Terrifying Murder in Bengaluru: कर्नाटक की राजधानी और देश का आईटी हब माना जाने वाला बैंगलोर में मंगलवार (20 अप्रैल 2026) को एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली हत्या का मामला सामने आया.

इसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया. एक टेलीकॉम स्टोर में काम करने वाली महिला ने अपने ही प्रेमी को घर बुलाया और फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांधी फिर कुर्सी से बांधने के बाद जिंदा आग के हवाले कर दिया. इस घटना को जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई.

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी महिला प्रेरणा (27) और मृतक किरण (27) पिछले एक साल से रिलेशनशिप में थे. दोनों वोडाफोन के एक स्टोर में काम करते थे. हाल के दिनों में दोनों के बीच संबंधों में खटास आ गई थी. प्रेरणा को शिकायत थी कि किरण उसे नजरअंदाज कर रहा है. शादी करने से भी इनकार कर रहा है.

फिल्मी स्टाइल में दिया वारदात को अंजाम

घटना मंगलवार दोपहर की है. प्रेरणा ने किरण को दक्षिण बेंगलुरु के अंजनापुर स्थित अपने घर बुलाया. घर पर उस समय वह अकेली थी. कुछ देर बातचीत के बाद प्रेरणा ने किरण की आंखों पर पट्टी बांध दी और उसे कुर्सी पर बैठाकर बांधने लगी. जब किरण ने इसका विरोध किया, तो उसने इसे विदेशों में चल रहे नए तरह के प्रपोजल का हिस्सा बताया.

कुर्सी से बंधे और आंखों पर पट्टी लगाए किरण को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है. इसी दौरान प्रेरणा पहले से तैयार पेट्रोल और केरोसिन का मिलाकर लेकर आई और उस पर डालकर आग लगा दी. बताया जा रहा है कि उसने इस पूरी घटना को कैमरे में रिकॉर्ड भी किया.

पुलिस ने क्या जानकारी दी?

पुलिस अधिकारी डीसीपी डीएल नागेश के मुताबिक की मानें तो प्राथमिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि महिला ने अपने प्रेमी को आग लगाकर उसकी हत्या की है. वह इस बात से नाराज थी कि वह उसे नजरअंदाज कर रहा था. घटना बेंगलुरु के बयादरहल्ली पुलिस स्टेशन क्षेत्र में अंजनानगर इलाके में हुई. पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है. मृतक किरण के परिवार को सूचित कर दिया गया है. उनके पहुंचने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

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