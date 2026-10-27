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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाE20 पेट्रोल विवाद पर बोले नितिन गडकरी, कहा- विरोध के पीछे था ‘पेड कैंपेन’

E20 पेट्रोल विवाद पर बोले नितिन गडकरी, कहा- विरोध के पीछे था ‘पेड कैंपेन’

नितिन गडकरी ने E20 पेट्रोल के विरोध को ‘पेड कैंपेन’ बताया. सरकार ने E100 तक चलने वाले फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को अनुमति दी है. गडकरी ने 700-800 हाईवे परियोजनाओं की समीक्षा की जानकारी भी दी.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 27 Oct 2026 06:14 PM (IST)
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केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार (27 अक्तूबर 2026) को कहा कि पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने को लेकर हुआ विरोध एक पेड कैंपेन था. यह बयान सरकार की तरफ से सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 में बदलाव की अधिसूचना जारी करने के एक दिन बाद आया है. इन बदलावों के तहत अब ऐसे 'फ्लेक्स-फ्यूल' वाहनों को अनुमति दी गई है, जो E100 तक पर चल सकते हैं.

उद्योग संगठन CII की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए, गडकरी ने कहा कि भारत जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करके अपनी कीमती विदेशी मुद्रा बचा सकता है. उन्होंने कहा, 'तीन महीने पहले E20 ईंधन के खिलाफ काफी हंगामा किया गया था. अब E20 ईंधन के खिलाफ सारा विरोध खत्म हो गया है. यह एक पेड कैंपेन था. बता दें कि E20 पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिला है. 

नेशनल हाइवे की खराब हालत को लेकर शिकायत

नितिन गडकरी  ने यह भी बताया कि सोशल मीडिया पर कुछ नेशनल हाइवे की खराब हालत को लेकर आई शिकायतों पर ध्यान देते हुए, उन्होंने हाल ही में 700-800 प्रोजेक्ट की समीक्षा की है. उन्होंने कहा, "मैं राजमार्गों की गुणवत्ता के मामले में कोई समझौता नहीं करने वाला हूं." गडकरी ने भरोसा दिलाया कि अगले दो वर्षों में, नेशनल हाइवे का इस्तेमाल करने वालों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 27 Oct 2026 06:14 PM (IST)
Tags :
Nitin Gadkari E20 Petrol
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