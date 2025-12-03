Parliament Winter Session Day: संसद के शीतकालीन सत्र में संयुक्त रणनीति बनाने के प्रयासों के बीच बुधवार सुबह राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में विभिन्न विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर बैठक करेंगे. इस बैठक में संसद के दोनों सदनों में आगे की कार्ययोजना पर चर्चा होगी.

सोमवार को विपक्षी दलों की हुई बैठक में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) शामिल नहीं हुई. यह बैठक शीतकालीन सत्र के पहले दिन के लिए एक सामूहिक रणनीति निर्धारित करने के उद्देश्य से बुलाई गई थी.

लोकसभा में 9 दिसंबर को मतदाता सूची के विशेष संशोधन पर बहस

लोकसभा में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) को लेकर अगले मंगलवार, 9 दिसंबर 2025 को चुनावी सुधारों पर विस्तृत चर्चा होगी. यह फैसला तब आया जब सदन में लगातार दो दिनों तक कामकाज ठप रहने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों की बैठक बुलाई और गतिरोध समाप्त हुआ.

राज्यसभा में SIR पर बहस को लेकर गतिरोध जारी

राज्यसभा में भी मंगलवार (2 दिसंबर 2025) को SIR पर चर्चा की मांग को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव जारी रहा. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हालांकि सरकार की चर्चा के प्रति तत्परता जताई, लेकिन उन्होंने बहस के लिए कोई तय समयसीमा देने से इनकार कर दिया, जिससे गतिरोध बना रहा.