की ड्रेस! | Ram Lala
Ram Mandir Dhwajarohan: Ram Mandir ध्वजारोहण के बाद 'श्रीराम' के जयकारों से गूंजा Ayodhya | PM Modi
Ram Mandir Dhwajarohan: फूलों से सजा राम दरबार, ऐतिहासिक ध्वजारोहण की खास तस्वीरें |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी?
बिहार
1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव
1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव
इंडिया
Ram Mandir Timeline: राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज! जानें कब शुरू हुआ निर्माण, कैसे पूरी हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा? जानें पूरी टाइमलाइन
राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज! जानें कब शुरू हुआ निर्माण, कैसे पूरी हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा? पूरी टाइमलाइन
बॉलीवुड
Dharmendra Death News Live: सनी देओल के घर पहुंचे रणबीर और आलिया, दादा की अस्थियां देख इमोशनल हुए करण देओल
Live: सनी देओल के घर पहुंचे रणबीर और आलिया, दादा की अस्थियां देख इमोशनल हुए करण देओल
क्रिकेट
'नाखून से गई आंखों की रौशनी, पैसों की तंगी ने...', भारत को चैंपियन बनाने वाली कप्तान ने सुनाई संघर्ष की कहानी
'नाखून से गई आंखों की रौशनी, पैसों की तंगी ने...', भारत को चैंपियन बनाने वाली कप्तान ने सुनाई संघर्ष की कहानी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
मुंबई विश्वविद्यालय का बड़ा फैसला, 550 से ज्यादा PhD छात्रों का रजिस्ट्रेशन रद्द; जानें वजह
मुंबई विश्वविद्यालय का बड़ा फैसला, 550 से ज्यादा PhD छात्रों का रजिस्ट्रेशन रद्द; जानें वजह
यूटिलिटी
हेल्थ इंश्योरेंस चुनने से पहले ये 4 जरूरी बातें समझ लें, नहीं तो क्लेम के समय परेशानी बढ़ेगी
हेल्थ इंश्योरेंस चुनने से पहले ये 4 जरूरी बातें समझ लें, नहीं तो क्लेम के समय परेशानी बढ़ेगी
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
Dharmendra Ji की बचपन की यादें: स्कूल में पगड़ी से लेकर पापा के डांट तक | Childhood Discipline & Stories
Dharmendra Ji की बचपन की यादें: स्कूल में पगड़ी से लेकर पापा के डांट तक | Childhood Discipline & Stories
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Dilip Sahab के फैन थे Dharam Paji! | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Dilip Sahab के फैन थे Dharam Paji! | Dharmendra Death News
ENT LIVE
Dharam Paaji Tribute: Bollywood के He-Man से लेकर Final Goodbye तक | ‘Ikkis’ Motion Poster
Dharam Paaji Tribute: Bollywood के He-Man से लेकर Final Goodbye तक | ‘Ikkis’ Motion Poster
ENT LIVE
Dharmendra Passes Away: Dharmendra जी के Fans12 दिसंबर को देख पाएंगे ‘Sholay' | जय-वीरू की legendary जोड़ी
Dharmendra Passes Away: Dharmendra जी के Fans12 दिसंबर को देख पाएंगे ‘Sholay' | जय-वीरू की legendary जोड़ी
Embed widget