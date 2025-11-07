हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारत और अमेरिका के बीच कब तक होगी ट्रेड डील? ट्रंप के टैरिफ के बीच NITI के CEO ने बताई तारीख

भारत और अमेरिका के बीच कब तक होगी ट्रेड डील? ट्रंप के टैरिफ के बीच NITI के CEO ने बताई तारीख

India-US Relations: नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने कहा कि मुझे लगता है कि अमेरिका के साथ चीजें थोड़ी मुश्किल रही हैं और इसे फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 07 Nov 2025 06:45 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

नीति आयोग के सीईओ बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम ने शुक्रवार (7 नवंबर, 2025) को भरोसा जताया कि अमेरिका के साथ भारत के प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर नवंबर के अंत तक कुछ सकारात्मक खबरें सामने आ सकती हैं. उन्होंने कहा कि नवंबर के अंत तक राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन शुरू हो जाएगा.

सुब्रह्मण्यम ने कहा, 'मुझे लगता है कि अमेरिका के साथ चीजें थोड़ी मुश्किल रही हैं और इसे फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है. व्यापार वार्ता चल रही है. उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक हमें कुछ सकारात्मक खबर मिल सकती है.'

अमेरिकी कंपनियां भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र खोल रही हैं- सुब्रह्मण्यम

नीति आयोग के सीईओ ने सीएनबीसी-टीवी18 के ग्लोबल लीडरशिप समिट 2025 कार्यक्रम में कहा कि भारत लगातार विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रहा है. उन्होंने कहा, 'अमेरिकी कंपनियां भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र खोल रही हैं. इसका सीधा मतलब है कि भारत का मूल आकर्षण बाकी सब चीजों पर भारी पड़ेगा.' उनकी यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका इस बात का दबाव बना रहा है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करे.

उतार-चढ़ाव से गुजर रही दुनिया, लेकिन भारत एक अलग स्थिति में- सुब्रह्मण्यम

सुब्रह्मण्यम ने कहा, 'दुनिया एक उतार-चढ़ाव से गुजर रही है. यह नहीं पता कि इससे कैसे निपटना है. दुनिया उस दिशा में बढ़ रही है, जहां कम वृद्धि दर एक सामान्य बात है.' उन्होंने कहा, 'इनके बीच भारत एक अलग ही स्थिति में है. मेरा मतलब है कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे उज्ज्वल स्थान है, और यही इसे महत्वपूर्ण बनाता है.'

अमेरिकी टैरिफ तनाव के बीच नीति आयोग के सीईओ ने दिया बयान

नीति आयोग के सीईओ बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम ने यह बयान भारत पर अमेरिकी टैरिफ के तनाव के बीच दिया है. उल्लेखनीय है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया था. इसके बाद ट्रंप ने एक फिर से भारत पर जुर्माने के तौर पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया. ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में भारत से आयात होने वाले सामानों पर कुल 50 परसेंट का टैरिफ लगाया है.

यह भी पढ़ेंः ‘लालू जी कहते थे सड़क बना देंगे तो पुलिस आ जाएगी...’, जेपी नड्डा ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज

Published at : 07 Nov 2025 06:42 PM (IST)
Tags :
America NITI Aayog PM Modi INDIA DONALD Trump US Tariffs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अवैध परमाणु गतिविधियां पाकिस्तान का पुराना इतिहास', डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर भारत का पहला रिएक्शन
'अवैध परमाणु गतिविधियां PAK का पुराना इतिहास', ट्रंप के दावे पर भारत का पहला रिएक्शन
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
टेलीविजन
अब कहां गायब हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम कर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली ये हसीना? 'पोपटलाल' को था क्रश
अब कहां गायब है 'पोपटलाल' की क्रश, कभी 'तारक मेहता' से मिली थी पॉपुलैरिटी
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: मतदान के बाद किस पार्टी ने क्या दावे किए ? । NDA । India Alliance
चलता हुआ ट्रक बना आग का गोला, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू । Viral Video
Delhi Police ने Social Media के जरिए Online ठगी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़
Bihar Election 2025:बिहार चुनाव में दिग्गजों ने झोंकी ताकत, करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां । Breaking News
Bihar Election 2025: बिहार में आज दूसरे चरण के चुनवी प्रचार के लिए NDA और INDIA ALLIANCE करेंगे रैली
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अवैध परमाणु गतिविधियां पाकिस्तान का पुराना इतिहास', डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर भारत का पहला रिएक्शन
'अवैध परमाणु गतिविधियां PAK का पुराना इतिहास', ट्रंप के दावे पर भारत का पहला रिएक्शन
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
टेलीविजन
अब कहां गायब हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम कर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली ये हसीना? 'पोपटलाल' को था क्रश
अब कहां गायब है 'पोपटलाल' की क्रश, कभी 'तारक मेहता' से मिली थी पॉपुलैरिटी
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
क्रिकेट
ढाई करोड़ कैश, 1000 गज का प्लॉट और सरकारी नौकरी, इस भारतीय खिलाड़ी को मिली बंपर प्राइज मनी
ढाई करोड़ कैश, 1000 गज का प्लॉट और सरकारी नौकरी, इस भारतीय खिलाड़ी को मिली बंपर प्राइज मनी
शिक्षा
NEET PG 2025 काउंसलिंग पर फिर बदलाव, अब बढ़ी चॉइस फिलिंग की तारीख, जानिए क्या है वजह
NEET PG 2025 काउंसलिंग पर फिर बदलाव, अब बढ़ी चॉइस फिलिंग की तारीख, जानिए क्या है वजह
हेल्थ
अब बिना सुई लगाए कम खर्च में होगा शुगर टेस्ट, IIT मद्रास की डिवाइस से डायबिटीज के मरीजों को राहत
अब बिना सुई लगाए कम खर्च में होगा शुगर टेस्ट, IIT मद्रास की डिवाइस से डायबिटीज के मरीजों को राहत
यूटिलिटी
गुजारा भत्ता में ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा मांग सकती है बीवी, क्या है इसका पैमाना?
गुजारा भत्ता में ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा मांग सकती है बीवी, क्या है इसका पैमाना?
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
Embed widget