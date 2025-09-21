प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर को राष्ट्र को संबोधित करते हुए देशवासियों से स्वदेशी अपनाने की जोरदार अपील की और GST व आयकर सुधारों के जरिए 2.5 लाख करोड़ रुपये की बचत का ऐलान किया. उनका यह संदेश ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने H-1B वीजा शुल्क बढ़ाया और भारत पर ट्रेड टैरिफ का दबाव डाला, जिससे मोदी की ओर से अप्रत्यक्ष रूप से जवाब माना जा रहा है.

स्वदेशी अपनाने का जोर

पीएम मोदी ने कहा, 'हमारा असली दुश्मन दूसरों पर निर्भरता है. हमें हर घर और हर दुकान में स्वदेशी अपनाना होगा. छोटे दुकानदार हों या ग्राहक, सभी गर्व से कहें-‘मैं स्वदेशी बेचता/खरीदता हूं’. यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है.'

कम टैक्स और GST सुधार से बढ़ेगी बचत

प्रधानमंत्री ने बताया कि आयकर छूट और GST स्लैब में सुधार के कारण देशवासियों को 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत होगी. उन्होंने कहा कि इससे मध्यम वर्ग, युवा, महिलाएं और व्यापारी सीधे लाभान्वित होंगे.

‘बचत उत्सव’ का शुभारंभ

मोदी ने इसे बचत उत्सव कहा और बताया कि यह नवरात्रि के पहले दिन शुरू होगा. उन्होंने कहा कि GST की नई दरों से रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं सस्ती होंगी और आम लोगों की खरीददारी आसान होगी.

अमेरिका को लिया आड़े हाथ

प्रधानमंत्री ने सीधे अमेरिका के H-1B वीजा फैसले या ट्रेड टैरिफ का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा, 'हमारे पास दुनिया में कोई बड़ा दुश्मन नहीं है. हमारी असली चुनौती दूसरों पर निर्भरता है, और इसे हराना हमारी प्राथमिकता है.' इस संदेश को भारत की आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उत्पादन के पक्ष में एक मजबूत संकेत माना जा रहा है.

नए अवसर और आर्थिक गति

पीएम मोदी ने कहा कि यह सुधार केवल कीमतें कम करने के लिए नहीं है, बल्कि नए व्यवसाय और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए हैं. इससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, निवेश बढ़ेंगे और हर राज्य विकास की दौड़ में बराबर भागीदार बनेगा.