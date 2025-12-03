हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाParliament Winter Session Day 3 LIVE: पीएम मोदी ने की बंगाल के बीजेपी सांसदों से मुलाकात, जानें क्या हुई बात

Parliament Winter Session Day 3 LIVE Updates: शीतकालीन सत्र 2025 का आज तीसरा दिन है. पहले दो दिन SIR और चुनावी सुधारों पर विपक्ष के विरोध के कारण गर्मागर्म हंगामे में बीते. संसद का शीतकालीन सत्र लाइव

By : एबीपी लाइव डेस्क  | Updated at : 03 Dec 2025 12:11 PM (IST)

LIVE

Key Events
Source : ANI

Background

Parliament Winter Session Day: संसद के शीतकालीन सत्र में संयुक्त रणनीति बनाने के प्रयासों के बीच बुधवार सुबह राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में विभिन्न विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर बैठक करेंगे. इस बैठक में संसद के दोनों सदनों में आगे की कार्ययोजना पर चर्चा होगी.

सोमवार को विपक्षी दलों की हुई बैठक में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) शामिल नहीं हुई. यह बैठक शीतकालीन सत्र के पहले दिन के लिए एक सामूहिक रणनीति निर्धारित करने के उद्देश्य से बुलाई गई थी.

लोकसभा में 9 दिसंबर को मतदाता सूची के विशेष संशोधन पर बहस

लोकसभा में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) को लेकर अगले मंगलवार, 9 दिसंबर 2025 को चुनावी सुधारों पर विस्तृत चर्चा होगी. यह फैसला तब आया जब सदन में लगातार दो दिनों तक कामकाज ठप रहने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों की बैठक बुलाई और गतिरोध समाप्त हुआ.

राज्यसभा में SIR पर बहस को लेकर गतिरोध जारी

राज्यसभा में भी मंगलवार (2 दिसंबर 2025) को SIR पर चर्चा की मांग को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव जारी रहा. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हालांकि सरकार की चर्चा के प्रति तत्परता जताई, लेकिन उन्होंने बहस के लिए कोई तय समयसीमा देने से इनकार कर दिया, जिससे गतिरोध बना रहा.

12:11 PM (IST)  •  03 Dec 2025

Parliament Winter Session Day 3 Live Updates: बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने साधा निशाना

संसद में वंदे मातरम् और चुनावी सुधारों पर होने वाली चर्चा से पहले बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने कहा, 'देश के लोग नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हैं. इसी भरोसे की वजह से बिहार भी जीत रहा है. जो व्यक्ति मर चुके हैं, उनका नाम मतदाता सूची में कैसे हो सकता है? और जो लोग बांग्लादेश से आए हैं, उनका नाम कैसे जोड़ दें? कांग्रेस ने पूरे देश को खोखला कर दिया है. हमारी पार्टी हर काम करने को तैयार है. विपक्ष को बाहर जाकर विरोध करना चाहिए. लोकसभा में, जहां हमें भी बोलना है, वहां वे हंगामा कर रहे हैं और बोलने नहीं दे रहे.'

SP सांसद रामगोपाल यादव के बयान पर उन्होंने कहा, 'SIR साल 2022 में हुआ था, और एक और होने वाला था. COVID की वजह से थोड़ी देरी हो गई, लेकिन यह प्रक्रिया जरूरी है. जहां तक GenZ की बात है तो वे पूरी तरह पीएम मोदी के साथ हैं. यही युवा देश को आगे बढ़ाएंगे.'

12:09 PM (IST)  •  03 Dec 2025

Parliament Winter Session Day 3 Live Updates: AAP सांसद अशोक मित्तल ने राज्यसभा में उठाया गुमशुदा बच्चों और महिलाओं का मुद्दा

पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल ने राज्यसभा में गंभीर मुद्दा उठाते हुए कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश में 47,000 बच्चे और 1,97,000 महिलाएं लापता हैं. उन्होंने बताया कि इनमें से कई को भीख मंगवाने और वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है. अशोक मित्तल ने गृह मंत्रालय से मांग की कि एक नेशनल पोर्टल बनाया जाए, फेसियल रिकॉग्निशन जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाए और जनगणना में ‘मिसिंग’ का एक अलग कॉलम जोड़ा जाए, ताकि ऐसी घटनाओं पर कड़े कदम उठाए जा सकें.

