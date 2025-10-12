कभी मुंबई हमला तो कभी ऑपरेशन ब्लूस्टार... चिदंबरम की बयानबाजी से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप नाराज

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम की ओर से दिए गए बयानों को लेकर कांग्रेस के अंदर हलचल पैदा हो गई है. कांग्रेस के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक चिदंबरम के हालिया बयानों को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने सख्त नाराजगी जाहिर की है.

कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की ओर से कहा गया है चिदंबरम की ओर से ऐसा बार बार क्यों हो रहा है. ऐसे बयानों की कोई जरूरत नहीं है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिनको पार्टी ने सब कुछ दिया उनको सावधानी से बयान देना चाहिए, क्योंकि बार बार ऐसे बयाना देना जिनसे पार्टी को मुसीबत का सामना करना पड़ता है ये सही नहीं है.

मुंबई आतंकी हमलों को लेकर चिदंबरम ने क्या कहा?

कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने 30 सितंबर, 2025 को एक न्यूज चैनल संग इंटरव्यू में 2008 के मुंबई आतंकी हमलों को लेकर कहा था कि पूरी दुनिया का दबाव था, हमें पाकिस्तान से युद्ध नहीं करने को लेकर समझाया जा रहा था. चिदंबरम ने कहा कि अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री भारत आई थीं और उन्होंने कहा कि कृपया एक्शन मत लीजिएगा.

ऑपरेशन ब्लू स्टार को बताया इंदिरा गांधी की गलती

इसके अलावा हाल ही में चिदंबरम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर भी बात की. इसके बाद से एक बार फिर से कांग्रेस की फजीहत होने लगी है. उन्होंने हिमाचल प्रदेश के कसौली में आयोजित खुशवंत सिंह साहित्य महोत्सव में एक किताब 'दे विल शूट यू मैडम' पर चर्चा के दौरान कहा कि जून 1984 में भारतीय सेना ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था. इसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा जाता है. इस ऑपरेशन के बाद इंदिरा गांधी की उनके ही सिख सुरक्षाकर्मियों ने हत्या कर दी थी. चिदंबरम ने इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गलती बताया है.

मुंबई हमलों और स्वर्ण मंदिर में कांग्रेस की कार्रवाई को लेकर चिदंबरम के बयानों से कांग्रेस चौतरफा घिरती नजर आ रही है. ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से अब चिदंबरम के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई है.

