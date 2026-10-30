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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामियापुर की 50 हजार करोड़ की जमीन पर SC का फैसला, KCR को लगा बड़ा झटका

मियापुर की 50 हजार करोड़ की जमीन पर SC का फैसला, KCR को लगा बड़ा झटका

हैदराबाद के मियापुर की ज़मीनों पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि '50,000 करोड़ रुपये की ज़मीन सरकार की है.' रेवंत रेड्डी ने KCR परिवार पर गंभीर आरोप लगाए.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 30 Oct 2026 07:19 PM (IST)
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तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित मियापुर की जमीनों के मुद्दे पर एक बार फिर तेलंगाना के राजनीतिक मंच पर गरमागरम बहस छिड़ गई है. सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि मियापुर में 550 एकड़ सरकारी जमीन राज्य सरकार की होगी. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस फैसले पर दिल्ली में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की. इन जमीनों की कीमत 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है, और उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली BRS सरकार के दौरान इन जमीनों पर कब्जा करने की साजिश हुई थी.

पुलिस के मुताबिक, मियापुर सर्वे नंबर 100 और 101 में मौजूद इन जमीनों पर लगभग 23 साल से कानूनी लड़ाई चल रही है. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जमीन पर अधिकार का दावा करने वाले निजी लोगों और संगठनों की अपील खारिज कर दी. कोर्ट ने पाया कि इस मामले में फर्जी रेवेन्यू रिकॉर्ड और पुराने दस्तावेजों के आधार पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी. इस फैसले से सरकार की कीमती प्रॉपर्टी सुरक्षित हुई है, जिसमें वह जमीन भी शामिल है जहाँ हैदराबाद मेट्रो रेल डिपो है.

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इस बारे में, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपना गुस्सा जाहिर किया. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री KCR, उनके चचेरे भाई दामोदर राव और बिजनेसमैन गोल्डस्टोन प्रसाद ने मिलकर इन जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की. उन्होंने दावा किया कि इन जमीनों के लिए दामोदर राव को शानदार कारों की रिश्वत दी गई थी. रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि कक्षा गट्टी ने उन्हें जेल भेज दिया क्योंकि उन्होंने MLA, MP और PCC प्रेसिडेंट रहते हुए इन जमीनों पर कब्जे के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी.

इस फैसले के बाद सरकार अभी तेजी से एक्शन ले रही है. CM ने अधिकारियों को तुरंत मियापुर की जमीनों पर कब्जा करने और उनके चारों ओर बाड़ लगाने का निर्देश दिया है. उन्होंने साफ किया कि कैबिनेट सब-कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया जाएगा कि इन जमीनों का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो जमीनों को बेचकर मिले पैसे को शिक्षा, हेल्थकेयर और सिंचाई सेक्टर के लिए दिया जाएगा. रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद से तीन सालों में 1.50 लाख करोड़ रुपये की जमीनों को सुरक्षित किया गया है.

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Published at : 30 Oct 2026 07:19 PM (IST)
Tags :
Hyderabad Court News SUPREME COURT TELANGANA
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