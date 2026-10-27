Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र का आश्वासन, 29 अक्टूबर तक मस्जिद पर नहीं होगी तोड़फोड़

दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र का आश्वासन, 29 अक्टूबर तक मस्जिद पर नहीं होगी तोड़फोड़

मस्जिद के इमाम के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि रेस कोर्स मस्जिद पर तोड़े जाने का खतरा है. इसके साथ ही, लोगों को अंदर जाने और बाहर निकलने में परेशानी हो रही है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Curated By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 27 Oct 2026 05:51 PM (IST)
Preferred Sources

देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के नजदीक स्थित रेस कोर्स मस्जिद को तोड़े जाने से बचाने की मांग पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है. केंद्र ने कहा कि इलाके में झुग्गियों को हटाने का काम जारी है और लोगों की सुरक्षा के खतरे को देखते हुए मस्जिद की बिजली और पानी के कनेक्शन काटे गए हैं.

इस साथ ही, केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को आश्वासन भी दिया है कि रेस कोर्स मस्जिद में 29 अक्टूबर तक किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी.

इमाम के वकील ने कोर्ट में क्या दी दलील?

इस पर मस्जिद के इमाम मोहम्मद हारून के वकील ने कहा कि मस्जिद पर तोड़े जाने का खतरा है. लोगों को अंदर जाने और बाहर निकलने में परेशानी हो रही है. उन्होंने यह दावा किया कि मस्जिद को दिल्ली सरकार की अधिसूचना के तहत ग्रेड-2 विरासत स्थल का दर्जा मिला हुआ है. इसके साथ ही, वकील ने कहा कि मस्जिद की संपत्ति का मालिक वक्फ बोर्ड नहीं है. 

वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से पूछा जब आप संपत्ति के संरक्षक हैं, तो इस मामले में आपका क्या कहना है? कोर्ट ने कहा कि इमाम सिर्फ नमाज पढ़ाने वाले हैं. अगर संपत्ति के मालिकाना हक और समझौतों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो इस पर विचार करना होगा.

क्या है पूरा विवाद?

बता दें कि रेस कोर्स मस्जिद को 22 अक्टूबर को 6 दिनों के भीतर खाली कराने को लेकर एक नोटिस दिया गया था. नोटिस में कहा गया था कि यह जमीन केंद्र सरकार के भूमि और विकास कार्यालय (LDO) की है. इसमें बिना अधिकार के कब्जे और निर्माण के खिलाफ चेतावनी भी दी गई थी.

इस मामले में एलडीओ का कहना है कि यह ढांचा (मस्जिद) सरकारी जमीन पर बना है और वह इसे अतिक्रमण मानता है. अधिकारियों ने बताया कि इलाके में रहने वाले लोगों को परिसर खाली करने के लिए कहा गया है. इसके साथ ही, उन्हें 50 किलोमीटर दूर एक वैकल्पिक जगह रहने के लिए उपलब्ध कराया गया है. 

यह भी पढ़ेंः दिल्ली: रेस कोर्स मस्जिद की बिजली-पानी बहाल करने से HC का इनकार, याचिका खारिज

Published at : 27 Oct 2026 05:51 PM (IST)
Tags :
Union Government DelhI High Court DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं कभी नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनें', सोनिया गांधी का खुलासा
'मैं कभी नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनें', सोनिया गांधी का खुलासा
इंडिया
Cyclone Arnab Live: चक्रवात अर्नब को लेकर NDMA और कैबिनेट सचिव स्तर पर बैठक, बचाव की तैयारी तेज
Live: चक्रवात अर्नब को लेकर NDMA और कैबिनेट सचिव स्तर पर बैठक, बचाव की तैयारी तेज
इंडिया
दवाओं की कीमतों में भारी अंतर पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला,पूछा- 'इस लूट का क्या है आधार?'
दवाओं की कीमतों में भारी अंतर पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला,पूछा- 'इस लूट का क्या है आधार?'
इंडिया
MLC Election Results 2026 LIVE: बिहार में प्रशांत किशोर का जलवा! महाराष्ट्र में 3 जगहों पर महायुति आगे
LIVE: बिहार में प्रशांत किशोर का जलवा! महाराष्ट्र में 3 जगहों पर महायुति आगे
Advertisement

वीडियोज

Bihar MLC Election Result: बिहार में पहले रुझान में ही पलटी बाजी | Nitish Kumar | JDU | Anant Singh
YRKKH: Kabir को मंगेतर संग थिरकते देख चौंके Armaan-Abhira, क्या झूठे थे प्यार के सारे दावे?
Bollywood News: रश्मिका-विजय की लव स्टोरी पर बवाल, अब साइबर क्राइम पहुंचा मामला! (27.10.26)
Sansani | ABP News: No Parking का शैतान...नजरों के सामने खूनी खेल !
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: कांग्रेस बौखलाई...'बाप-दादा' पर आई! | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं कभी नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनें', सोनिया गांधी का खुलासा
'मैं कभी नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनें', सोनिया गांधी का खुलासा
बिहार
Bihar MLC Election Results LIVE: तिरहुत शिक्षक के नतीजे घोषित, किसकी जीत हुई? नीरज कुमार पर भी अपडेट
बिहार MLC रिजल्ट: तिरहुत शिक्षक के नतीजे घोषित, किसकी जीत हुई? नीरज कुमार पर भी अपडेट
इंडिया
तूफान 'अर्नब' का विकराल रूप: इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, किसानों के लिए एडवाइजरी
तूफान 'अर्नब' का विकराल रूप: इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, किसानों के लिए एडवाइजरी
क्रिकेट
तीसरे टी20 में भारत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉड, टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज टीम अर्धशतक
तीसरे टी20 में भारत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉड, टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज टीम अर्धशतक
बॉलीवुड
'रामायण' से क्लैश टालने के लिए भारत में टलेगी 'गॉडजिला माइनस जीरो'? जानें- असल वजह
'रामायण' से क्लैश टालने के लिए भारत में टलेगी 'गॉडजिला माइनस जीरो'?
इंडिया
कहां कितने वोट कटे? खरगे ने 13 राज्यों की जारी कर दी लिस्ट, पूछा- CEC को क्यों बचा रहे?
कहां कितने वोट कटे? खरगे ने 13 राज्यों की जारी कर दी लिस्ट, पूछा- CEC को क्यों बचा रहे?
ट्रेंडिंग
ये आपकी मेहनत है....कंपनी के CEO ने कर्मचारियों को तोहफे में दी Kia sonet
ये आपकी मेहनत है....कंपनी के CEO ने कर्मचारियों को तोहफे में दी Kia sonet
टेक्नोलॉजी
व्हाट्सएप पर NO लिखते ही खाली हो जाएगा खाता, अब ऐसे ठग रहे स्कैमर
व्हाट्सएप पर NO लिखते ही खाली हो जाएगा खाता, अब ऐसे ठग रहे स्कैमर
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget