Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







देश में हाई-स्पीड ट्रेनों के मामले में रेलवे ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है. दरअसल नई दिल्ली मुंबई रूट पर (30 दिसंबर) को बहुप्रतीक्षित नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल रन हुआ, जिसमें वंदे भारत स्लीपर ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड पकड़कर एक नया इतिहास रच दिया है.

आपको बता दें कि रेलवे ने ये कारनामा रतलाम में माधोपुर-कोटा-नागदा सेक्शन पर किया. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद इस उपलब्धि का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस सफल परीक्षण के बाद नई वंदे भारत ट्रेन को न्यू जेनरेशन ट्रेन की संज्ञा देते हुए स्लीपर ट्रेन में नए सफर के नए युग की शुरुआत बताया है.

रेल मंत्री ने शेयर किया वीडियो

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर इस सफल परीक्षण का 24 सेकंड का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि आज कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने वंदे भारत स्लीपर के ट्रायल रन का इंस्पेक्शन किया. ट्रेन कोटा-नागदा सेक्शन के ट्रैक पर 180 किमी/घंटा की रफ्तार से चली. वाटर टेस्ट ने इस नई पीढ़ी की ट्रेन की तकनीकी खूबियों को दिखाया. वीडियो ट्रेन के अंदर से फिल्माया गया है, जिसमें मोबाइल स्क्रीन पर स्पीड 182 किमी/घंटा तक पहुंचती दिख रही है.

Vande Bharat Sleeper tested today by Commissioner Railway Safety. It ran at 180 kmph between Kota Nagda section. And our own water test demonstrated the technological features of this new generation train. pic.twitter.com/w0tE0Jcp2h — Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) December 30, 2025

एक बूंद पानी नहीं गिरा

ये भी बता दें कि इस सफल परीक्षण की एक और खास बात है और वो ये है कि 182 किमी प्रति सेकंड की स्लाइड होने के बावजूद ट्रे में रखे 4 गिलास पानी में से किसी एक गिलास से एक बूंद पानी भी नीचे नहीं गिरा और इनमें से एक गिलास तो 3 गिलास के ऊपर रखा हुआ था, जोकि दर्शाता है कि वाइब्रेशन के मामले में नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पूरी तरह से स्थिर और संतुलित रहेगी.

वर्तमान में चल रही वंदे भारत ट्रेनों जो कि सभी चेयर कार कैटिगरी की हैं इनकी डिजाइन स्पीड तो 180 किमी प्रति घंटा की है लेकिन इनकी अधिकतम ऑपरेशनल स्पीड 160 किमी प्रति घंटा ही है. हालांकि ये भी जरूर है कि किसी ट्रेन की औसत रफ्तार ट्रैक की ज्योमेट्री, मेंटेनेंस और रूट में पड़ने वाले स्टॉपेज की संख्या पर भी निर्भर करती है.

रेल मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की लॉन्चिंग का वक्त भी बेहद करीब आ गया है और मुमकिन है कि नए साल में अगले महीने यानी जनवरी में पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पटरी पर आम यात्रियों को लेकर दौड़ने भी लगे.

ये भी पढ़ें

Weather Forecast 31st December: न्यू ईयर पार्टी के बीच दिल्ली में होगी बारिश, यूपी-बिहार को लेकर क्या है चेतावनी, जानें साल के आखिरी दिन का मौसम