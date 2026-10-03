'केजरीवाल ने कहा था...', प्रियंका कक्कड़ ने कांग्रेस जॉइन करते ही AAP को खूब सुनाया
आम आदमी पार्टी की पूर्व प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ कांग्रेस में शामिल हो गईं. उन्होंने कहा कि वह अपने बचपन वाली हरी-भरी, स्वच्छ, प्रगतिशील और सुरक्षित दिल्ली चाहती हैं.
आम आदमी पार्टी की पूर्व प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ आज कांग्रेस में शामिल हो गईं. कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि वह उस दिल्ली को वापस पाना चाहती हैं, जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया है. उन्होंने कहा कि वह ऐसी दिल्ली चाहती हैं जो हरी-भरी, स्वच्छ, प्रगतिशील और सुरक्षित हो. प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि भारतीय राजनीति में एक दशक से अधिक समय के अनुभव के बाद उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस ही दिल्ली को इस दिशा में आगे ले जा सकती है.
प्रियंका कक्कड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करते हुए उन्हें प्रामाणिक और संघर्षशील नेता बताया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं. प्रियंका ने कहा कि मौजूदा समय में सभी लोगों का एक साथ आना जरूरी है. उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने के मौके पर पार्टी नेताओं का आभार भी जताया और कहा कि जिन नेताओं ने उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाया, वह उनकी आभारी हैं. उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा.
I am joining the Congress party today with immense pride because I want back the Delhi I grew up in. I want the green, clean, progressive and safe Delhi that was such an important part of my growing-up years.— Congress (@INCIndia) October 3, 2026
After more than a decade of experience in Indian politics, I truly… pic.twitter.com/cGVOflHbpc
आप छोड़ने की वजह भी बताई
प्रियंका कक्कड़ ने आम आदमी पार्टी छोड़ने की वजह बताते हुए पार्टी पर उसके पुराने दावों से अलग रास्ते पर जाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आप ने जनता से कहा था कि उसके नेता बंगला और गाड़ी नहीं लेंगे, लेकिन बाद में निजी यात्रा के लिए चॉपर के इस्तेमाल की बात सामने आई. उन्होंने इसी तरह के मुद्दों का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी से अलग होने की बात कही. चॉपर के इस्तेमाल से जुड़ा यह दावा प्रियंका कक्कड़ के बयान पर आधारित है.
'वोट चोरी' के मुद्दे पर राहुल गांधी का समर्थन
कांग्रेस में शामिल होने के बाद प्रियंका कक्कड़ ने राहुल गांधी की ओर से उठाए जा रहे 'वोट चोरी' के मुद्दे का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस मुद्दे के खिलाफ लड़ रहे हैं और उन्होंने जनता के सामने चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं. प्रियंका कक्कड़ ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि कथित 'वोट चोरी' के जरिए नरेंद्र मोदी को फायदा पहुंचाया जा रहा है. ये आरोप प्रियंका कक्कड़ के बयान का हिस्सा हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.
कांग्रेस को बताया दिल्ली के बदलाव का जरिया
प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि वह ऐसी दिल्ली चाहती हैं, जो स्वच्छ और हरी-भरी होने के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़े और लोगों के लिए सुरक्षित हो. उन्होंने कहा कि राजनीति में लंबे अनुभव के बाद उनका मानना है कि कांग्रेस इस बदलाव को आगे बढ़ा सकती है. कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और कहा कि वह अब पार्टी का हिस्सा बनकर दिल्ली के लिए काम करेंगी.
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