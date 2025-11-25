हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Southern Rising Summit 2025 आज, मंच पर नजर आएंगे डिप्टी CM स्टालिन समेत ये दिग्गज, जानें कहां देखें लाइव

ABP Network का Southern Rising Summit 2025 चेन्नई में आज (25 नवंबर) आयोजित होगा. इसमें राजनीति, शिक्षा, तकनीक, उद्योग और कला जगत की हस्तियां दक्षिण भारत के भविष्य पर चर्चा करेंगी.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 25 Nov 2025 06:55 AM (IST)
Preferred Sources

चेन्नई में आज (25 नवंबर, मंगलवार) ABP Network का प्रतिष्ठित Southern Rising Summit 2025 आयोजित किया जाएगा, जिसमें राजनीति, शिक्षा, तकनीक, उद्योग और कला जगत की कई बड़ी हस्तियां मंच पर एक साथ होंगी. पूरे दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत के भविष्य, नीतियों, विकास, सामाजिक मुद्दों और नई संभावनाओं पर बातचीत होगी.

कार्यक्रम की शुरुआत ABP Network के डायरेक्टर ध्रुव मुखर्जी के स्वागत संबोधन से की जाएगी. इसके बाद मंच पर तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन Growth with Equity विषय पर राज्य की विकास नीतियों पर अपनी राय शेयर करेंगे.

तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी शिक्षा सुधारों पर अपनी महत्वपूर्ण बात रखेंगे. तेलंगाना की पूर्व एमएलसी के. कविता Politics of Families पर बोलेंगी.

मुख्य सत्र में ये हस्तियां होंगी शामिल

मुख्य सत्र में DMK के सलेम धरनीधारण, AIADMK के कोवई सत्यन, BJP के एस.जी. सूर्या और तमिलनाडु कांग्रेस के बेनेट एंटनी राजू शामिल होंगे, जहां वे SIR Electoral Roll को लेकर जारी विवाद पर चर्चा करेंगे.

दोपहर बाद एक्ट्रेस मालविका मोहनन, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रो. वी. कामकोटि, और ABP Education के सीईओ यश मेहता तकनीक, भाषा और शिक्षा के नए आयामों पर बात करेंगे.

पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अंबुमणि रामदास, बीजेपी तमिलनाडु के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई और केरल सरकार के मंत्री राजेश एमबी अपने-अपने क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण विचार रखेंगे.

खास होगा शाम का सत्र

शाम के सत्र में प्लेबैक सिंगर कविता कृष्णमूर्ति, उद्योग जगत से प्रीतिश वेधापुड्डी, वीमेश पी और एडी. पद्मसिंह इसाक हिस्सा लेंगे. महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित सत्र में केरल की दो महिला क्रेन ऑपरेटर- ननथाना मैरी जे डी और रेजिथा आर एन अपना अनुभव साझा करेंगी. कार्यक्रम का समापन पॉपुलर स्टैंडअप कॉमेडियन श्रद्धा जैन (Aiiyo Shraddha) के सत्र से किया जाएगा, जिसमें वह विविधता और कला के महत्व पर बात करेंगी.

जानें कब और कहां देख सकते हैं लाइव?

एबीपी न्यूज इस खास कार्यक्रम को www.abplive.com, news.abplive.com, abpnadu.com और abpdesam.com पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. इसे आप एबीपी न्यूज के यूट्यूब चैनल (https://www.youtube.com/channel/UCRWFSbif-RFENbBrSiez1DA) पर भी लाइव देख सकते हैं.

Published at : 25 Nov 2025 06:54 AM (IST)
Tags :
ABP Network Udhayanidhi Stalin K Kavitha Southern Rising Summit 2025 ABP Network Summit 2025
Source: IOCL

