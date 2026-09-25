गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापीएम मोदी बोले- राजनीतिक माइलेज के लिए नहीं, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने....

पीएम मोदी बोले- राजनीतिक माइलेज के लिए नहीं, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने....

प्रधानमंत्री मोदी ने 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत वाराणसी से वडनगर जाने वाले दल के साथ बातचीत की. उन्होंने पीएम मोदी को अपने अनुभव बताए.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 25 Sep 2026 09:51 AM (IST)
Preferred Sources

पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक एक महीना का सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत कई शहरों मएं अलग-अलग प्रोग्राम हो रहे हैं. पीएम मोदी ने गुरुवार को 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत वाराणसी से वडनगर जाने वाले दल के साथ संवाद किया. इस संवाद में लोगों बातचीत में अपने अनुभव शेयर किए. उन्होंने पीएम मोदी को कई किस्से भी सुनाए. 

वाराणसी से वडनगर जाने वाले दल ने पीएम मोदी से कहा कि ''उनका अनुभव काफी ज्यादा अच्छा रहा. एक अनुभव शेयर करते हुए शख्स ने कहा, एक दादी ने उन्नाव जिले में पूछा कि आप कहां जा रहे हैं, हमने उन्हें बताया कि हम मोदी जी के गांव जा रहे हैं. हम सभी लाभार्थियों से मिलते हुए उनका आशीर्वाद ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि मेरा भी मोदी जी को एक धन्यवाद पहुंचा दीजिए.''

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 पर दिया बड़ा बयान, 'मतदाताओं की सुविधा के लिए...'
चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 पर दिया बड़ा बयान, 'मतदाताओं की सुविधा के लिए...'
इंडिया
CEC पर विपक्ष आक्रामक: कांग्रेस का प्रदर्शन, थाने में शिकायत और CJP का अल्टीमेटम
CEC पर विपक्ष आक्रामक: कांग्रेस का प्रदर्शन, थाने में शिकायत और CJP का अल्टीमेटम
इंडिया
अभिजीत दीपके ने विपक्ष को खूब सुनाया, 'आप डरते हैं, क्योंकि...'
अभिजीत दीपके ने विपक्ष को खूब सुनाया, 'आप डरते हैं, क्योंकि...'
इंडिया
Explained: FSSAI का SC में हलफनामा, अब पैक्ड फूड पर दिखेगी लाल रंग की चेतावनी, जानिए क्या-क्या बदलेगा
Explained: FSSAI का SC में हलफनामा, अब पैक्ड फूड पर दिखेगी लाल रंग की चेतावनी, जानिए क्या-क्या बदलेगा

प्रधानमंत्री श्री @narendramodi 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत वाराणसी से वडनगर जाने वाले दल के साथ संवाद कर रहे हैं। #SevaSankalpAbhiyan #SevaYatra https://t.co/u99s3AgWpS

पीएम आवास के तहत बना पक्का मकान

''पीएम आवास के तहत अगर मेरा पक्का मकान नहीं बना होता तो आज मेरा परिवार सुरक्षित नहीं रहता. जो बगल में ये टूटा हुआ मकान है, ये मेरा पहले का कच्चा मकान है. एक दिन मैं ऐसे ही बाहर बैठी थी तो मेरा पुराना मकान ढहकर गिर गया और ईंट मुझे लगी. आज अगर ये पक्का मकान नहीं मिला होता तो शायद मेरे परिवार के साथ कोई घटना हो जाती. जो मुझे चोट लगी थी, उसका भी इलाज मुफ्त में हो गया.''

साथ में गंगाजल लेकर जाने को लेकर जब पीएम मोदी ने सवाल किया तो कार्यकर्ताओं ने बताया कि, ''जब भी हम किसी के घर पर गंगाजल लेकर जाते हैं तो सभी लोग आकर कलश यात्रा को स्पर्श करते हैं और प्रार्थना करते हैं. वहां के स्थानीय लोग यमुना का पानी भी उस कलश में डालते हैं.'' 

पीएम मोदी ने दिया संदेश

पीएम मोदी ने कहा कि ''सेवा संकल्प यात्रा में जो अनुभव आपको मिल रहे हैं, वो सच में काफी अमूल्य हैं. ये आपकी पूरी जीवनयात्रा में नई ऊर्जा भर देगी. लोगों के साथ मिलना, उनसे मिलना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है. भारत कितना भव्य है, कितना विविधता से भरा है, ये आप किताबों से नहीं सीख सकते हैं. हर जगह का अपना खान-पान और संस्कृति है. लोगों को सुनने में काफी ज्यादा आनंद आता है.''

झारखंड से प्रदीप मुखर्जी ने मध्य प्रदेश में सेवा यात्री के तौर पर काम किया. उन्होंने पीएम मोदी को बताया कि गांव के लोगों ने सम्मान में साफा पहनाया है, इस दौरान पीएम मोदी ने उनसे कहा कि कहीं आप हेलमेट की जगह काफा लगाकर तो बाइक नहीं चलाते हैं? इस पर प्रदीप मुखर्जी ने कहा कि ये तो अभी पहनाया गया है. उन्होंने पीएम से कहा, आप से हमें जो प्रेरणा मिली है, आपने जो बिना रुके और बिना थके 25 साल पूरे कर लिए हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है.

अपना अनुभव बताते हुए उन्होंने कहा, जब हम वडनगर की तरफ बढ़ रहे थे तो हम लोग मां शारदा की भूमि मइहर जिले में पहुंचे. यहां एक महिला से हमारा संवाद हुआ. इस संवाद में महिला ने आयुष्मान भारत योजना के बारे में बताया. महिला ने बताया कि उनकी 5 साल की भतीजी को कैंसर हो गया था, उनके घर में ये सुनकर ऐसा लगा कि दुखों का पहाड़ टूट गया है. घर पर सब लोग परेशान थे. इसके बाद जब एक कार्यकर्ता से उनकी मुलाकात हुई तो उसने उन्हें आयुष्मान योजना के बारे में बताया. इस योजना के तहत उस बच्ची का पूरा इलाज हो गया और आज वो स्कूल जाने लगी है. महिला रोते हुए बोलीं कि हम जीवनभर पीएम मोदी के कर्जदार रहेंगे.

ये भी पढ़ें: चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 पर दिया बड़ा बयान, 'मतदाताओं की सुविधा के लिए...'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
Read More
Published at : 25 Sep 2026 09:09 AM (IST)
Tags :
PM Modi Seva Sankalp Abhiyan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 पर दिया बड़ा बयान, 'मतदाताओं की सुविधा के लिए...'
चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 पर दिया बड़ा बयान, 'मतदाताओं की सुविधा के लिए...'
इंडिया
CEC पर विपक्ष आक्रामक: कांग्रेस का प्रदर्शन, थाने में शिकायत और CJP का अल्टीमेटम
CEC पर विपक्ष आक्रामक: कांग्रेस का प्रदर्शन, थाने में शिकायत और CJP का अल्टीमेटम
इंडिया
अभिजीत दीपके ने विपक्ष को खूब सुनाया, 'आप डरते हैं, क्योंकि...'
अभिजीत दीपके ने विपक्ष को खूब सुनाया, 'आप डरते हैं, क्योंकि...'
इंडिया
Explained: FSSAI का SC में हलफनामा, अब पैक्ड फूड पर दिखेगी लाल रंग की चेतावनी, जानिए क्या-क्या बदलेगा
Explained: FSSAI का SC में हलफनामा, अब पैक्ड फूड पर दिखेगी लाल रंग की चेतावनी, जानिए क्या-क्या बदलेगा
Advertisement

वीडियोज

बिहार में शैतानों की टोली का अटैक !
ECI के खिलाफ राहुल ने नई 'फाइल' खोली
Samastipur Viral Video: समस्तीपुर में 'जमुई पार्ट-2' | Jamui Viral Video | Breaking | Bihar Police
Chitra Tripathi | Gyanesh Kumar: SIR से वोट चोरी..Rahul Gandhi के दावे में कितना दम? | Congress
EC विवाद पर ज्ञानेश कुमार मौन क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तानी PM की UNGA में फजीहत, ऐसा क्या पूछा कि भाग गए शहबाज
पाकिस्तानी PM की UNGA में फजीहत, ऐसा क्या पूछा कि भाग गए शहबाज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में बदला मौसम, 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
UP में बदला मौसम, 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
इंडिया
पीएम मोदी बोले- राजनीतिक माइलेज के लिए नहीं, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने....
पीएम मोदी बोले- राजनीतिक माइलेज के लिए नहीं, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने....
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
राजस्थान
सीकर: खाटूश्यामजी नगरपालिका में अध्यक्ष चुनाव पर संकट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
सीकर: खाटूश्यामजी नगरपालिका में अध्यक्ष चुनाव पर संकट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
विश्व
'ईरान पर हमला...' UN में ऐसा क्या बोले नेतन्याहू? कई डिप्लोमैट्स ने किया वॉकआउट
'कोई कायर हो तो चला जाए', UN में क्यों बोले नेतन्याहू? डिप्लोमैट्स ने किया वॉकआउट
महाराष्ट्र
मालेगांव: बैल ने निगला 3 तोले सोने का मंगलसूत्र, फिर ऐसे निकला बाहर
मालेगांव: बैल ने निगला 3 तोले सोने का मंगलसूत्र, फिर ऐसे निकला बाहर
ट्रेंडिंग
बाइक चुराकर भाग रहा था शख्स, तभी मालिक ने पकड़ लिया: वीडियो वायरल
बाइक चुराकर भाग रहा था शख्स, तभी मालिक ने पकड़ लिया: वीडियो वायरल
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget