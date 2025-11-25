हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mumbai Airport: तोड़ा नेशनल रिकॉर्ड! एक दिन में 1,036 उड़ानों के साथ मुंबई एयरपोर्ट ने रचा इतिहास

Mumbai Airport: तोड़ा नेशनल रिकॉर्ड! एक दिन में 1,036 उड़ानों के साथ मुंबई एयरपोर्ट ने रचा इतिहास

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 21 नवंबर 2025 को 24 घंटे में 1,036 एयर ट्रैफिक मूवमेंट दर्ज कर नया रिकॉर्ड बनाया.

By : मृत्युंजय सिंह | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 25 Nov 2025 09:19 AM (IST)
देशभर में बढ़ती त्योहारों और छुट्टियों की यात्रा मांग के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) ने 21 नवंबर 2025 को एक बड़ा परिचालन रिकॉर्ड बनाया. इस दिन हवाई अड्डे ने 24 घंटे में कुल 1,036 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स (ATMs) दर्ज किए, जो 11 नवंबर 2023 को बनाए गए 1,032 ATMs के पिछले रिकॉर्ड को पार करता है.

उसी दिन कुल 1,70,488 यात्रियों ने CSMIA से आवाजाही की. इसमें 1,21,527 घरेलू और 48,961 अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या शामिल रही. यह आंकड़ा 11 जनवरी 2025 को दर्ज किए गए सर्वाधिक 1,70,516 यात्रियों के रिकॉर्ड के लगभग बराबर है. हवाई अड्डे पर 86,443 यात्रियों ने आगमन और 84,045 यात्रियों ने प्रस्थान किया.

फ्लाइट्स को लेकर जरूरी निर्देश

21 नवंबर को दर्ज 1,036 ATMs (एयर ट्रैफिक मूवमेंट) में 755 घरेलू और 281 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शामिल रहीं. संचालन के दौरान लगभग 520 आगमन और 516 प्रस्थान फ्लाइट्स को सुचारू रूप से संभाला गया. घरेलू मार्गों में दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद और कोलकाता ने सबसे अधिक यात्री यातायात दर्ज किया, जबकि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों ने दुबई, अबू धाबी, लंदन हीथ्रो, दोहा और जेद्दाह के मार्गों पर सबसे ज्यादा यात्रा की.

तकनीकी सुविधाओं को मजबूत करने का काम

यात्रियों को तेज और सुरक्षित अनुभव देने के लिए CSMIA लगातार डिजिटल और तकनीकी सुविधाओं को मजबूत कर रहा है. हवाई अड्डे पर बढ़े हुए सेल्फ बैगेज ड्रॉप (SBD) यूनिट्स, सेल्फ चेक-इन कियोस्क, DigiYatra और FTI-TTP जैसी सेवाओं ने भीड़भाड़ के समय यात्री प्रक्रिया को तेज बनाया है. वहीं एयरपोर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर (AOCC) की एडवांस व्यवस्था ने रियल-टाइम मॉनिटरिंग और अलग-अलग साझेदार एजेंसियों के समन्वय को और सशक्त किया है. इस उपलब्धि के साथ CSMIA ने यह साबित किया है कि वह बढ़ते यात्री और उड़ान संचालन को प्रभावी ढंग से संभालने की क्षमता रखता है. सुरक्षा, समयबद्धता और यात्री सुविधा पर निरंतर ध्यान देने के साथ हवाई अड्डा भविष्य के लिए नई मानक स्थापित कर रहा है.

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Published at : 25 Nov 2025 09:19 AM (IST)
