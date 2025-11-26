कर्नाटक में जारी सियासी ड्रामे ने जहां कांग्रेस आलाकमान की चिंता बढ़ा दी, तो वहीं मुख्यमंत्री बदलाव को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है. पार्टी में गुटबाजी के आरोपों के बीच अब खुद कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का बयान सामने आया है. इस दौरान उन्होंने किसी भी तरह के दावों को खारिज करते हुए, कांग्रेस के प्रति एकता का भाव दिखाया है.

उन्होंने मीडिया में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बदले जाने के सवाल पर कहा, "कोई कन्फ्यूजन नहीं है. किसी को कुछ भी मांगना नहीं चाहिए. कोई ग्रुप नहीं है. सिर्फ एक ग्रुप है- कांग्रेस ग्रुप. हमारा ग्रुप 140 MLA का है."

इसके अलावा उन्होंने कहा, "मैं मीडिया को कुछ बोलना नहीं चाहता. हम पार्टी के मुद्दों पर चर्चा चारदीवारी के अंदर करेंगे, मीडिया में नहीं. कोई और चर्चा नहीं है, बस पार्टी का झंडा बुलंदी पर रखना है. इस संविधान को ऊंचा रखना है. संविधान की रक्षा करनी है."

डीके ने खरगे से कार में की थी मुलाकात

मंगलवार को उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ कार में मुलाकात की थी. राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से भी मुलाकात की थी.

दिल्ली से लौट आए थे शिवकुमार समर्थक विधायक

कुछ दिनों से डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर दिल्ली में डेरा जमाए विधायक मंगलवार को वापस लौट आए थे. तब उन्होंने कहा था कि नेतृत्व इस मामले में फैसला लेगा. उन्होंने आलाकमान से मुख्यमंत्री को लेकर भ्रम जल्द से जल्द खत्म करने का अनुरोध भी किया है. जबकि कुछ समर्थकों का कहना था कि वे प्रस्तावित मंत्रिमंडल फेरबदल के दौरान युवाओं या नये चेहरों को मौका देने की मांग कर रहे हैं.

अन्य विधायकों ने क्या कहा?

रामनगर विधायक इकबाल हुसैन ने कहा कि सभी लोग आलाकमान के फैसले का पालन करेंगे. उन्होंने शिवकुमार की प्रमोट करने का विश्वास जताया. मद्दुर से विधायक केएम उदय ने कहा है कि विधायकों ने आलाकमान से मंत्रिमंडल फेरबदल के दौरान नए चेहरों और युवाओं को मौका देने का अनुरोध किया है. उन्हें संकेत मिले हैं कि इस पर विचार किया जाएगा."