राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानि NIA ने बुधवार को देश के 5 राज्यों की 10 लोकेशन पर छापेमारी की. यह कार्रवाई अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों से जुड़े अलकायदा गुजरात आतंकी साजिश को लेकर की गई है. NIA की टीमों ने पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, हरियाणा और गुजरात के कई इलाकों में संदिग्धों और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों की तलाशी ली है. इस दौरान तलाशी में कई डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं. इन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा.

एनआईए ने साल 2023 के जून महीने में UAPA के तहत अलकायदा गुजरात केस (RC-19/2023/NIA/DLI) के तहत मामला दर्ज किया था. इसमें UAPA के अलावा आईपीसी और विदेशी अधिनयम के तहत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.

अबतक की जांच में क्या पता चला?

इस मामले से जुड़ी कई अहम जानकारी सामने आई है. इसमें पता चला है कि चार बांग्लादेशी नागरिक अवैध तौर पर रह रहे थे. इनकी पहचान मोहम्मद सोजिजमियां, मुन्ना खालिद अंसारी उर्फ मुन्ना खान, जरुल इस्लाम उर्फ ​​जहांगीर उर्फ ​​आकाश खान, अब्दुल लतीफ उर्फ ​​मोमिनुल अंसारी के रूप में हुई है. वह जाली भारतीय पहचान पत्रों का इस्तेमाल करके बांगलादेश से अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर आए थे. इनका संबंध बैन किया जा चुके अल-कायदा आतंकवादी संगठन से पाया गया है.

बता दें, साल 10 नवंबर 2023 को इस मामले में एनआईए ने अहमदाबाद स्थित स्पेशल कोर्ट में इन सभी पांचों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. ये सभी लोग बांग्लादेश में अलकायदा के कार्यकर्ताओं के लिए फंड जुटाने और उसे ट्रांसफर करने में शामिल थे. इसके अलावा ये लोग मुस्लिम युवाओं का माइंडवॉश करने जैसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं. भारत और सीमा पार एक्टिव आतंकी नेटवर्क की मौजूदगी, लिंक और वित्तीय चैनलों का पता लगाने के लिए लगातार NIA की तरफ से जांच जारी है. इस मामले में कई अहम सुराग एनआईए के हाथों लगे हैं.