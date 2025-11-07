Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गुरुवार (6 नवंबर, 2025) को 2023 में मध्य प्रदेश में दर्ज हुए हिज्ब-उत-तहरीर (HuT) आतंकी साजिश केस में एक नए आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. इसके साथ ही, पांच पहले से आरोपी बनाए गए लोगों के खिलाफ भी नए आरोप जोड़े गए हैं.

NIA ने ये पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट भोपाल की NIA की स्पेशल कोर्ट में दाखिल की है. इस केस में अब तक कुल 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी है. इससे पहले 4 नवंबर, 2023 को 17 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट फाइल की गई थी.

नई चार्जशीट में क्या हुआ खुलासा?

नए दस्तावेज में NIA ने मोहसिन खान उर्फ दाऊद, मोहम्मद आलम, मिसबह-उल-हसन, यासिर खान, सैयद दानिश अली और मोहम्मद शाहरुख के नाम शामिल किए है. जांच एजेंसी के मुताबिक, इन लोगों ने अपने विदेशी हैंडलर के इशारे पर एक पुलिस अधिकारी की कार में आग लगाने की वारदात को अंजाम दिया था.

चार्जशीट में मोहसिन खान पर UAPA और IPC की कई धाराओं के तहत नए आरोप लगाए गए है. वहीं, बाकी पांच आरोपियों पर भी कुछ नए सेक्शन जोड़े गए हैं, जो पहले की चार्जशीट में शामिल थे. ये केस मई 2023 में भोपाल एटीएस ने दर्ज किया था. जांच में पता चला कि हिज्ब-उत-तहरीर (HuT) नाम का आतंकी संगठन गुप्त रूप से मुस्लिम युवाओं की भर्ती कर रहा था. ताकि भारत की लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर देश में शरिया आधारित खिलाफत कायम की जा सके.

एनआईए की जांच में क्या आया सामने

NIA की जांच में ये भी सामने आया कि ये संगठन धार्मिक सभाओं के नाम पर गुप्त मीटिंग्स करता था. जिनमें युवाओं को सरकार विरोधी सोच और कट्टर विचारधारा सिखाई जाती थी. साथ ही उन्हें हथियार चलाने और कॉम्बैट ट्रेनिंग भी दी जाती थी, ताकि भविष्य में हिंसक हमले किए जा सके.

एजेंसी अब भी इस केस की आगे की जांच कर रही है. NIA का कहना है कि वो अब HuT संगठन की बड़ी साजिश, उसके फरार सदस्यों, समर्थकों और विदेशी हैंडलर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

