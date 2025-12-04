NIA Raids: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने एक बड़े ऑपरेशन में हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश में 22 ठिकानों पर एकसाथ छापेमारी की है. यह कार्रवाई ISIS और अन्य प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़ी चल रही टेरर कॉन्सपिरेसी की जांच के तहत की जा रही है.

सूत्रों के मुताबिक, यह छापेमारी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के कई इलाकों में अवैध गोला-बारूद की तस्करी के नेटवर्क से जुड़ी बताई जा रही है. NIA की टीम कई संदिग्धों के ठिकानों पर तलाशी ले रही है और मामले से जुड़े अहम सबूत जुटाने का प्रयास कर रही है. एजेंसी का मानना है कि यह तस्करी आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने की साजिश का हिस्सा हो सकती है.

दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ते तार?

न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार, जिस टेरर कॉन्सपिरेसी केस में छापेमारी चल रही है, उसी की जांच के दौरान दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट से जुड़े कुछ अहम सुराग भी मिले हैं. इसी वजह से अब एजेंसी इस बात की पड़ताल कर रही है कि ब्लास्ट केस के आरोपियों या संदिग्धों का इस गिरोह से कोई सीधा या परोक्ष संबंध तो नहीं है.

उत्तर भारत में फैला नेटवर्क

जांच में पता चला है कि उत्तर भारत में सक्रिय यह गिरोह कई राज्यों में अपना नेटवर्क चलाता था. यह समूह लंबे समय से पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की निगरानी में था. एनआईए के मुताबिक, यह पूरा मामला एक संभावित आतंकी मॉड्यूल की जांच का हिस्सा है. इसी एफआईआर की जांच के दौरान जो नए सुराग सामने आए हैं, उनके आधार पर अब दोनों मामलों के बीच कनेक्शन तलाशे जा रहे हैं. अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में 22 स्थान पर छापे मारे जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से बिहार के विभिन्न भागों में हथियारों की तस्करी की जांच के तहत ये छापे मारे जा रहे हैं.