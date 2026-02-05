हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाParliament Session Day 7 Live Updates: लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पास, राज्यसभा में 5 बजे बोलेंगे प्रधानमंत्री

Parliament Session Day 7 Live Updates: लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पास, राज्यसभा में 5 बजे बोलेंगे प्रधानमंत्री

Parliament Session Day 7 Live Updates: बुधवार को PM मोदी को लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देना था, लेकिन हंगामे के कारण सदन स्थगित हो गया. अब उम्मीद है कि आज राज्यसभा में PM अपना जवाब देंगे.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 05 Feb 2026 12:20 PM (IST)

LIVE

Key Events
Parliament Budget Session Day 7 Live Updates PM Modi Reply President Address Rahul Gandhi SIR Parliament Session Day 7 Live Updates: लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पास, राज्यसभा में 5 बजे बोलेंगे प्रधानमंत्री
संसद का बजट सत्र.
Source : twitter

Background

संसद के बजट सत्र का आज सातवां दिन है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे सकते हैं. वहीं लोकसभा में सांसदों के निलंबन और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के बयान को कथित तौर पर रोके जाने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव जारी है. हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित कर दी गई.

लोकसभा में हंगामा, कार्यवाही स्थगित

लोकसभा में लगातार हंगामे को देखते हुए स्पीकर ओम बिरला (Lok Sabha Speaker Om Birla) ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है. मौजूदा हालात में सदन चलाना संभव नहीं है. इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

सांसदों के निलंबन पर विवाद

लोकसभा में आठ सांसदों के निलंबन और राहुल गांधी के वक्तव्य को रोकने के आरोप को लेकर विपक्ष विरोध कर रहा है. इसी मुद्दे पर सदन में नारेबाजी और शोर-शराबा जारी है.

विपक्ष की रणनीति पर बैठक

विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बैठक की. इस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए. बैठक में संसद की कार्यवाही को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई.

राज्यसभा में आज जवाब की उम्मीद

बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देना था, लेकिन हंगामे के कारण सदन स्थगित हो गया. अब उम्मीद है कि आज राज्यसभा में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री अपना जवाब देंगे.

12:20 PM (IST)  •  05 Feb 2026

Parliament Session Day 7 Live: चर्चा के लिए तैयार होने पर भी विपक्ष वॉकऑउट कर रहा है- जेपी नड्डा

जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का पूरा ध्यान इसपर है कि कैसे पीएम मोदी के विकास में विघ्न डाला जाए. ये सब इनसे देखा नहीं जा रहा है। इनको केवल अपनी पार्टी और उसमें भी अपने एक परिवार को लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। ये सदन एक परिवार का बंधक नहीं बनेगा. हर बात पर चर्चा के लिए तैयार होने पर भी विपक्ष वॉकऑउट कर रहा है.

12:12 PM (IST)  •  05 Feb 2026

Parliament Budget Session Day 7 Live Updates:संदीप पाठक ने उठाया, बच्चों के मिसिंग का मुद्दा

AAP सांसद ने कहा कि मैं दिल्ली में और देश में जो बच्चों का अपहरण किया जा रहा है, उसका मुद्दा उठा रहा हूं. एक साल में 6000 बच्चे गायब हो रहे तो क्या हाल है सोचिए. हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो रहा है.  बच्चों की मिसिंग में कैपिटल बन गई है दिल्ली.

Load More
Tags :
Parliament Rahul Gandhi Budget Session PM Modi Budget Session SIR
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran Women: ईरान में महिलाएं दौड़ाएंगी मोटरसाइकिल, विरोध प्रदर्शनों के बीच मिल गया अधिकार, बदल गया कानून
ईरान में महिलाएं दौड़ाएंगी मोटरसाइकिल, विरोध प्रदर्शनों के बीच मिल गया अधिकार, बदल गया कानून
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे', ओम प्रकाश राजभर ने मतदाता लिस्ट पर दिया बड़ा अपडेट
'यूपी में पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे', ओम प्रकाश राजभर ने मतदाता लिस्ट पर दिया बड़ा अपडेट
विश्व
'पहले मुझे नौकरी पर गर्व, अब दुखी हूं...', कुछ दिनों में बदल गए पत्रकार लिजी जॉनसन के बोल, वॉशिंगटन पोस्ट ने छीन लिया सबकुछ
'पहले मुझे नौकरी पर गर्व, अब दुखी हूं...', कुछ दिनों में बदल गए पत्रकार लिजी जॉनसन के बोल, वॉशिंगटन पोस्ट ने छीन लिया सबकुछ
क्रिकेट
WPL 2026 Winner Prize Money: WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
Advertisement

वीडियोज

Parliament Session: 'कांग्रेस के राज में लिंचिग होती थी- Nirmala Sitharaman | India US Trade Deal
Parliament Session: 'लोकसभा का मुद्दा राज्यसभा में उठाना ठीक नहीं'-JP Nadda | India US Trade Deal
Parliament Session: Rahul Gandhi पर JP Nadda का प्रहार, बोले- 'अबोध बालक का बंधक ना बनाएं' |
Parliament Session: राज्यसभा में उठा लोकसभा के हंगामे का मुद्दा | India US Trade Deal | Congress
Parliament Session: 'स्पीकर का फैसला मानूंगा'- Nishikant Dubey | Rahul Gandhi | BJP | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran Women: ईरान में महिलाएं दौड़ाएंगी मोटरसाइकिल, विरोध प्रदर्शनों के बीच मिल गया अधिकार, बदल गया कानून
ईरान में महिलाएं दौड़ाएंगी मोटरसाइकिल, विरोध प्रदर्शनों के बीच मिल गया अधिकार, बदल गया कानून
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे', ओम प्रकाश राजभर ने मतदाता लिस्ट पर दिया बड़ा अपडेट
'यूपी में पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे', ओम प्रकाश राजभर ने मतदाता लिस्ट पर दिया बड़ा अपडेट
विश्व
'पहले मुझे नौकरी पर गर्व, अब दुखी हूं...', कुछ दिनों में बदल गए पत्रकार लिजी जॉनसन के बोल, वॉशिंगटन पोस्ट ने छीन लिया सबकुछ
'पहले मुझे नौकरी पर गर्व, अब दुखी हूं...', कुछ दिनों में बदल गए पत्रकार लिजी जॉनसन के बोल, वॉशिंगटन पोस्ट ने छीन लिया सबकुछ
क्रिकेट
WPL 2026 Winner Prize Money: WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
बॉलीवुड
Wednesday Box Office: 'बॉर्डर 2' के तूफान का डटकर मुकाबला कर रही 'मर्दानी 3', 'द राजा साब' का हुआ खेल खत्म, जानें- बुधवार को बाकी फिल्मों का हाल
'बॉर्डर 2' के तूफान का डटकर मुकाबला कर रही 'मर्दानी 3', जानें- बुधवार को बाकी फिल्मों का हाल
शिक्षा
CBSE CTET Admit Card 2026: सीबीएसई CTET परीक्षा का एडमिट कार्ड आज हो सकता है जारी, इस डायरेक्टर लिंक से करें डाउनलोड
CBSE CTET परीक्षा का एडमिट कार्ड आज हो सकता है जारी, इस डायरेक्टर लिंक से करें डाउनलोड
हेल्थ
Foods Bad For Heart Health: 'हेल्दी' समझकर खाई जाने वाली ये 6 चीजें बढ़ा सकती हैं दिल का खतरा; कार्डियोलॉजिस्ट ने दी चेतावनी
'हेल्दी' समझकर खाई जाने वाली ये 6 चीजें बढ़ा सकती हैं दिल का खतरा; कार्डियोलॉजिस्ट ने दी चेतावनी
जनरल नॉलेज
बजट में बढ़ा दिए गए दारू के दाम, अब कितनी महंगी हो जाएगी 500 वाली बोतल?
बजट में बढ़ा दिए गए दारू के दाम, अब कितनी महंगी हो जाएगी 500 वाली बोतल?
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget