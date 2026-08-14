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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सत्र का समय बहुत कीमती, लेकिन विपक्ष...', विपक्ष पर भड़कीं सयोनी घोष

'सत्र का समय बहुत कीमती, लेकिन विपक्ष...', विपक्ष पर भड़कीं सयोनी घोष

ममता बनर्जी की कभी करीबी रहीं सांसद सयोनी घोष ने संसद का मॉनसून सत्र को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सत्र में विपक्ष ने कई परेशानियां खड़ी कीं.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 14 Aug 2026 11:57 AM (IST)
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संसद का मॉनसून सत्र गुरुवार (13 अगस्त) को जोरदार हंगामे के बीच समाप्त हो गया. संसद के दोनों ही सदनों लोकसभा और राज्यसभा में इस मॉनसून सत्र में भी जोरदार बहस देखने को मिली. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कईं मद्दों पर नोकझोंक हुई. विपक्ष शुरू से ही दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्राें के विरोध प्रदर्शन को लेकर सरकार को घेरता रहा. खासकर छात्रों पर हुए पेलेट गन के इस्तेमाल को लेकर विपक्षी नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे थे.

कांग्रेस लगातार सदन में आकर गृह मंत्री से बयान देने की मांग कर रही थी. इसके अलावा राम मंदिर मुद्दे को लेकर भी विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेरता रहा. इन सब मुद्दों पर अब ममता बनर्जी की बागी सांसद और NCPI नेता सयोनी घोष का बयान आया है.

न्यूज एजेंसी एएनआई से गुरुवार को बात करते हुए सयोनी घोष ने कहा कि सत्र का समय मुद्दों को उठाने के लिए बहुत कीमती होता है लेकिन इस दौरान भी विपक्ष ने कई परेशानियां खड़ी कीं. उन्होंने कहा कि यह देश और सदन की गरिमा के लिए अच्छी बात नहीं है. अमित शाह के बयान मामले को लेकर घोष ने कहा कि  गृह मंत्री अपना जवाब देने के लिए तैयार थे. उन्होंने कहा कि गृह मंत्री कभी भी सवालों से पीछे नहीं हटते, लेकिन विपक्ष निश्चित रूप से उनके जवाबों से पीछे हटता है.

सबसे ज्यादा ट्रोल हुई थीं सयोनी घोष 
बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद जब टीएमसी के 20 सांसद बागी हुए थे तो उनमें सबसे युवा सयोनी घोष सबसे ज्यादा ट्रोल हुई थीं. हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. इसके बाद दावा किया जा रहा है कि प्रमोशन लिस्ट में सयोनी घोष का भी नाम शामिल है. रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल होने पर उन्हें राज्य मंत्री बनाया जा सकता है. सयोनी घोष अभी मात्र 33 साल की हैं.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 14 Aug 2026 11:57 AM (IST)
Tags :
Parliament Saayoni Ghosh MONSOON SESSION
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