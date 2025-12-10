हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'ऐसी कोई बदतमीजी नहीं जो विपक्ष ने नहीं की', संसद में जमकर बरसीं कंगना रनौत, बोलीं- कांग्रेस 'इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण' केस भूल गई

'ऐसी कोई बदतमीजी नहीं जो विपक्ष ने नहीं की', संसद में जमकर बरसीं कंगना रनौत, बोलीं- कांग्रेस 'इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण' केस भूल गई

कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि विदेशी महिला का हरियाणा चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है. वह महिला कह चुकी है कि वह कभी भारत भी नहीं आई

By : आईएएनएस | Updated at : 10 Dec 2025 04:25 PM (IST)
Preferred Sources

लोकसभा के शीतकालीन सत्र में 'चुनाव सुधार' जैसे मुद्दों पर चर्चा जारी है. मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने लोकसभा में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और सदन को ठीक से न चलने का जिम्मेदार भी ठहराया. उन्होंने बुधवार (10 दिसंबर, 2025) को कहा कि विपक्ष की वजह से हम सदमे में हैं, क्योंकि ये हर रोज सिर्फ और सिर्फ हंगामा करते हैं.

लोकसभा में बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से सांसद कंगना रनौत ने कहा कि विपक्ष की वजह से सदन ठीक से नहीं चल पा रहा है और सिर्फ एसआईआर को ही मुद्दा बनाकर समय बर्बाद किया जा रहा है. उन्होंने कहा, 'नए सांसद के तौर पर मुझे चुनावी सुधारों पर बोलने का मौका मिला, लेकिन विपक्ष की वजह से हम नए सांसद अपनी राय नहीं रख पा रहे हैं. हम यहां लोगों की आवाज बनकर आते हैं, जिससे उनकी समस्याओं को यहां रखें, लेकिन विपक्ष पहले दिन से तमाशे कर रहा है. कुछ ही दिन सदन की कार्यवाही ठीक चली, बाकी दिन सिर्फ हंगामे होते हैं.'

उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष के तमाशे को देखकर हमारा दिल दहल जाता है. ये लोग वेल में उतरकर डराते-धमकाते, धक्का-मुक्की करते है. एक भी ऐसी कोई बदतमीजी नहीं रह गई, जो इनकी तरफ से नहीं हुई हो. ये सिर्फ एसआईआर-एसआईआर करते रहे लेकिन जब कल एसआईआर पर बोलने के लिए कहा गया तो ये खादी, खादी के धागों और कपड़ों पर बात करने लगे और घूम फिरकर उस विदेशी महिला पर आ गए.

कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर महिलाओं का अपमान करने का भी आरोप लगाया. मंडी सांसद ने कहा कि विदेशी महिला का हरियाणा चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है. वह महिला कह चुकी है कि वह कभी भारत भी नहीं आई, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी उसके पीछे पड़े हैं और उसकी फोटो को संसद में उछाला है. मैं एक महिला होने के नाते ये समझ सकती हूं कि ऐसा होने पर कितना बुरा लगता है. उन्होंने हमेशा महिलाओं का अपमान किया है, जबकि पीएम मोदी ने हमेशा महिलाओं और बेटियों के लिए सोचा है. उन्होंने महिलाओं को गैस दी, शौचालय दिया और उनके लिए कई योजनाएं चलाई हैं.

वोट चोरी पर मंडी सांसद ने कहा कि 'इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण' केस विपक्ष भूल गया है, जब एक विपक्षी नेता राज नारायण ने इंदिरा गांधी पर चुनावों में धांधली करने के आरोप लगाए थे और उन्हें साबित भी किया था, और आज ये लोग ईवीएम हैक होने का इल्जाम लगा रहे हैं.

 

गोवा क्लब हादसा, लूथरा ब्रदर्स ने लगाई अग्रिम जमानत की अर्जी, रोहिणी कोर्ट ने गोवा पुलिस से मांगा जवाब

Published at : 10 Dec 2025 04:25 PM (IST)
