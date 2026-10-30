बिहार विधान परिषद (MLC) की 8 सीटों पर हुए हालिया चुनाव में सबसे ज्यादा ध्यान और विवाद दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के नतीजों ने खींचा है. लगभग 56 घंटे से अधिक समय तक चली मैराथन मतगणना, कई दौर की एलिमिनेशन प्रक्रिया और द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अनिल कुमार झा ने बीजेपी के सिटिंग एमएलसी सर्वेश कुमार को लगभग 450 वोटों के बहुत बारीक अंतर से हराकर एक बड़ा उलटफेर कर दिया.

इस चुनावी परिणाम ने बिहार की जातीय राजनीति, खासकर मिथिलांचल के सोशल इंजीनियरिंग के पारंपरिक ढांचों पर कई तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं.

MY समीकरण का दरकना और विकल्पहीनता

दरभंगा और संपूर्ण मिथिलांचल को राजद का पारंपरिक गढ़ माना जाता रहा है, जहां 'M-Y' (मुस्लिम-यादव) समीकरण हमेशा पार्टी की रीढ़ रहा. हालांकि, इस चुनाव के प्रथम वरीयता के आंकड़ों ने यह साफ दिखाया कि MY समीकरण में दरारें आ रही हैं.

मुस्लिम वोटों का बिखराव: इम्तियाज नूरानी को 10,000 से अधिक प्रथम वरीयता के वोट मिले. इसने साबित किया कि मुस्लिम मतदाता केवल राजद के सिंबल पर आंख मूंदकर वोट देने के बजाय अपने स्वतंत्र विकल्प भी तलाश रहे हैं. जब भी राजद किसी गैर-मुस्लिम या सवर्ण चेहरे को मैदान में उतारती है, तो स्थानीय स्तर पर मुस्लिम समुदाय में उपेक्षा का भाव पनपता है, जिसका फायदा निर्दलीय या अन्य तीसरे मोर्चों (जैसे जन सुराज या निर्दलीय उम्मीदवारों) को मिलता दिखता है.

मुस्लिम वोटर्स के इस बिखराव पर पत्रकार सुभाष शर्मा का कहना है, "मेरा मानना है कि मुसलमानों के वोटों में पहले भी बिखराव हुआ है. जब नीतीश कुमार की सरकार थी, तब भी ऐसा देखने को मिलता था. उस वक्त मुस्लिम वोट बिखरकर नीतीश कुमार की पार्टी को मिले थे. कांग्रेस के जाने के बाद मुसलमानों के पास आरजेडी ही बड़ा विकल्प रही, लेकिन बीजेपी के बिहार में उभार के बाद लगभग यह वोट बैंक हाशिए पर चला गया. अब उन्हें प्रशांत किशोर में विकल्प नज़र आ रहा है. वहीं, कुछ हद तक अपर कास्ट (उच्च जाति) वोटरों का भी प्रशांत किशोर पर विश्वास साफ़ नज़र आ रहा है. कह सकते हैं कि जो समीकरण जगन्नाथ मिश्र के समय में था, वही फिर देखने को मिल रहा है.''

'मुसलमान बनाम ब्राह्मण' का टकराव

दरभंगा क्षेत्र की सामाजिक संरचना में ब्राह्मण और मुस्लिम आबादी का बड़ा प्रभाव है. चुनावी रुझानों में यह एंगल तेजी से उभरा कि मुस्लिम बहुल पॉकेट्स में राजद के ब्राह्मण प्रत्याशी अनिल झा को प्रथम वरीयता का वह एकतरफा समर्थन नहीं मिला जो आमतौर पर पार्टी के प्रत्याशियों को मिलता था.

मुस्लिम समुदाय के एक बड़े तबके का वोट निर्दलीय उम्मीदवारों की तरफ शिफ्ट होना यह दर्शाता है कि स्थानीय स्तर पर "मुसलमान बनाम ब्राह्मण" के सामाजिक और राजनीतिक प्रभुत्व की पुरानी खींचतान ने काम किया. मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद राजद का कैडर वोट बनने के बजाय अपनी बिरादरी का प्रत्याशी या अन्य धर्मनिरपेक्ष विकल्प चुनना रहा.

'यादव और ब्राह्मण' का अप्रत्याशित गठबंधन

इस चुनाव का सबसे दिलचस्प और निर्णायक मोड़ दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती के दौरान आया. यही वह मुख्य वजह बनी जिसने अनिल झा की हार को जीत में बदल दिया.

एलिमिनेशन राउंड का खेल: जब छोटे प्रत्याशी और मुख्य रूप से यादव प्रत्याशी (जैसे ब्रह्मदेव यादव और रवींद्र यादव) दौड़ से बाहर हुए, तो उनके समर्थकों के द्वितीय वरीयता के वोट बड़े पैमाने पर राजद प्रत्याशी अनिल झा (ब्राह्मण) के खाते में ट्रांसफर हुए.

प्रथम वरीयता में भले ही यादव वोटों का कुछ हिस्सा अपनी जाति के निर्दलीय उम्मीदवारों में बंटा हो, लेकिन द्वितीय वरीयता में यादव समाज ने एकजुट होकर राजद के सवर्ण उम्मीदवार का साथ दिया, जिससे बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश कुमार पिछड़ गए. इस 'यादव-ब्राह्मण' गठजोड़ ने ही आखिरकार अंतिम क्षणों में पासा पलट दिया.

प्रशासनिक धांधली के आरोप और विवाद

50 घंटे से अधिक समय तक चली मतगणना के दौरान राजद और तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. राजद का आरोप था कि करीब 10 प्रतिशत बैलेट पेपरों को जानबूझकर रद्द या अवैध घोषित किया गया ताकि भाजपा प्रत्याशी को बढ़त दिलाई जा सके.

मतगणना केंद्र (लहेरियासराय) पर राजद कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और प्रशासन पर सत्ताधारी दल एनडीए के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया. हालांकि अंततः द्वितीय वरीयता के मतों में अनिल झा की बढ़त इतनी मजबूत रही कि नतीजा राजद के पक्ष में ही आया.

चुनाव का सबसे बड़ा टेक-अवे या 'मैकेनिज्म' क्या

अगर हम इस पूरे परिणाम के मशीनरी, मैकेनिज्म और राजनीतिक समीकरण के ताने-बाने का रणनीतिक विश्लेषण करें, तो इसके 5 मुख्य तत्व सामने आते हैं.

वरीयता मत प्रणाली का गणित

स्नातक और शिक्षक MLC चुनावों में 'सिंगल ट्रांसफ़रेबल वोट' (STV) प्रणाली लागू होती है. यहां केवल पहली पसंद काम नहीं आती. प्रथम वरीयता में भाजपा के सर्वेश कुमार आगे थे, लेकिन राजद के अनिल झा ने छोटे प्रत्याशियों के एलिमिनेट होने पर मिली द्वितीय वरीयता की बढ़त से जीत हासिल की.

बौद्धिक वर्ग का रुख

स्नातक मतदाता केवल पारंपरिक जातीय आधार पर वोट नहीं देते. इसमें बेरोजगारी, शिक्षकों के मुद्दे, और स्थानीय विकास जैसे विषय बड़े पैमाने पर मतों को प्रभावित करते हैं, जिससे दलीय समीकरण अप्रत्याशित हो जाते हैं.

राजद द्वारा एक ब्राह्मण चेहरे को उतारना और भाजपा द्वारा सिटिंग नेता को मैदान में लाना, दोनों दलों की सोशल इंजीनियरिंग की परीक्षा थी. राजद का यह 'A to Z' कार्ड अंततः काम कर गया क्योंकि यादव वोटों ने अपने पार्टी प्रत्याशी (ब्राह्मण) को अंतिम चरण में नहीं छोड़ा.

बहुकोणीय मुकाबला

निर्दलीय प्रत्याशियों (जैसे इम्तियाज नूरानी और जन सुराज समर्थित प्रत्याशी) ने मुख्य दलों के कैडर वोटों में भारी सेंधमारी की, जिसने मुकाबले को बेहद बारीक बना दिया.

यदि एक वर्ग (मुस्लिम) का वोट बंटा, तो दूसरे वर्ग (यादव+सवर्ण राजद समर्थक) के वोट ट्रांसफर मेकेनिज्म ने उसकी भरपाई कर दी. यही इस चुनाव का सबसे बड़ा टेक-अवे या 'मैकेनिज्म' रहा.