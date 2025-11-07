भारत और अमेरिका के बीच कब तक होगी ट्रेड डील? ट्रंप के टैरिफ के बीच NITI के CEO ने बताई तारीख

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

नीति आयोग के सीईओ बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम ने शुक्रवार (7 नवंबर, 2025) को भरोसा जताया कि अमेरिका के साथ भारत के प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर नवंबर के अंत तक कुछ सकारात्मक खबरें सामने आ सकती हैं. उन्होंने कहा कि नवंबर के अंत तक राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन शुरू हो जाएगा.

सुब्रह्मण्यम ने कहा, 'मुझे लगता है कि अमेरिका के साथ चीजें थोड़ी मुश्किल रही हैं और इसे फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है. व्यापार वार्ता चल रही है. उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक हमें कुछ सकारात्मक खबर मिल सकती है.'

अमेरिकी कंपनियां भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र खोल रही हैं- सुब्रह्मण्यम

नीति आयोग के सीईओ ने सीएनबीसी-टीवी18 के ग्लोबल लीडरशिप समिट 2025 कार्यक्रम में कहा कि भारत लगातार विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रहा है. उन्होंने कहा, 'अमेरिकी कंपनियां भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र खोल रही हैं. इसका सीधा मतलब है कि भारत का मूल आकर्षण बाकी सब चीजों पर भारी पड़ेगा.' उनकी यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका इस बात का दबाव बना रहा है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करे.

उतार-चढ़ाव से गुजर रही दुनिया, लेकिन भारत एक अलग स्थिति में- सुब्रह्मण्यम

सुब्रह्मण्यम ने कहा, 'दुनिया एक उतार-चढ़ाव से गुजर रही है. यह नहीं पता कि इससे कैसे निपटना है. दुनिया उस दिशा में बढ़ रही है, जहां कम वृद्धि दर एक सामान्य बात है.' उन्होंने कहा, 'इनके बीच भारत एक अलग ही स्थिति में है. मेरा मतलब है कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे उज्ज्वल स्थान है, और यही इसे महत्वपूर्ण बनाता है.'

अमेरिकी टैरिफ तनाव के बीच नीति आयोग के सीईओ ने दिया बयान

नीति आयोग के सीईओ बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम ने यह बयान भारत पर अमेरिकी टैरिफ के तनाव के बीच दिया है. उल्लेखनीय है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया था. इसके बाद ट्रंप ने एक फिर से भारत पर जुर्माने के तौर पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया. ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में भारत से आयात होने वाले सामानों पर कुल 50 परसेंट का टैरिफ लगाया है.

यह भी पढ़ेंः ‘लालू जी कहते थे सड़क बना देंगे तो पुलिस आ जाएगी...’, जेपी नड्डा ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज