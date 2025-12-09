भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद संजय जायसवाल ने मंगलवार (9 दिसंबर, 2025) को कहा कि यह देश बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का हरगिज नहीं है और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद इन्हें निकाल बाहर किया जाएगा.

उन्होंने लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि बिहार एसआईआर में 35 लाख लोग ऐसे मिले, जिन्होंने फॉर्म 6 भरा ही नहीं. संजय जायसवाल ने कहा, 'हो सकता है वे बिहार से बाहर गए हों, या यह भी हो सकता है कि वे बांग्लादेशी रोहिंग्या हों जिन्होंने डर से इसे नहीं भरा और यही चीज हमारे बिहार के साथियों को काफी पीड़ा देता है. उन्हें डर है कि अगर बिहार में इतने हैं तो बंगाल में कितने होंगे. इसी वोट पॉलिटिक्स के लिए वे चिंतित हैं.'

उन्होंने कहा, 'यह देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी का है, लेकिन बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का हरगिज नहीं हैं इसलिए, हम एसआईआर के बाद भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बाहर निकालेंगे.' उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पिछले तीन महीनों से वोट चोरी और एसआईआर की बात कर रहे हैं जो कि केवल निर्वाचन आयोग का संवैधानिक अधिकार है.

बीजेपी सांसद ने कहा कि जिस मुद्दे पर बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष को इतनी बड़ी हार मिली, उसके बाद भी इस बात को वे समझने को तैयार नहीं है. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, 'ये कभी सुधरने वाले नहीं हैं. ये सारा दोष ईवीएम और एसआईआर को देंगे लेकिन अपने अंदर नहीं झांकेंगे.'

संजय जायसवाल ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, 'अब वह अगर बिहार में पर्यटन करने जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक एक बोलेरो गाड़ी में समा जाएंगे.' उन्होंने यह भी कहा कि अगर देश में एकसाथ चुनाव होता है तो हजारों करोड़ रुपये की बचत होगी.

यह भी पढ़ें:-

'देश के हर संस्थान पर कब्जा चाहता है RSS', लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर हंगामा, जानें किरेन रिजिजू ने क्या कहा