'केजरीवाल ने कहा था...', प्रियंका कक्कड़ ने कांग्रेस जॉइन करते ही AAP को खूब सुनाया

आप छोड़ने की वजह भी बताई

प्रियंका कक्कड़ ने आम आदमी पार्टी छोड़ने की वजह बताते हुए पार्टी पर उसके पुराने दावों से अलग रास्ते पर जाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आप ने जनता से कहा था कि उसके नेता बंगला और गाड़ी नहीं लेंगे, लेकिन बाद में निजी यात्रा के लिए चॉपर के इस्तेमाल की बात सामने आई. उन्होंने इसी तरह के मुद्दों का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी से अलग होने की बात कही. चॉपर के इस्तेमाल से जुड़ा यह दावा प्रियंका कक्कड़ के बयान पर आधारित है.

'वोट चोरी' के मुद्दे पर राहुल गांधी का समर्थन

कांग्रेस में शामिल होने के बाद प्रियंका कक्कड़ ने राहुल गांधी की ओर से उठाए जा रहे 'वोट चोरी' के मुद्दे का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस मुद्दे के खिलाफ लड़ रहे हैं और उन्होंने जनता के सामने चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं. प्रियंका कक्कड़ ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि कथित 'वोट चोरी' के जरिए नरेंद्र मोदी को फायदा पहुंचाया जा रहा है. ये आरोप प्रियंका कक्कड़ के बयान का हिस्सा हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

कांग्रेस को बताया दिल्ली के बदलाव का जरिया

प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि वह ऐसी दिल्ली चाहती हैं, जो स्वच्छ और हरी-भरी होने के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़े और लोगों के लिए सुरक्षित हो. उन्होंने कहा कि राजनीति में लंबे अनुभव के बाद उनका मानना है कि कांग्रेस इस बदलाव को आगे बढ़ा सकती है. कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और कहा कि वह अब पार्टी का हिस्सा बनकर दिल्ली के लिए काम करेंगी.

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