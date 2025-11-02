प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के आरा में चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस और राजद पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से देश का मनोबल बढ़ा, लेकिन विपक्षी दलों को यह पसंद नहीं आया. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) खुश नहीं थी. उन्होंने गांधी परिवार पर तीखा हमला करते हुए कहा, 'विस्फोट पाकिस्तान में हुए, लेकिन कांग्रेस के शाही परिवार की रातों की नींद उड़ गई. पाकिस्तान और कांग्रेस के नामदार अभी तक ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से उबर नहीं पाए हैं.'



पीएम मोदी का दावा- महागठबंधन में भारी तनाव

पीएम मोदी ने दावा किया कि गठबंधन के भीतर सीटों को लेकर भारी तनाव चल रहा है. उन्होंने कहा कि नाम वापस लेने की अंतिम तारीख से ठीक पहले 'दरवाजे बंद करके बड़ा खेल” हुआ. उनके अनुसार, कांग्रेस किसी राजद नेता को मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में घोषित नहीं करना चाहती थी, लेकिन राजद ने 'दबाव डालकर' अपनी बात मनवा ली. पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन में भारी अंतर्कलह है, बंदूक दिखाकर राजद के नेता को मुख्यमंत्री उम्मीदवार चुना गया.

'चुनाव से पहले ही झगड़ा, बाद में क्या होगा?'- पीएम मोदी का तंज

पीएम मोदी ने कहा कि राजद और कांग्रेस के बीच मनमुटाव बढ़ता जा रहा है. कांग्रेस से बिना पूछे घोषणापत्र जारी कर दिया गया. चुनाव अभियान में भी कांग्रेस की नहीं सुनी जा रही है. उन्होंने कहा कि यदि चुनाव से पहले ही यह हालत है, तो बाद में हालात और बिगड़ेंगे. पीएम मोदी ने आगे कहा कि ऐसे लोग बिहार का भला नहीं कर सकते.

'जंगल राज' बनाम ‘सुशासन’- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने अपने भाषण में राजद के पुराने शासन की तुलना मौजूदा एनडीए सरकार से की. उन्होंने कहा कि राजद के समय को ‘जंगल राज’ कहा जाता है, जो क्रूरता, बंदूक, अंधविश्वास, कुप्रशासन और भ्रष्टाचार का प्रतीक था. उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार ने बिहार को उस दौर से बाहर निकाला है.

'विपक्ष घुसपैठियों को संरक्षण देता है”- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे घुसपैठियों का समर्थन करते हैं. उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या बिहार के संसाधनों पर उनका अधिकार नहीं है? उन्होंने कहा कि जो लोग घुसपैठियों को बचाते हैं, वे बिहार के लिए खतरा हैं. पीएम मोदी ने कहा कि जिन दलों ने पहले उद्योग बंद कराए, वे नए उद्योग कैसे लगाएंगे? उन्होंने दावा किया कि निवेशक ‘लालटेन’ (राजद का चुनाव चिह्न) और ‘लाल झंडा’ (भाकपा-माले का चिह्न) देखकर निवेश करने से घबराते हैं. उनके अनुसार, बिहार में निवेश और रोजगार केवल एनडीए सरकार ही ला सकती है.