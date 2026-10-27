दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र का आश्वासन, 29 अक्टूबर तक मस्जिद पर नहीं होगी तोड़फोड़

देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के नजदीक स्थित रेस कोर्स मस्जिद को तोड़े जाने से बचाने की मांग पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है. केंद्र ने कहा कि इलाके में झुग्गियों को हटाने का काम जारी है और लोगों की सुरक्षा के खतरे को देखते हुए मस्जिद की बिजली और पानी के कनेक्शन काटे गए हैं.

इस साथ ही, केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को आश्वासन भी दिया है कि रेस कोर्स मस्जिद में 29 अक्टूबर तक किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी.

इमाम के वकील ने कोर्ट में क्या दी दलील?

इस पर मस्जिद के इमाम मोहम्मद हारून के वकील ने कहा कि मस्जिद पर तोड़े जाने का खतरा है. लोगों को अंदर जाने और बाहर निकलने में परेशानी हो रही है. उन्होंने यह दावा किया कि मस्जिद को दिल्ली सरकार की अधिसूचना के तहत ग्रेड-2 विरासत स्थल का दर्जा मिला हुआ है. इसके साथ ही, वकील ने कहा कि मस्जिद की संपत्ति का मालिक वक्फ बोर्ड नहीं है.

वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से पूछा जब आप संपत्ति के संरक्षक हैं, तो इस मामले में आपका क्या कहना है? कोर्ट ने कहा कि इमाम सिर्फ नमाज पढ़ाने वाले हैं. अगर संपत्ति के मालिकाना हक और समझौतों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो इस पर विचार करना होगा.

क्या है पूरा विवाद?

बता दें कि रेस कोर्स मस्जिद को 22 अक्टूबर को 6 दिनों के भीतर खाली कराने को लेकर एक नोटिस दिया गया था. नोटिस में कहा गया था कि यह जमीन केंद्र सरकार के भूमि और विकास कार्यालय (LDO) की है. इसमें बिना अधिकार के कब्जे और निर्माण के खिलाफ चेतावनी भी दी गई थी.

इस मामले में एलडीओ का कहना है कि यह ढांचा (मस्जिद) सरकारी जमीन पर बना है और वह इसे अतिक्रमण मानता है. अधिकारियों ने बताया कि इलाके में रहने वाले लोगों को परिसर खाली करने के लिए कहा गया है. इसके साथ ही, उन्हें 50 किलोमीटर दूर एक वैकल्पिक जगह रहने के लिए उपलब्ध कराया गया है.

यह भी पढ़ेंः दिल्ली: रेस कोर्स मस्जिद की बिजली-पानी बहाल करने से HC का इनकार, याचिका खारिज

