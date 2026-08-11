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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNDA-कांग्रेस के सांसदों के बीच जमकर नारेबाजी, पवन खेड़ा बोले- 'देशद्रोहियों को भगाएंगे'

NDA-कांग्रेस के सांसदों के बीच जमकर नारेबाजी, पवन खेड़ा बोले- 'देशद्रोहियों को भगाएंगे'

संसद में सरकार और विपक्ष के बीच जमकर नारेबाजी हो रही है. दोनों ही संसद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और निशाना साध रहे हैं. हंगामे के चलते सदन में कार्यवाही नहीं हो पा रही है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 11 Aug 2026 12:08 PM (IST)
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मानसून सत्र 2026 खत्म होने वाला है और अभी भी पक्ष-विपक्ष के बीच तकरार जारी है. संसद परिसर में सरकार और विपक्ष दोनों ही एक-दूसरे पर पीछे पड़े हुए हैं, तीखी बहस देखने को मिल रही है. कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने सरकार पर निशाना साधा है.

'ये गुलाम हैं अमेरिका के'
पवन खेड़ा ने कहा- 'ये अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले हैं. ये गुलाम हैं अमेरिका के. जैसे अमित शाह भागे हैं, ये सब भी भागेंगे. हमारी सरकार आने दो. जब तक कांग्रेस जिंदा है, ऐसे देशद्रोहियों को भगाएंगे. जैसे अमित शाह को भगाया, वैसे ही इन सबको भगाएंगे.'

डिंपल यादव ने भी साधा निशाना
डिंपल यादव ने कहा- 'हम चाहते हैं दोनों मुद्दों पर चर्चा हो. गृह मंत्री सदन में नहीं आना चाहते. आरटीआई से पता चला है कि 10 बच्चों पर पैलेट गन चली है. मतलब सरकार झूठ बोल रही थी.'

बीजेपी ने दिया जवाब

बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को जवाब दिया. उन्होंने कहा- 'राहुल गांधी के निर्देश पर हेमंत सोरेन ने झारखंड के युवाओं पर लाठियां चलाईं, कंटीली तारें लगाईं.' वहीं BJP सांसद मुकेश दलाल ने कहा कि 'राहुल गांधी ने झारखंड का दौरा कब किया? राहुल गांधी और केजरीवाल झारखंड जाने की हिम्मत क्यों नहीं करते?' प्रियंका ने मुझे बताया कि राहुल गांधी इस पर काम कर रहे हैं. इसलिए, मैंने उनसे पूछा कि राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं गए.

एनडीए सांसदों ने किया मार्च
NDA के सांसद ने विपक्ष के खिलाफ पोस्टर लेकर संसद के मकर द्वार की ओर मार्च किया. इन पोस्टरों में लिखा था कि गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, जबकि विपक्ष इससे भाग रहा है.  बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि पूरा विपक्ष किसी तरह से कोई चर्चा नहीं चाहता है. उनकी जंतर-मंतर के लिए और झारखंड पर नीति अलग अलग है.

ये भी पढ़ें: प्रियंका गांधी और बीजेपी सांसद में बहस, कहा- राहुल गांधी छात्रों से मिले थे

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 11 Aug 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
NDA Pawan Khera CONGRESS Monsoon Session 2026
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