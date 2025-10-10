नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, एनकाउंटर के बाद आरोपी गिरफ्तार

मैसूर शहर पुलिस ने 9 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के आरोपी कार्तिक को उस समय पैर में गोली मार दी, जब वह अपराध की जगह की पहचान के दौरान भागने की कोशिश कर रहा था. पुलिस आयुक्त सीमा लाटकर के अनुसार, आरोपी ने पुलिस कर्मियों पर टूटी बोतल से हमला करने की कोशिश की, जिससे दो अधिकारी घायल हो गए.

हवा में चेतावनी के तौर पर गोली चलाने के बावजूद, उसने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने गोली चलाई और उसके पैर में गोली लग गई. कोल्लेगल निवासी और एक निजी बस का पूर्व क्लीनर कार्तिक हाल ही में छेड़छाड़ और मारपीट के एक मामले में चार साल की सजा काटने के बाद जमानत पर रिहा हुआ था.

नाबालिग लड़की का अपहरण और फिर बलात्कार

उसने कथित तौर पर गुरुवार (09 अक्टूबर, 2025) को तड़के इंदिरा नगर (इट्टिगेगुड) स्थित दशहरा प्रदर्शनी मैदान के पास उसके सोने के क्षेत्र से नाबालिग लड़की का अपहरण किया, उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी.

कलबुर्गी की रहने वाली तीसरी कक्षा की छात्रा, आदि कर्नाटक समुदाय के एक प्रवासी खानाबदोश परिवार से ताल्लुक रखती थी. वह लगभग 20 दिन पहले अपने माता-पिता और अन्य परिवारों के साथ दशहरा उत्सव के दौरान गुब्बारे और गुड़िया बेचने के लिए मैसूर आई थी. परिवार नागास्वामी मंदिर के पास सड़क किनारे एक अस्थायी तंबू में रह रहा था.

प्रदर्शनी मैदान पार्किंग इलाके में मिला नाबालिक का शव

बच्ची को आखिरी बार उसकी दादी के पास सोते हुए देखा गया था. सुबह लगभग 4:30 बजे जब उसके माता-पिता बारिश के कारण जागे तो उसके गायब होने का पता चला. सुबह लगभग 6 बजे उसका शव प्रदर्शनी मैदान पार्किंग क्षेत्र के पीछे एक नाले के पास गड्ढे में मिला, जो उनके तंबू से केवल 50 मीटर की दूरी पर था. उसकी पैंट और अंतःवस्त्र गायब थे, जिससे अपराध की नृशंसता की पुष्टि होती है.

मैसूर पुलिस अधिकारी ने दी ये जानकारी

मैसूर शहर पुलिस आयुक्त IPS सीमा लाटकर ने बताया कि गुरुवार को नजरबाद की सीमा के भीतर, प्रदर्शनी मैदान के सामने ज्वालामुखी सर्कल इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया.

उन्होंने कहा कि नजरबाद पुलिस स्टेशन में पॉक्सो अधिनियम के साथ-साथ बलात्कार और हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस संबंध में हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. हमने उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर रहे हैं.

आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने पैर में मारी गोली

IPS सीमा ने बताया कि जब हमने आरोपी को हिरासत में लिया, तब तक हम उसकी पहचान नहीं कर पाए थे. जब हमने उससे पहचान पत्र मांगा तो उसने बताया कि वह सिद्धलिंगपुर में रहता है, लेकिन अपना सही नाम नहीं बताया. हमारे पास पुष्टि के लिए कोई आधार कार्ड या कोई अन्य दस्तावेज नहीं था.

उन्होंने कहा कि बीच रास्ते में आते हुए उसने भागने की कोशिश की. उस समय, हमारे कर्मचारियों और वहां मौजूद अधिकारियों ने उसे चेतावनी दीय हालांकि, उसने उसकी बात नहीं मानी और वहां मिली एक बोतल उठाकर हमारे कर्मचारियों को घायल कर दिया. चेतावनी के बाद भी उन्होंने हवा में एक गोली चलाई. उसके बाद भी वह नहीं माना, इसलिए उन्हें उसके पैर में गोली मारनी पड़ी.

ये है आरोपी की असली पहचान



अधिकारी ने बताया कि आरोपी का नाम कार्तिक है, वह सिद्धलिंगपुर, मेडकालू सीमा का रहने वाला होने का दावा करता है, लेकिन उसे दो साल से वहां नहीं देखा गया है. वह मूल रूप से कोल्लेगल का रहने वाला है. उसके खिलाफ पहले से ही दो मामले दर्ज हैं. एक मामला 2023 में मेडकालू सीमा में एक पड़ोसी के साथ हुए झगड़े का है, जिसमें उसे बरी कर दिया गया था.

दूसरा मामला 2019 में कोल्लेगल में एक सरकारी कर्मचारी महिला के साथ छेड़छाड़ का है. उस मामले में आरोपी को चार साल की सजा हुई थी. वह फिलहाल अदालत से जमानत पर बाहर है और जमानत पर बाहर आने के बाद उसने यह अपराध किया.

