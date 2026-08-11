NDA-कांग्रेस के सांसदों के बीच जमकर नारेबाजी, पवन खेड़ा बोले- 'देशद्रोहियों को भगाएंगे'

मानसून सत्र 2026 खत्म होने वाला है और अभी भी पक्ष-विपक्ष के बीच तकरार जारी है. संसद परिसर में सरकार और विपक्ष दोनों ही एक-दूसरे पर पीछे पड़े हुए हैं, तीखी बहस देखने को मिल रही है. कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने सरकार पर निशाना साधा है.

'ये गुलाम हैं अमेरिका के'

पवन खेड़ा ने कहा- 'ये अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले हैं. ये गुलाम हैं अमेरिका के. जैसे अमित शाह भागे हैं, ये सब भी भागेंगे. हमारी सरकार आने दो. जब तक कांग्रेस जिंदा है, ऐसे देशद्रोहियों को भगाएंगे. जैसे अमित शाह को भगाया, वैसे ही इन सबको भगाएंगे.'

डिंपल यादव ने भी साधा निशाना

डिंपल यादव ने कहा- 'हम चाहते हैं दोनों मुद्दों पर चर्चा हो. गृह मंत्री सदन में नहीं आना चाहते. आरटीआई से पता चला है कि 10 बच्चों पर पैलेट गन चली है. मतलब सरकार झूठ बोल रही थी.'

बीजेपी ने दिया जवाब

बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को जवाब दिया. उन्होंने कहा- 'राहुल गांधी के निर्देश पर हेमंत सोरेन ने झारखंड के युवाओं पर लाठियां चलाईं, कंटीली तारें लगाईं.' वहीं BJP सांसद मुकेश दलाल ने कहा कि 'राहुल गांधी ने झारखंड का दौरा कब किया? राहुल गांधी और केजरीवाल झारखंड जाने की हिम्मत क्यों नहीं करते?' प्रियंका ने मुझे बताया कि राहुल गांधी इस पर काम कर रहे हैं. इसलिए, मैंने उनसे पूछा कि राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं गए.

एनडीए सांसदों ने किया मार्च

NDA के सांसद ने विपक्ष के खिलाफ पोस्टर लेकर संसद के मकर द्वार की ओर मार्च किया. इन पोस्टरों में लिखा था कि गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, जबकि विपक्ष इससे भाग रहा है. बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि पूरा विपक्ष किसी तरह से कोई चर्चा नहीं चाहता है. उनकी जंतर-मंतर के लिए और झारखंड पर नीति अलग अलग है.

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