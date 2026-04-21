Jaipur News: जयपुर में अलका लांबा का BJP पर हमला, 'महिला आरक्षण बिल केवल वोट बैंक की राजनीति'

अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने मंगलवार (21 अप्रैल) को जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा जुबानी हमला बोला.

उन्होंने केंद्र सरकार पर 'महिला विरोधी' नीतियां अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी महिलाओं के असल मुद्दों पर गंभीर नहीं है और उसके सभी फैसले महज राजनीतिक और चुनावी लाभ के लिए लिए जा रहे हैं.

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर उठाए गंभीर सवाल

अलका लांबा ने केंद्र द्वारा लाए गए 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (महिला आरक्षण बिल) पर सीधा निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इस बिल को सिर्फ चुनावी बेला में वोट बैंक साधने के मकसद से लाया गया था. इस अति-महत्वपूर्ण मुद्दे पर विपक्ष के साथ कोई सार्थक चर्चा तक नहीं की गई.

लांबा ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस आरक्षण को 'परिसीमन' प्रक्रिया से जोड़कर जानबूझकर इसे लागू करने में देरी की रणनीति अपनाई है. उन्होंने तर्क दिया कि यदि सरकार की नीयत साफ होती, तो 2023 में पारित इस कानून को वर्तमान 543 लोकसभा सीटों पर लागू करके 2024 के आम चुनावों में ही 33 प्रतिशत महिला आरक्षण दिया जा सकता था, लेकिन अब इसे 2029 तक टालने की कोशिश की जा रही है.

जातिगत जनगणना की मांग और इतिहास का हवाला

प्रेस कॉन्फ्रेंस में लांबा ने कांग्रेस की 'जातिगत जनगणना' की मांग को प्रमुखता से दोहराया. उन्होंने कहा कि इसके बिना देश में निष्पक्ष परिसीमन संभव ही नहीं है. ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए उन्होंने याद दिलाया कि 1992 में कांग्रेस सरकार के दौरान ही पंचायत और निकाय चुनावों में महिला आरक्षण लागू किया गया था, जिसके चलते आज जमीनी स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी इतनी मजबूत हुई है.

'पीएम को राहुल गांधी ने लिखे थे पत्र'

केंद्र सरकार पर हमला जारी रखते हुए अलका लांबा ने कहा कि राहुल गांधी ने महिला आरक्षण लागू करने के लिए प्रधानमंत्री को कई बार पत्र लिखे थे, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर भी केंद्र सरकार की मंशा पर सवालिया निशान खड़े किए. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सारिका सिंह भी मौजूद रहीं.

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