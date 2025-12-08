हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासंसद में वंदे मातरम् पर महाबहस! लोकसभा में PM मोदी ने नेहरू को घेरा, आज अटैकिंग मोड़ में होंगे अमित शाह

संसद में वंदे मातरम् पर महाबहस! लोकसभा में PM मोदी ने नेहरू को घेरा, आज अटैकिंग मोड़ में होंगे अमित शाह

Parliament Winter Session 2025: संसद के शीतकालीन सत्र के छठे दिन पीएम मोदी ने वंदे मातरम पर लोकसभा में बहस की शुरुआत की. प्रियंका गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय गीत पर चर्चा की जरूरत नहीं होनी चाहिए.

By : आईएएनएस | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 08 Dec 2025 11:33 PM (IST)
Preferred Sources

वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर संसद में विशेष चर्चा आयोजित की गई है. लोकसभा में सोमवार (8 दिसंबर 2025) को हुई विस्तृत चर्चा के बाद अब मंगलवार (9 दिसंबर 2025) को राज्यसभा में भी इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय गीत पर विशेष चर्चा होगी. देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस गीत के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संसद में खास चर्चा की जा रही है.

गृह मंत्री अमित शाह करेंगे चर्चा की शुरुआत

राज्यसभा में मंगलवार को दोपहर 1 बजे से वंदे मातरम् पर विशेष चर्चा होगी. बीजेपी की ओर से चर्चा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. चर्चा का समापन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे. वह राष्ट्रीय गीत की 150 वर्ष की यात्रा को रेखांकित करेंगे. इसके अलावा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता राधामोहन दास अग्रवाल, के लक्ष्मण, घनश्याम तिवारी और सतपाल शर्मा भी अपने-अपने विचार रखेंगे.

लोकसभा में सोमवार को राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के 150 साल पूरे होने पर खास चर्चा हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोपहर 12 बजे चर्चा की शुरुआत की. उनके बाद कई अन्य नेताओं ने भी इस पर अपनी बात रखी.

पीएम मोदी ने वंदे मातरम् पर चर्चा को गौरव का पल बताया

प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में बोलते हुए वंदे मातरम् पर हो रही चर्चा को गौरव का पल बताया. उन्होंने कहा, "हमने इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक सामूहिक चर्चा का रास्ता चुना है. जिस मंत्र और जयघोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा और प्रेरणा दी थी और त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था. उस वंदे मातरम् को स्मरण करना हम लोगों का सौभाग्य है. यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम इस पल के साक्षी बन रहे हैं."

उन्होंने कहा, "एक ऐसा कालखंड जो हमारे सामने इतिहास की अनगिनत घटनाओं को अपने सामने लेकर आता है. यह चर्चा सदन की प्रतिबद्धता को तो प्रकट करेगी ही, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह शिक्षा का कारण बन सकती है अगर हम इसका सदुपयोग करेंगे. आज हम वंदे मातरम् की 150 वर्ष की सामूहिक ऊर्जा की अनुभूति कर रहे हैं."

प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर महापाप का आरोप लगाया

कांग्रेस की ओर से सांसद प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और मोदी सरकार पर वंदे मातरम् को विवादित करने के महापाप का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने और कुछ महीने बाद होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चलते राष्ट्रीय गीत पर सदन में चर्चा कराई गई है. उन्होंने सदन में वंदे मातरम् पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि राष्ट्रीय गीत पर चर्चा की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह देश के कण-कण में बसा है और देश की भावना से जुड़ा है.

नेहरू पर एक बार ही चर्चा करा लेनी चाहिए- कांग्रेस

वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह भाषण अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों में कमजोर हैं. उनका कहना था कि सत्तापक्ष को पंडित जवाहरलाल नेहरू पर बार-बार आरोप लगाने के बजाय इस पर संसद में चर्चा करा लेनी चाहिए, ताकि एक ही बार सारी बातें हो जाएं और यह पूरा अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो और बेरोजगारी, महंगाई और दूसरी चुनौतियों पर चर्चा हो.

पान मसाला पर उपकर लगाने वाले विधेयक को संसद ने मंजूरी दी

संसद ने पान मसाला उत्पादन इकाइयों पर उपकर लगाने के प्रावधान वाले विधेयक को सोमवार को मंजूरी दे दी. राज्यसभा में ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025’ पर हुई चर्चा का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जवाब दिए जाने के बाद इसे ध्वनिमत से लौटा दिया गया. लोकसभा ने इसे पांच दिसंबर को मंजूरी दी थी. राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस विधेयक का जीएसटी की व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा और पान मसाला के उपभोग पर 40 प्रतिशत की जीएसटी बरकरार रहेगी.

Published at : 08 Dec 2025 11:33 PM (IST)
 Amit Shah Rajya Sabha Parliament Winter Session 2025
