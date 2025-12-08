हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Parliament Winter Session Day 6 LIVE: 'वंदे मातरम पर अंग्रेजों ने लगा दिया था प्रतिबंध...', लोकसभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी

Parliament Winter Session Day 6 LIVE: प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम पर कहा, ''हमें गर्व से कहना चाहिए, फिर दुनिया भी मानना शुरू करेगी. ये ऊर्जा, सात्विकता, समर्पण, आजादी का मंत्र था.''

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 08 Dec 2025 12:53 PM (IST)

LIVE

Key Events
संसद शीतकालीन सत्र लाइव अपडेट्स
Source : X

Background

संसद के शीतकालीन सत्र का सोमवार (8 दिसंबर) को छठा दिन है. लोकसभा में वंदे मातरम पर लंबी चर्चा होनी है. इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की. उन्होंने लोकसभा में कहा, जिस मंत्र ने, जिस जयघोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी, प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस वंदे मातरम का पुण्य स्मरण करना हमारा सौभाग्य है.

लोकसभा में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने पर खास चर्चा हो रही. लोकसभा की कार्यवाही से पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ के विषय पर विस्तार से चर्चा चलेगी.

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के फैसले के मुताबिक, देश 8 दिसंबर को 'वंदे मातरम' गीत की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है. इसी सिलसिले में सोमवार को लोकसभा में इस मौके पर चर्चा होगी और मंगलवार को राज्यसभा में भी यह जारी रहेगी."

इसी बीच, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी नीतियों की प्रशंसा की. उन्होंने कहा, "11 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं और नीतियां बना रहे हैं. उनकी नीतियों से सामाजिक न्याय की नीति धरातल पर उतरती नजर आती है."

अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में साफ तौर पर सामाजिक न्याय आया है. घरों को अपग्रेड किया जा रहा है, बिजली और शौचालय दिए जा रहे हैं और मुद्रा योजना के तहत लोन दिए जा रहे हैं. गांवों के लगातार दौरों में मुझे ये बदलाव देखने को मिले. अब तक 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, जो सामाजिक न्याय लागू करने में एक बड़ी उपलब्धि है.

'वंदे मातरम' बहस से संबंधित कार्यक्रम के अनुसार, सत्ताधारी एनडीए सदस्यों को लोकसभा में इसके लिए निर्धारित कुल 10 घंटों में से तीन घंटे आवंटित किए गए हैं. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गीत के बारे में विचारों में मतभेद के कारण 'वंदे मातरम' पर चर्चा हंगामेदार होने की संभावना है. राज्यसभा का सत्र मंगलवार को होगा. राज्यसभा में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को चर्चा शुरू करेंगे, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा बोलेंगे.

12:51 PM (IST)  •  08 Dec 2025

Parliament Winter Session Day 6 LIVE: वंदे मातरम ने सदियों से किया प्रेरित - पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''देशवासियों को गर्व होना चाहिए. दुनिया के इतिहास में कहीं पर भी ऐसा कोई काव्य नहीं हो सकता, ऐसा कोई भाव गीत नहीं हो सकता, जो सदियों तक एक लक्ष्य के लिए कोटि-कोटि जनों को प्रेरित करता हो और जीवन आहूत करने के लिए लोग निकल पड़ते हों.''

12:49 PM (IST)  •  08 Dec 2025

Parliament Winter Session Day 6 LIVE: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा - 'अंग्रेजों की नाक में कर दिया था दम'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''हमारे देश के बालक भी पीछे नहीं थे. छोटी छोटी उम्र में जेल में बंद कर दिया जाता, कोड़े मारे जाते. लगातार वंदे मातरम के लिए प्रभात फेरी निकलती थी. अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था. तब वहां बच्चे कहते थे - हे मां संसार में तुम्हारा काम करते और वंदे मातरम कहते जीवन भी चला जाए, तो वो जीवन भी धन्य है. ये गीत उन बच्चों की हिम्मत का स्वर था. बंगाल की गलियों से निकली आवाज देश की आवाज बन गई थी.''

Parliament Winter Session Rajya Sabha INDIA LOK SABHA NEW DELHI
New Update
