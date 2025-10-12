केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 13 अक्टूबर को जयपुर के HCM-रीपा में आयोजित होने वाली कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे. वे केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीन आपराधिक कानून के 1 वर्ष पूरे होने पर आयोजित प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे. इस दौरान 1 जुलाई 2000 से लागू इन 3 नवीन कानून के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जेईसीसी सीतापुर में आयोजित होने वाली 6 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे.

अमित शाह सोमवार को दोपहर 2.20 बजे प्रस्तावित सत्र का उद्घाटन करने के बाद कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल शामिल होगा. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सरकार के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे.

सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर होगी चर्चा

कलेक्टर व एसपी संग जिलों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर मंथन किया जाएगा. सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की स्थिति की जानकारी सहित ग्रामीण व शहरी शिवरों की प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी. वहीं बजट घोषणाओं की स्थिति और कानून व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा होगी. इस दौरान जिलों में नए नवाचारों की एक प्रदर्शनी लगाने की भी तैयारी की गई है.

अमित शाह का यह दौरा क्यों है खास

बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा प्रदेश में प्रशासनिक कार्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस कांफ्रेंस के माध्यम से प्रदेश की सरकारी योजना और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. मुख्य रूप से महिला अत्याचार, आतंकवाद, सीमा सुरक्षा, संगठित अपराध जैसे अहम मुद्दों को लेकर अमित शाह अपनी राय रखेंगे और उनके रोकथाम के लिए सरकार के प्रयासों पर भी चर्चा की जाएगी.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले सुरक्षा की दृष्टि से जयपुर पुलिस के एडिशनल कमिश्नर डॉ. रामेश्वर सिंह ने कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र में नो-ड्रोन जोन घोषित किया है. सांगानेर एयरपोर्ट,सांगानेर सदर, प्रताप नगर, जवाहर सर्किल, मालवीय नगर, बजाज नगर,गांधीनगर थाना इलाकों में ड्रोन उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा.

