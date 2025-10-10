पाकिस्तानी सेना ने काबुल में कर दी एयरस्ट्राइक? BLA के 30 लड़ाकों को मारने का दावा

पाकिस्तानी सेना ने 7 अक्टूबर को 9 सैनिकों और 2 अधिकारियों की हत्या में शामिल 30 आतंकवादियों को मार दिया है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सेना के बयान का हवाला देते हुए बताया, 'विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए अभियान के दौरान भीषण गोलीबारी के बाद, आतंकवादी घटना में शामिल सभी 30 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है.

दरअसल अफगानिस्तान के काबुल शहर में गुरुवार (09 अक्टूबर, 2025) को दो भयानक विस्फोट हुए, जिसने अवाम को दहशत में ला दिया. यह धमाका स्थानीय समयानुसार करीब रात 9 बजकर 50 मिनट पर हुआ. विस्फोट की तीव्रता इतनी तेज थी कि आसपास के कई घर हिल गए, वहीं शहर के कुछ हिस्सों में सायरन की आवाज सुनाई दी.

अफगानिस्तानी सरकार ने जनता से की शांति की अपील

चीन की शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के एक रिपोर्टर ने दावा किया कि विस्फोटों की वजह से उत्पन्न झटके उनके निवास स्थान तक महसूस किए गए. सोशल मीडिया पर भी काबुल के लोगों ने अचानक कंपन की जानकारी दी. हालांकि पाकिस्तान की ओर से इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के आधिकारिक प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने इस विस्फोट को लेकर पुष्टि की है और आम जनता से शांति बहाल की अपील की है. उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा, 'काबुल में एक विस्फोट की आवाज सुनी गई. हालांकि, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है. घटना की जांच जारी है और अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है.'

BLA के हमले में पाकिस्तान के 9 सैनिक शहीद

सोमवार को बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) की ओर से किए गए एक IED विस्फोट में पाकिस्तान के एक सैन्य काफिले को निशाना बनाया गया, जिससे माचकाछी जिले में कम से कम 9 सैनिक मारे गए और 6 अन्य घायल हुए. मरने वालों में एक स्पेशल ऑपरेशंस कमांडर भी शामिल था.

BLA ने विस्फोट की जिम्मेदारी लेते हुए अपने बयान में कहा कि उसके स्वतंत्रता सेनानियों ने रिमोट-कंट्रोल डिवाइस का इस्तेमाल करके सेना के काफिले को निशाना बनाया. विस्फोट में दुश्मन का वाहन नष्ट हो गया और कई सैनिक मारे गए.

पाकिस्तान ने भारत पर लगाया आरोप

वहीं पाकिस्तान जनसंपर्क विभाग ISPR ने इस हमले में भारत की भागीदारी का आरोप लगाया. ISPR ने कहा, 'भारतीय एजेंट, जिसे बलूच लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, के आतंकवादियों ने माचकाछी जिले के सामान्य क्षेत्र में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) के जरिए सुरक्षा बलों के वाहनों को निशाना बनाया है, जिसमें पाकिस्तान के सैनिक शहीद हो गए.

