पीएम मोदी बोले- राजनीतिक माइलेज के लिए नहीं, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने....

पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक एक महीना का सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत कई शहरों मएं अलग-अलग प्रोग्राम हो रहे हैं. पीएम मोदी ने गुरुवार को 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत वाराणसी से वडनगर जाने वाले दल के साथ संवाद किया. इस संवाद में लोगों बातचीत में अपने अनुभव शेयर किए. उन्होंने पीएम मोदी को कई किस्से भी सुनाए.

वाराणसी से वडनगर जाने वाले दल ने पीएम मोदी से कहा कि ''उनका अनुभव काफी ज्यादा अच्छा रहा. एक अनुभव शेयर करते हुए शख्स ने कहा, एक दादी ने उन्नाव जिले में पूछा कि आप कहां जा रहे हैं, हमने उन्हें बताया कि हम मोदी जी के गांव जा रहे हैं. हम सभी लाभार्थियों से मिलते हुए उनका आशीर्वाद ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि मेरा भी मोदी जी को एक धन्यवाद पहुंचा दीजिए.''

प्रधानमंत्री श्री @narendramodi 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत वाराणसी से वडनगर जाने वाले दल के साथ संवाद कर रहे हैं। #SevaSankalpAbhiyan #SevaYatra https://t.co/u99s3AgWpS

पीएम आवास के तहत बना पक्का मकान

''पीएम आवास के तहत अगर मेरा पक्का मकान नहीं बना होता तो आज मेरा परिवार सुरक्षित नहीं रहता. जो बगल में ये टूटा हुआ मकान है, ये मेरा पहले का कच्चा मकान है. एक दिन मैं ऐसे ही बाहर बैठी थी तो मेरा पुराना मकान ढहकर गिर गया और ईंट मुझे लगी. आज अगर ये पक्का मकान नहीं मिला होता तो शायद मेरे परिवार के साथ कोई घटना हो जाती. जो मुझे चोट लगी थी, उसका भी इलाज मुफ्त में हो गया.''

साथ में गंगाजल लेकर जाने को लेकर जब पीएम मोदी ने सवाल किया तो कार्यकर्ताओं ने बताया कि, ''जब भी हम किसी के घर पर गंगाजल लेकर जाते हैं तो सभी लोग आकर कलश यात्रा को स्पर्श करते हैं और प्रार्थना करते हैं. वहां के स्थानीय लोग यमुना का पानी भी उस कलश में डालते हैं.''

पीएम मोदी ने दिया संदेश

पीएम मोदी ने कहा कि ''सेवा संकल्प यात्रा में जो अनुभव आपको मिल रहे हैं, वो सच में काफी अमूल्य हैं. ये आपकी पूरी जीवनयात्रा में नई ऊर्जा भर देगी. लोगों के साथ मिलना, उनसे मिलना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है. भारत कितना भव्य है, कितना विविधता से भरा है, ये आप किताबों से नहीं सीख सकते हैं. हर जगह का अपना खान-पान और संस्कृति है. लोगों को सुनने में काफी ज्यादा आनंद आता है.''

झारखंड से प्रदीप मुखर्जी ने मध्य प्रदेश में सेवा यात्री के तौर पर काम किया. उन्होंने पीएम मोदी को बताया कि गांव के लोगों ने सम्मान में साफा पहनाया है, इस दौरान पीएम मोदी ने उनसे कहा कि कहीं आप हेलमेट की जगह काफा लगाकर तो बाइक नहीं चलाते हैं? इस पर प्रदीप मुखर्जी ने कहा कि ये तो अभी पहनाया गया है. उन्होंने पीएम से कहा, आप से हमें जो प्रेरणा मिली है, आपने जो बिना रुके और बिना थके 25 साल पूरे कर लिए हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है.

अपना अनुभव बताते हुए उन्होंने कहा, जब हम वडनगर की तरफ बढ़ रहे थे तो हम लोग मां शारदा की भूमि मइहर जिले में पहुंचे. यहां एक महिला से हमारा संवाद हुआ. इस संवाद में महिला ने आयुष्मान भारत योजना के बारे में बताया. महिला ने बताया कि उनकी 5 साल की भतीजी को कैंसर हो गया था, उनके घर में ये सुनकर ऐसा लगा कि दुखों का पहाड़ टूट गया है. घर पर सब लोग परेशान थे. इसके बाद जब एक कार्यकर्ता से उनकी मुलाकात हुई तो उसने उन्हें आयुष्मान योजना के बारे में बताया. इस योजना के तहत उस बच्ची का पूरा इलाज हो गया और आज वो स्कूल जाने लगी है. महिला रोते हुए बोलीं कि हम जीवनभर पीएम मोदी के कर्जदार रहेंगे.

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