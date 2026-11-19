भारत के कई शहरों में एयर पॉल्युशन एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है. दिल्ली-NCR और बिहार के कुछ हिस्सों में हवा की क्वालिटी खराब से बहुत खराब कैटेगरी में दर्ज की गई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) का स्तर काफी ऊंचा रहा है.

दिल्ली का AQI गुरुवार (19 नवंबर 2026) 286 दर्ज किया गया, जो इसे खराब श्रेणी में रखता है. CPCB के राष्ट्रीय डेटासेट सुबह 7 बजे तक के शामिल है, जिसमें में हरियाणा के बल्लभगढ़ में सबसे अधिक 313 AQI दर्ज किया गया. CPCB के रिपोर्ट के मुताबिक देश के तमाम शहरों की AQI जारी की गई है.

भारत के प्रमुख शहरों का AQI

भारत के प्रमुख शहर की एयर क्वालिटी की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में AQI 119 दर्ज किया है, जबकि गुजरात के अहमदाबाद में AQI 128, पटना का 149, बेंगलुरु का 98 AQI दर्ज किया है. देश के अन्य शहरों की बात करें तो हरियाणा स्थित हिसार में 301, यूपी के ग्रेटर नोएडा में 277, गुरुग्राम में 273, भिवाड़ी में 270, नोएडा 240 AQI है. इसके अलावा देश के तमाम ऐसे शहर है, जहां AQI काफी कम है, जिसे अच्छा माना जाता है. इस लिस्ट में बिहार के समस्तीपुर का AQI 41, मिजोरम आइजोल, 14, मेघालय शिलांग 34 और केरल के एलूर का AQI 30 है.

एयर पॉल्युशन बढ़ने के पीछे कई तरह के कारण

भारत में एयर पॉल्युशन बढ़ने के पीछे कई तरह के कारण शामिल है. इसमें सबसे ऊपर फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुंआ, गाड़ियों का धुंआ. इसके अलावा घर-दुकानों में इस्तेमाल किए जाने वालें चूल्हें भी मुख्य वजहों में शामिल है. कई जगह सड़कों पर कूड़ों को जलाने का कभी काम किया जाता है, जिसे एयर पॉल्युशन का खतरा बढ़ जाता है. इस वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है. फेंफड़ो से संबंधित बिमारियां हो जाती है. हाल ही में दिवाली के मौके पर पटाखे फोड़ने की वजह से देश की राजधानी दिल्ली में AQI 2000 के पार चला गया था.