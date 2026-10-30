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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइमरान खान की बहन नोरीन नियाजी अस्पताल में भर्ती, हिरासत में पड़ा दिल का दौरा

इमरान खान की बहन नोरीन नियाजी अस्पताल में भर्ती, हिरासत में पड़ा दिल का दौरा

नोरीन नियाजी को हाई ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी समस्याओं की वजह से लाहौर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भर्ती किया गया है. वहीं, अस्पताल में उनके वार्ड को सील कर दिया गया है.

Written By : आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़ |  Curated By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 30 Oct 2026 06:51 PM (IST)
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में बंद बहन नोरीन नियाजी को दिल से जुड़ी परेशानी और हाई ब्लड प्रेशर के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (PTI) के सूत्रों ने ABP News को बताया कि हिरासत के दौरान नोरीन नियाजी को दिल का दौरा पड़ा.

जानकारी के मुताबिक, नोरीन नियाजी लाहौर की कोट लखपत जेल में हिरासत में थीं, जहां उनकी तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया. नोरीन नियाजी के साथ-साथ इमरान खान की अन्य दोनों बहनों, अलीमा खान और उज्मा खान को भी 21 सितंबर से हिरासत में रखा गया है. उन्हें इसलिए हिरासत में रखा गया है कि ताकि वे पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के लिए पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने के लिए लोगों को इकट्ठा न कर सकें.

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हालांकि, इमरान खान की तीनों बहनों की हिरासत को लेकर पाकिस्तान में राजनीतिक हलकों में चर्चा बनी हुई है.

कहां चल रहा नोरीन नियाजी का इलाज?

नोरीन नियाजी को हाई ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी समस्याओं की वजह से लाहौर के ही पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. वहीं, यह भी कहा जा रहा है कि उनकी एंजियोप्लास्टी भी की जा सकती है. और इलाज के बाद जैसे ही नियाजी का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, तो इसके तुरंत बाद उन्हें वापस कोट लखपत जेल में भेज दिया जाएगा.

अस्पताल के वार्ड को पूरी तरह से किया गया सील

सूत्रों के अनुसार, लाहौर स्थित पंजाब इंस्टिट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के जिस में नोरीन नियाजी का इलाज किया जा रहा है, उस पूरे वॉर्ड को ही सील कर दिया गया है. इसके अलावा, परिवार के किसी सदस्य को भ नोरीन नियाजी से मिलने की इजाजत नहीं है. और तो और पाकिस्तान का प्रशासन भी नियाजी के बारे में स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं दे रहा है. 

यह भी पढ़ेंः ब्रिटिश काउंसलर को पाकिस्तान ने किया डिटेन, की थी कश्मीरियों के हक की बात

Published at : 30 Oct 2026 06:51 PM (IST)
Tags :
Lahore Pakistan Imran Khan Noreen Niazi
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