दिल्ली पुलिस ने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शिकायत पर कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है. यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है. अब इस पूरे मामले में कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया है.

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, 'नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पालतू जांच एजेंसियां अब एक फर्जी केस पर एक और झूठा केस बनाने में जुट गई है. नेशनल हेराल्ड मामले में राजनैतिक प्रतिशोध से प्रेरित एक झूठा केस 12 साल से चल रहा है. इन 12 सालों में ED के केस में कोई समन तक नहीं हुआ और जिस मूल अपराध (predicate offence) के आधार पर यह पूरा झूठा केस गढ़ा गया. इसमें आरोप तक तय नहीं हुए हैं. असल में तो वह इस पूरे मामले को अदालत ने स्थगित कर रखा है. पिछले 12 सालों में कोई FIR तक दर्ज नहीं हुई थी.'

उन्होंने कहा, 'अब अचानक 12 साल बाद ED ने नेशनल हेराल्ड केस में एक FIR दर्ज कर दी है. दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने आदेश दिया था कि FIR सीलबंद लिफाफे में रहे और इसे आरोपियों के साथ साझा न किया जाए. लेकिन हैरानी की बात है कि FIR की कॉपी हर किसी के पास पहुंच गई है. जाहिर है इसे ED ने खुद ही लीक किया है, क्योंकि इसके विवरण सिर्फ ED और EOW के पास ही थे.'

उन्होंने कहा, 'एक कायर और डरपोक सरकार फिर से अपनी गंदी चालें चली रही है और वही कर रही है जो इसे आता है. वह सस्ती राजनीति और बदले की भावना से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है.'

श्रीनेत ने कहा, 'FIR का चुनिंदा लीक होना, इसका समय और मंशा, सब कुछ साफ-साफ बता रहा है कि यह सरकार असली मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है. चाहे आप कुछ भी कर लें मोदी जी, कांग्रेस और हमारे नेताओं को ना आप डरा सकते हैं ना झुका सकते हैं. आप जितना यह सब करेंगे, उतने ही घबराये हुए और बौखलाए नजर आएंगे.'

सिंघवी ने क्या बोला?

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया एक पोस्ट कर कहा, 'FIR न तो नई शराब है, न नई बोतल और न ही नया गिलास. यह एक ऐसा अनोखा मामला है जहां न तो कोई पैसा इधर-उधर हुआ, न ही कोई अचल संपत्ति हस्तांतरित हुई, फिर भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला खोज लिया गया.'

कांग्रेस ने कहा- ये प्रतिशोध की राजनीति

जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, 'मोदी-शाह की जोड़ी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ उत्पीड़न, धमकी और प्रतिशोध की अपनी राजनीति जारी रखे हुए है. जो लोग धमकी देते हैं वे स्वयं असुरक्षित और भयभीत होते हैं. नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह से फर्जी मामला है. आखिरकार न्याय की जीत होगी. सत्यमेव जयते.'

3 अक्टूबर को EOW ने की थी शिकायत दर्ज

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने 3 अक्टूबर को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सात अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी. इसमें गांधी परिवार, कांग्रेस नेता सुमन दुबे और सैम पित्रोदा के अलावा यंग इंडियन (वाईआई) और डोटेक्स मर्चेंडाइज लिमिटेड जैसे प्रतिष्ठानों, डोटेक्स के प्रवर्तक सुनील भंडारी, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) और अन्य अज्ञात लोगों के नाम शामिल हैं.

16 दिसंबर को अगली सुनवाई

अप्रैल में दिल्ली की एक अदालत में दाखिल ईडी के आरोपपत्र में भी इन प्रतिष्ठानों का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है. अदालत ने अभी तक इस पर संज्ञान नहीं लिया है और अगली सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित है.