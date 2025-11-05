हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी

'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉ में विशेष परिस्थितियों में दूसरी शादी की इजाजत है, लेकिन शादी के रजिस्ट्रेशन के मामले में देश का कानून ही लागू होगा.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 05 Nov 2025 05:06 PM (IST)
Preferred Sources

केरल हाईकोर्ट ने मुस्लिम पुरुष की दूसरी शादी को लेकर अहम बात कही है. कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना चाहता है तो उसके लिए पहली पत्नी की भी बात सुनी जानी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में धर्म बाद में आता है. जज ने यह भी कहा कि 99.99 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएं अपने पति की दूसरी शादी के विरोध में होंगी.

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने कहा कि दूसरी शादी के लिए पहली पत्नी की सहमति ली जानी चाहिए और जब दूसरी शादी के पंजीकरण का सवाल आता है तो रस्मी कानून लागू नहीं होते हैं. कोर्ट ने एक मुस्लिम व्यक्ति और उसकी दूसरी पत्नी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए यह बात कही. कपल ने उनकी शादी का पंजीकरण करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया था. कोर्ट ने यह याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसमें व्यक्ति की पहली पत्नी पक्षकार नहीं थी इसलिए याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है. 

याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने दूसरी शादी के पंजीकरण की कोशिश की, लेकिन विभाग ने इनकार कर दिया. पति ने कहा कि शादी में पहली पत्नी की सहमति शामिल है. इस पर कोर्ट ने कहा कि पंजीकरण अधिकारी पहली पत्नी का पक्ष सुन सकते हैं और अगर वह पति की दूसरी शादी का विरोध करे तो संबंधित सिविल अधिकारी अदालत का रुख कर सकते हैं. 

हाईकोर्ट के जज जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा, 'मैं नहीं समझता कि कुरान या मुस्लिम लॉ पहली पत्नी के जीवित रहते और शादी कायम रहते, केरल विवाह पंजीकरण-2008 के तहत किसी और महिला के साथ वैवाहिक संबंध की इजाजत देते हैं, जबकि पहली पत्नी को इसकी कोई खबर ही नहीं है.' उन्होंने कहा कि पहली पत्नी पति की दूसरी शादी के पंजीकरण के दौरान मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती है. 

जस्टिस कुन्हीकृष्णन ने कहा कि पहली पत्नी की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम कानून के तहत विशेष परिस्थितियों में दूसरी शादी की इजाजत है. पर्सनल लॉ दूसरी शादी की अनुमति देता है, लेकिन दूसरी शादी को पंजीकृत कराने के मामले में देश का कानून ही लागू होगा और ऐसी स्थिति में पहली पत्नी को पक्ष रखने का मौका दिया जाना जरूरी है.

जस्टिस कुन्हीकृष्णन ने कहा कि उन्हें यकीन है कि 99.99 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएं अपने पति की दूसरी शादी के खिलाफ होंगी. उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भी पतियों के दोबारा शादी करने पर सुनवाई का अधिकार मिलना चाहिए.

और पढ़ें
Published at : 05 Nov 2025 05:06 PM (IST)
Tags :
Muslim Marriage Legal News SUPREME COURT MUSLIMS CJI BR Gavai
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘आपके लिए मेरे पास चार शब्द हैं...’, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर ऐसा क्यों बोले न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी?
‘आपके लिए मेरे पास चार शब्द हैं...’, ट्रंप का नाम लेकर ऐसा क्यों बोले न्यूयॉर्क के नए मेयर ममदानी?
राजस्थान
राजस्थान: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, 300 से ज्यादा सरकारी स्कूल होंगे बंद, जानें वजह
राजस्थान: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, 300 से ज्यादा सरकारी स्कूल होंगे बंद, जानें वजह
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Voter List Row: वोटिंग से पहले फर्जी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर Rahul Gandhi ने किया बड़ा खुलासा
Moradabad में शादी सम्हारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचा युवक, आरोपी पर मुकदमा दर्ज
Bihar Election: 'काट-छांटकर वायरल..', धमकी के वायरल वीडियो पर बोले Lalan Singh | Breaking
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | महारानी सीज़न 4 | दिल्ली क्राइम 3 | एक्ट्रेस की सर्वोत्कृष्ट रूढ़िवादिता को तोड़ना
Shehnaaz Gill Interview | बिग बॉस 13 | पंजाबी इंडस्ट्री से बैन और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘आपके लिए मेरे पास चार शब्द हैं...’, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर ऐसा क्यों बोले न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी?
‘आपके लिए मेरे पास चार शब्द हैं...’, ट्रंप का नाम लेकर ऐसा क्यों बोले न्यूयॉर्क के नए मेयर ममदानी?
राजस्थान
राजस्थान: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, 300 से ज्यादा सरकारी स्कूल होंगे बंद, जानें वजह
राजस्थान: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, 300 से ज्यादा सरकारी स्कूल होंगे बंद, जानें वजह
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
बॉलीवुड
Kaal Trighori Trailer: अरबाज खान की 6 साल बाद पर्दे पर वापसी, रिलीज हुआ हॉरर फिल्म 'काल त्रिघोरी' का डरावना ट्रेलर
'काल त्रिघोरी' से अरबाज खान की 6 साल बाद पर्दे पर वापसी, देखें फिल्म का ट्रेलर
हेल्थ
कम स्पर्म काउंट वाले पिता के बच्चों में कैंसर का रिस्क हो जाता है 150 गुना, चौंका देगी यह स्टडी
कम स्पर्म काउंट वाले पिता के बच्चों में कैंसर का रिस्क हो जाता है 150 गुना, चौंका देगी यह स्टडी
नौकरी
ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका, इस बैंक में निकली 750 पदों पर भर्ती; पढ़ें डिटेल्स
ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका, इस बैंक में निकली 750 पदों पर भर्ती; पढ़ें डिटेल्स
यूटिलिटी
गांव में है जमीन तो शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, सरकार भी करती है मदद
गांव में है जमीन तो शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, सरकार भी करती है मदद
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
ABP NEWS
Bihar Election : 'मैं जितना नांचा हूं उतना कोई नहीं नांचा है' - Khesari Lal | Pawan Singh | Chapra
Bihar Election : 'मैं जितना नांचा हूं उतना कोई नहीं नांचा है' - Khesari Lal | Pawan Singh | Chapra
Embed widget