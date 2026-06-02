सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो की सच्चाई बेंगलुरु पुलिस ने बताई है. पुलिस ने उन दावों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि वीआईपी गाड़ी की आवाजाही की वजह से एक गर्भवती महिला ट्रैफिक में फंस गई. जिस व्यक्त ने यह दावा किया था, पुलिस ने बताया कि वह शख्स गाड़ी में अकेला सफर कर रहा था. इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से किसी भी मामले को सनसनीखेज बनाने से पहले तथ्यों की जांच करने की भी अपील की.

यह घटना रविवार की है और सोशल मीडिया पर उस वक्त लोगों में आक्रोश देखने को मिला जब एक वीडियो के साथ यह दावा किया गया कि राज्यपाल के काफिले की आवाजाही के लिए ‘ओल्ड एयरपोर्ट रोड’ पर यातायात रोक दिया गया था, जिसकी वजह से एक गर्भवती महिला ट्रैफिक में फंस गई. वीडियो में एक व्यक्ति को ‘ओल्ड एयरपोर्ट रोड’ पर बैठे देखा जा सकता है. वीडियो में वह दावा कर रहा था कि वीआईपी आवाजाही के कारण लगाए गए यातायात प्रतिबंध की वजह से उसकी गर्भवती पत्नी कार में फंस गई है.

वायरल घटना के संबंध में बेंगलुरु पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक पोस्ट में कहा कि जांच के दौरान पता चला कि संबंधित व्यक्ति वाहन में अकेला सफर कर रहा था. पुलिस ने कहा, 'हम यह दोहराना चाहते हैं कि सड़क पर किसी भी परिस्थिति में एंबुलेंस और चिकित्सकीय आपात स्थितियों को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है.' पुलिस ने लोगों से किसी भी मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने या साझा करने से पहले तथ्यों की पुष्टि करने का आग्रह किया. साथ ही चेतावनी दी कि झूठी खबर फैलाने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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एक्स पर वायरल हो रहे वीडियो में एक व्यथित वाहन चालक पुलिसकर्मियों के सामने सड़क पर बैठा दिखाई दे रहा था. यह वीडियो बाद में तेजी से वायरल हो गया. पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप करने पर उसने वहां से हटने से इनकार कर दिया और दावा किया कि उसकी गर्भवती पत्नी कार में है और उसे तत्काल चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता है. उसने यह सवाल भी उठाया था कि आम लोगों की आपात परिस्थितियों की तुलना में वीआईपी आवाजाही को प्राथमिकता क्यों दी जाती है.

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